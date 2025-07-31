Российский банк изменил прогноз по ключевой ставке в 2025 году

ВТБ скорректировал прогноз по уровню ключевой ставки, снизив его до 19,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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ВТБ снизил прогноз ключевой ставки до 19,1%
ВТБ снизил прогноз ключевой ставки до 19,1% Фото:

ВТБ скорректировал свой прогноз по среднему уровню ключевой ставки на 2025 год, снизив его с 21% до 19,1%. Также в организации предполагают, что темпы роста кредитования замедлятся. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Если мы раньше планировали, что весь год сохранится 21-процентная ставка, то сейчас мы отразили все известные понижения на два процентных пункта», — передает слова Пьянова ТАСС. Кроме того, председатель предположил, что еще несколько уменьшений закладывается в прогнозы от 31 июля средняя увеличенная ставка 19,1%.

Ранее ВТБ планировал увеличение общего кредитного портфеля в пределах 7–9%, однако теперь ожидаемый показатель снижен до 6%. Схожие изменения затронули и отдельные направления: прогноз по корпоративным кредитам уменьшен с почти 10% до чуть менее 7%, а по розничным займам — с почти 5% до чуть ниже 4%.

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ВТБ скорректировал свой прогноз по среднему уровню ключевой ставки на 2025 год, снизив его с 21% до 19,1%. Также в организации предполагают, что темпы роста кредитования замедлятся. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Если мы раньше планировали, что весь год сохранится 21-процентная ставка, то сейчас мы отразили все известные понижения на два процентных пункта», — передает слова Пьянова ТАСС. Кроме того, председатель предположил, что еще несколько уменьшений закладывается в прогнозы от 31 июля средняя увеличенная ставка 19,1%. Ранее ВТБ планировал увеличение общего кредитного портфеля в пределах 7–9%, однако теперь ожидаемый показатель снижен до 6%. Схожие изменения затронули и отдельные направления: прогноз по корпоративным кредитам уменьшен с почти 10% до чуть менее 7%, а по розничным займам — с почти 5% до чуть ниже 4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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