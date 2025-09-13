Жители Украины устали от продолжающегося вооруженного конфликта и теперь все больше они стремятся к тому, чтобы сменить главу государства. С таким мнением выступили американские аналитики из American Greatness. В результате позиции нынешнего президента страны Владимира Зеленского становятся все более ослабленными, отметили журналисты.
«Уставшее от боевых действий население хочет нового президента и мирного урегулирования конфликта. Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым действующим президентом», — уверены авторы материала.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы на Украине не проводились из-за военного положения. Ранее украинский лидер заявил, что власти готовы провести «открытые демократические выборы» только после заключения перемирия с Россией.
До этого в мире неоднократно отмечали, что для достижения урегулирования конфликта на Украине требуется участие обеих сторон. Тем не менее, по словам президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский пока не выразил готовности оперативно начать переговорный процесс.
