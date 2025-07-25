МЧС: из-под завалов жилого дома в Саратове эвакуируют людей. Видео

МЧС: из-под завалов жилого дома в Саратове эвакуируют людей. Видео
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МЧС эвакуировали жильцов взорвавшегося дома в Саратове (архивное фото)
МЧС эвакуировали жильцов взорвавшегося дома в Саратове (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Из полуразрушенного взрывом газа дома в Саратове эвакуировали жителей. Об этом сообщили МЧС РФ.

«МЧС России эвакуированы все жильцы из полуразрушенного и соседнего домов в Саратове», — сообщили представители МЧС России в своем telegram-канале. Там же уточнили, что взрывная волна повредила остекление в соседнем здании, откуда также эвакуировали людей.

В ведомстве уточнили, что на базе одной из школ организован пункт временного размещения для эвакуированных. На месте происшествия работают психологи МЧС, чтобы оказать помощь пострадавшим и их родственникам.

Ранее на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. Полностью разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж жилого здания. По предварительным данным, повреждены или разрушены более 30 квартир, минимум три человека погибло.

На месте продолжают работать спасатели и кинологи. К ликвидации последствий привлечены более 100 специалистов и 34 единицы техники. Спасатели продолжают работу по разбору конструкций и поиску возможных пострадавших.

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Из полуразрушенного взрывом газа дома в Саратове эвакуировали жителей. Об этом сообщили МЧС РФ. «МЧС России эвакуированы все жильцы из полуразрушенного и соседнего домов в Саратове», — сообщили представители МЧС России в своем telegram-канале. Там же уточнили, что взрывная волна повредила остекление в соседнем здании, откуда также эвакуировали людей. В ведомстве уточнили, что на базе одной из школ организован пункт временного размещения для эвакуированных. На месте происшествия работают психологи МЧС, чтобы оказать помощь пострадавшим и их родственникам. Ранее на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. Полностью разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж жилого здания. По предварительным данным, повреждены или разрушены более 30 квартир, минимум три человека погибло. На месте продолжают работать спасатели и кинологи. К ликвидации последствий привлечены более 100 специалистов и 34 единицы техники. Спасатели продолжают работу по разбору конструкций и поиску возможных пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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