В районе Новоселки Днепропетровской области российские силы авиационным ударом ликвидировали один из взводов ВСУ, покинувший позиции под поселком Январское. Об этом сообщили в силовых структурах России.
«В районе Новоселовки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — уточнили в структурах. Слова передает ТАСС.
Ранее в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области было ликвидировано подразделение ВСУ, прошедшее обучение на территории Великобритании. Атака была осуществлена с применением авиационных бомб ФАБ. Среди погибших находились военнослужащие, обладающие значительным боевым опытом.
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