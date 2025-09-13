Живодеры закопали заживо кошку в Крыму. Видео

В Крыму неизвестные закопали живую кошку
В лесу возле села Даманка в Крыму обнаружили закопанную заживо кошку. Животное нашли местные жители, которые приехали на прогулку и услышали стоны, доносившиеся из-под земли. Об этом сообщил telegram-канал «Живая Кубань».

«Крымчане приехали в лес недалеко от Даманки. Услышали стоны. Не сразу поняли, что доносятся они из-под земли. Быстро начали раскапывать руками. Отрыли пакет с … живой кошкой», — пишет telegram-канал. Люди вытащили кошку из пакета, в котором она была закопана, и срочно доставили в ветеринарную клинику.

Специалисты осмотрели животное и установили, что переломов нет, однако кошка перенесла сильный стресс и обезвоживание. Волонтеры назвали спасенную кошку Удача. После курса лечения ей будут подыскивать новых хозяев, при этом волонтеры планируют контролировать дальнейшую судьбу питомца.

