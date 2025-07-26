ВС РФ нанесли удар по украинским дезертирам

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В Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожили сбежавший взвод ВСУ
В Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожили сбежавший взвод ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Новоселки Днепропетровской области российские силы авиационным ударом ликвидировали один из взводов ВСУ, покинувший позиции под поселком Январское. Об этом сообщили в силовых структурах России.

«В районе Новоселовки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — уточнили в структурах. Слова передает ТАСС.

Ранее в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области было ликвидировано подразделение ВСУ, прошедшее обучение на территории Великобритании. Атака была осуществлена с применением авиационных бомб ФАБ. Среди погибших находились военнослужащие, обладающие значительным боевым опытом.

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В районе Новоселки Днепропетровской области российские силы авиационным ударом ликвидировали один из взводов ВСУ, покинувший позиции под поселком Январское. Об этом сообщили в силовых структурах России. «В районе Новоселовки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — уточнили в структурах. Слова передает ТАСС. Ранее в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области было ликвидировано подразделение ВСУ, прошедшее обучение на территории Великобритании. Атака была осуществлена с применением авиационных бомб ФАБ. Среди погибших находились военнослужащие, обладающие значительным боевым опытом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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