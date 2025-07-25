В Славянске-на-Кубани обнаружен неразорвавшийся беспилотник ВСУ

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К месту происшествия прибыли специалисты МЧС и правоохранительных органов
К месту происшествия прибыли специалисты МЧС и правоохранительных органов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Славянске-на-Кубани был обнаружен неразорвавшийся беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

«Также в городе обнаружен неразорвавшийся БПЛА», — написал Синяговский в своем telegram-канале. Сразу после обнаружения БПЛА к месту происшествия прибыли специалисты МЧС и правоохранительных органов. В целях безопасности были временно перекрыты прилегающие улицы, а жители ближайших домов эвакуированы. После завершения всех необходимых работ движение транспорта возобновилось, а люди вернулись в свои домовладения.

С утра 25 июля специалисты администрации совместно с экстренными службами посетили все адреса, где были обнаружены обломки беспилотника. Жители обратились по 9 адресам. Зафиксированы повреждения кровель, хозяйственных построек и заборов. По двум адресам факты нанесения ущерба не подтвердились. В настоящее время проводится комиссионная оценка нанесенного ущерба.

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В Славянске-на-Кубани был обнаружен неразорвавшийся беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. «Также в городе обнаружен неразорвавшийся БПЛА», — написал Синяговский в своем telegram-канале. Сразу после обнаружения БПЛА к месту происшествия прибыли специалисты МЧС и правоохранительных органов. В целях безопасности были временно перекрыты прилегающие улицы, а жители ближайших домов эвакуированы. После завершения всех необходимых работ движение транспорта возобновилось, а люди вернулись в свои домовладения. С утра 25 июля специалисты администрации совместно с экстренными службами посетили все адреса, где были обнаружены обломки беспилотника. Жители обратились по 9 адресам. Зафиксированы повреждения кровель, хозяйственных построек и заборов. По двум адресам факты нанесения ущерба не подтвердились. В настоящее время проводится комиссионная оценка нанесенного ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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