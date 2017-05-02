Ройзман требует у Тунгусова извинений

00:46 03 мая 2017 0

В июне вопрос о градостроительных полномочиях будет обсуждать весь Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство строительства Свердловской области утвердило проект новых правил землепользования и застройки, предусматривающих изменение внешнего вида Екатеринбурга. В случае их принятия, в центре города появятся участки для новых церквей, на месте парков возведут бизнес-центры и жилые дома. Надеющаяся вернуть градостроительные полномочия мэрия потеряет последний рычаг, позволявший влиять ей на ситуацию. Как минимум на полгода, а, может быть, и навсегда.

Сам текст опубликованных на сайте ведомства правил землепользования и застройки не имеет особого значения — он полностью повторяет положения российских и областных законов. Настоящую ценность представляют лишь приложенные к документу карты градостроительного зонирования. Частично они изменились в связи с вступлением в силу с 1 июля новых федеральных нормативов. Но есть в них и более существенные новации.

Например, часть относящегося в «Арене Уралец» участка планируется лишить спортивного назначения и перевести в «общественно деловую зону местного значения». В результате на нем может появиться бизнес-центр или магазин. Переводятся из зоны Ц1 в Ц2 кусок земли поблизости от «Литературного квартала» в Екатеринбурге, что открывает путь к строительству на нем жилого здания. Сократится площадь особо защищенной зоны «ТОП-1» вокруг городского пруда, потеряет статус особо охраняемой природной территории значительная часть земли вокруг озера Шарташ. В других районах города изменения еще более кардинальные.

Александр Смолин уверен, что проект правил разрабатывался под нажимом города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О появлении документа не знало подавляющее большинство опрошенных «URA.RU» городских и областных депутатов, а также высокопоставленных чиновников. Тем не менее, депутат Екатеринбургской гордумы Александр Смолин не считает его разработку кулуарной: «В этой работе принимали активное участие комитет по строительству и департамент архитектуры мэрии. Под их нажимом в проект внесено много корректив, учитывающих городские интересы».

Парламентарий уверен, что Законодательное собрание примет внесенный губернатором законопроект о возвращении в 2018 году Екатеринбургу градостроительных полномочий, в том числе права составлять правила застройки и землепользования. По словам Смолина, с учетом этой перспективы обсуждается новая редакция правил. Важнейшей поправкой Смолин называет сохранение действующего порядка проведения публичных слушаний строительных проектов. Предложение минстроя отменить на них голосование участников, лишив граждан права признать проекты нежелательными, отвергнуто.

Последнее решение может поставить под угрозу судьбу новых правил. В опубликованном на сайте минстроя указе говорится, что с 5 по 15 июня в Екатеринбурге на 19 площадках пройдут общественные слушания документа. С учетом обострившейся в регионе в преддверии губернаторских выборов политической борьбы, их могут использовать как площадку для выступлений представители оппозиции и известные общественники. Предугадать итоги голосования участников слушаний в этом случае не сможет никто.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в разговоре с «URA.RU» подчеркнул, что обсуждаемый проект «не особо устраивает» городские власти: «Но и вреда он не принесет, речь идет в техническом регулировании». Мэр также рассчитывает, что Заксобрание одобрит губернаторский законопроект о возвращении областному центру части градостроительных полномочий. Но считает этот шаг полумерой и призывает двигаться дальше:

«Градостроительные функции городу нужно вернуть в полном объеме. Администрация Екатеринбурга лучше их выполняет.

Специалисты отмечают, что с момента изъятия у нас полномочий резко упал уровень строительных проектов и проектирования. Уменьшился объем сдачи жилья. Мы видим достаточно серьезный провал на рынке. И ситуация будет усугубляться.

Евгений Ройзман ждет извинений от областных властей, к которым принадлежит бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Ройзман также призывает вернуть администрации города право пользования не разграниченными землями. Из-за его передачи на областной уровень практически не движется очередь из порядка 15 тысяч льготников на получение участков под индивидуальное строительство. «Я считаю, что эти полномочия надо передавать Екатеринбургу. И приносить извинения горожанам. Признать областным властям, что они погорячились, не продумали все в должной мере, принесли ущерб горожанам. И при этом сами ничего не заработали».

Однако сразу несколько депутатов Заксобрания заявили «URA.RU», что с большой долей вероятности рассмотрение внесенного 12 апреля губернатором законопроекта ограничится первым чтением. Парламентариям придется взять тайм-аут на спор с прокуратурой. Представители надзорного ведомства ранее на рабочих совещаниях заявляли, что оспорят принятие документа. По их мнению, полномочия можно вернуть муниципалитету не ранее чем через 5 лет после их передачи — только в начале 2021 года. Если эта позиция получит подтверждение, депутаты отложат рассмотрение законопроекта как минимум до осени. А после губернаторских выборов он может потерять актуальность и быть отозван.

Судьба документа станет более ясной 12—13 мая, когда на него даст свое заключение Уральский институт регионального законодательства.

Действующая редакция правил застройки и землепользования была принята Екатеринбургской гордумой в декабре 2015 года, за несколько дней до передачи градостроительных полномочий правительству области. В них муниципальные чиновники в максимальной степени учли интересы аффилированных застройщиков. Это вызвало крайнее раздражение у конфликтовавших с мэрией бизнесменов. Они оспорили документ в суде, но иск по сей день не рассмотрен по существу.

В начале 2016 года ситуация стала патовой. Областной минстрой выдавал разрешения на строительство только в соответствии с принятой екатеринбургскими властями схемой. Ведомство не имело право вносить в эту схему какие-либо изменения. Оно имело право принять собственные правила и даже подготовило их проект. Но довести дело до конца помешало объявленное в 2016 году политическое перемирие между «городом» и «областью». Со временем правила все больше устаревали, развитие города тормозилось.

1 июля 2017 года вступает в силу пакет новых федеральных законов, обязывающих внести существенные поправки в региональные правила. В случае утверждения новой редакции документа в Свердловской области, министерство строительства сможет вносить в них изменения самостоятельно, не взирая на мнение администрации Екатеринбурга.

Получить комментарий у министра строительства Михаила Волкова не удалось, он не отвечал на звонки.