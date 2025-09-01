Жителя Тамбовской области задержали за связи со спецслужбами Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ задержали жителя Тамбовской области за связи с ВСУ
ФСБ задержали жителя Тамбовской области за связи с ВСУ Фото:

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Тамбовской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчина извлек из тайника компоненты технического оборудования, предназначенного для активации средств диверсионно-террористических актов. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Он извлек из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов», — сказано в сообщении. Также уточняется, что задержанный является жителем Тамбовской области.

Кроме того, отмечается, что возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники и каналы передачи информации. Подозреваемый находится под стражей, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Тамбовской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчина извлек из тайника компоненты технического оборудования, предназначенного для активации средств диверсионно-террористических актов. Об этом сообщили в ФСБ России. «Он извлек из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов», — сказано в сообщении. Также уточняется, что задержанный является жителем Тамбовской области. Кроме того, отмечается, что возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники и каналы передачи информации. Подозреваемый находится под стражей, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...