В Госдуме предложили запретить мигрантом работать в такси

Запрет на работу мигрантов в сфере такси должен быть введен по всей России. С таким предложением выступил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
«Такую меру ограничения работы мигрантов в такси довольно часто применяют в различных регионах, например, в Самарской области. Это правильно, потому что вообще необходимо очень ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси. Есть необходимость в том, чтобы распространить такой запрет на [всей] территории России. Прежде всего [ради ] безопасности», — пояснил Матвеев в интервью «Абзацу».
По словам депутата, ограничения не будут касаться мигрантов с российским паспортом, а также граждан Киргизии, Казахстана и Армении — в связи с правилами Евразийского экономического союза. Запрет затронет только иностранцев, работающих по патентам, преимущественно из Таджикистана и Узбекистана.
Постановление о запрете в Петербурге вступит в силу через 10 дней. Его ранее подписал губернатор Александр Беглов, и оно будет действовать до конца 2025 года. Мера направлена на повышение качества и безопасности услуг, а также создание рабочих мест для россиян. Для предпринимателей предусмотрен трехмесячный переходный период для завершения трудовых отношений с иностранными работниками.
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