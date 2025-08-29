Путин и Си обсудят Трампа и Украину

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября 2025 года обсудят результаты переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, а также текущую ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Будут обсуждены состояние и перспективы сотрудничества в различных областях. Лидеры пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам», — сказал Ушаков во время брифинга с журналистами. Он уточнил, что Путин подробно проинформирует Си Цзиньпина о результатах встречи с Трампом на Аляске 15 августа, а также о других контактах с американской стороной.
Помимо этого, лидеры дадут оценку развитию обстановки вокруг Украины, обсудят вопросы Юго-Восточной Азии, предстоящий саммит АТЭС и другие международные темы. Встреча пройдет в рамках саммита ШОС, который объединяет страны, представляющие половину населения планеты, и включает заседание Совета глав государств и формат «ШОС плюс» с участием 10 государств-членов, двух наблюдателей и 14 партнеров по диалогу.
Шанхайская организация сотрудничества, созданная в 2001 году, является одной из крупнейших региональных структур, включающей Россию, Китай, Индию, Пакистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Белоруссию. Ранее, в июле 2024 года, на саммите ШОС в Астане были приняты 24 документа, включая стратегию развития до 2035 года, а Белоруссия официально стала членом организации.
