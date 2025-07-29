В Госдуме предложили запретить мигрантом работать в такси

Депутат Матвеев: запрет на работу мигрантов в такси нужно ввести во всей России
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Матвеев предложил запретить мигрантам с патентом работать в такси
Матвеев предложил запретить мигрантам с патентом работать в такси Фото:

Запрет на работу мигрантов в сфере такси должен быть введен по всей России. С таким предложением выступил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

«Такую меру ограничения работы мигрантов в такси довольно часто применяют в различных регионах, например, в Самарской области. Это правильно, потому что вообще необходимо очень ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси. Есть необходимость в том, чтобы распространить такой запрет на [всей] территории России. Прежде всего [ради ] безопасности», — пояснил Матвеев в интервью «Абзацу».

По словам депутата, ограничения не будут касаться мигрантов с российским паспортом, а также граждан Киргизии, Казахстана и Армении — в связи с правилами Евразийского экономического союза. Запрет затронет только иностранцев, работающих по патентам, преимущественно из Таджикистана и Узбекистана.

Постановление о запрете в Петербурге вступит в силу через 10 дней. Его ранее подписал губернатор Александр Беглов, и оно будет действовать до конца 2025 года. Мера направлена на повышение качества и безопасности услуг, а также создание рабочих мест для россиян. Для предпринимателей предусмотрен трехмесячный переходный период для завершения трудовых отношений с иностранными работниками.

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Запрет на работу мигрантов в сфере такси должен быть введен по всей России. С таким предложением выступил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. «Такую меру ограничения работы мигрантов в такси довольно часто применяют в различных регионах, например, в Самарской области. Это правильно, потому что вообще необходимо очень ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси. Есть необходимость в том, чтобы распространить такой запрет на [всей] территории России. Прежде всего [ради ] безопасности», — пояснил Матвеев в интервью «Абзацу». По словам депутата, ограничения не будут касаться мигрантов с российским паспортом, а также граждан Киргизии, Казахстана и Армении — в связи с правилами Евразийского экономического союза. Запрет затронет только иностранцев, работающих по патентам, преимущественно из Таджикистана и Узбекистана. Постановление о запрете в Петербурге вступит в силу через 10 дней. Его ранее подписал губернатор Александр Беглов, и оно будет действовать до конца 2025 года. Мера направлена на повышение качества и безопасности услуг, а также создание рабочих мест для россиян. Для предпринимателей предусмотрен трехмесячный переходный период для завершения трудовых отношений с иностранными работниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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