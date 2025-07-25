Из полуразрушенного взрывом газа дома в Саратове эвакуировали жителей. Об этом сообщили МЧС РФ.
«МЧС России эвакуированы все жильцы из полуразрушенного и соседнего домов в Саратове», — сообщили представители МЧС России в своем telegram-канале. Там же уточнили, что взрывная волна повредила остекление в соседнем здании, откуда также эвакуировали людей.
В ведомстве уточнили, что на базе одной из школ организован пункт временного размещения для эвакуированных. На месте происшествия работают психологи МЧС, чтобы оказать помощь пострадавшим и их родственникам.
Ранее на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. Полностью разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж жилого здания. По предварительным данным, повреждены или разрушены более 30 квартир, минимум три человека погибло.
На месте продолжают работать спасатели и кинологи. К ликвидации последствий привлечены более 100 специалистов и 34 единицы техники. Спасатели продолжают работу по разбору конструкций и поиску возможных пострадавших.
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