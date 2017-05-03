Панова взяла в управление и штаб Куйвашева, и штаб Ройзмана

22:39 03 мая 2017 0

Консультации Ройзмана носят не системный характер. На публике Панова некоторое время назад старательно от него отстранялась. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы губернатора Свердловской области точно войдут в историю: если не статусом главной региональной кампании 2017 года, то, как минимум, удивительными союзами. Окружение губернатора Евгения Куйвашева подозревает его пиарщицу Аксану Панову в одновременных контактах с Евгением Ройзманом, мэром Екатеринбурга и основным оппонентом главы региона. Судя по наметившейся тенденции, Панова намерена консультировать политиков даже после официального старта кампании.

Врио губернатора Евгений Куйвашев доверяет pr-приемам своего политконсультанта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10 сентября в Свердловской области пройдут первые за 14 лет прямые выборы губернатора. Евгений Куйвашев, отработав пятилетний срок на посту главы региона (с 2012 года), в апреле получил от президента России Владимира Путина статус временно исполняющего обязанности. Что принято трактовать как господдержку кандидата. Евгений Ройзман не только является «народно избранным» мэром и признанным лидером общественного мнения, но и считается «обязательным элементом» кампании, с помощью которого Кремль добьется легитимности выборов губернатора, а затем, вероятно, и президента в 2018-м.

Оба кандидата сегодня уже сформировали штабы. В губернаторский вошли сотрудники администрации главы региона, включая ее руководителя — первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Несмотря на его активное противодействие, роль ведущего консультанта взяла на себя именно Аксана Панова. Это устраивает врио губернатора, который доверяет ее pr-приемам, знает источник агентства.

В случае с Евгением Куйвашевым консультации Аксаны Пановой носят системный характер: она проводит мониторинг информационного поля, дает советы какие мероприятия посещать, делится своей оценкой действий существующего pr-блока администрации. Также позволяет себе рекомендации по поводу быстрой реакции на те или иные повесткообразующие и репутационные события.

Основной недостаток — в фирменном почерке пиарщицы, когда быстрая реакция не предполагает последствий, а лишь сиюминутно повышает цитируемость. Так было с ночным выездом в Нижний Тагил на пожар на хлебокомбинате, с реакцией на критику Ельцин Центра Никитой Михалковым (режиссер был приглашен в ЕЦ на персональную экскурсию), с оценкой драки студенческих команд Екатеринбурга и Чечни, нарушений на матче «Зенит» — «Урал» и других. Во всех случаях Евгений Куйвашев упоминался даже в федеральных СМИ, но сами истории развития не получали (пожар не имел последствий для города, Михалков посещал ЕЦ без губернатора, СК не признал пост в инстаграме официальным обращением, запроса в РФС не поступало), накапливая критическую массу замечаний.

В случае с Евгением Ройзманом консультации Пановой носят частный характер. Еще год назад она убеждала окружение и курирующего ее бизнесмена в том, что никаких связей с главой города (отца двух детей) она не имеет. «Жаловалась, что Женя [Ройзман] не приходит к детям, не навещает и никак не помогает и даже разругался с собственным отцом из-за этого. Но жизнь в „Тихвине“ традиционно публична. Один из любопытствовавших всерьез занялся этим вопросом и по своим каналам выяснил, что все с точностью до наоборот: Ройзман — примерный отец, регулярно навещает близнецов, участвуя во всех важных событиях их жизни. А Аксана таким образом просто хотела для внешнего мира дистанцироваться от Жени, общение с которым портило контакт с губернатором», — рассказал осведомленный собеседник агентства.

Отчасти это удалось, и позволило выстроить взаимодействие с обоими кандидатами. В случае с кампанией Ройзмана Пановой приписывают авторство идеи об обращении мэра к президенту с просьбой отменить муниципальный фильтр в адрес «выборного должностного лица, получившего доверие населения на муниципальных выборах». Также пиарщица курировала распространение негативной реакции на встречу мэра с полпредом президента Игорем Холманских, считает собеседник агентства. Он ждет эскалации конфликта между властями и полпредством, которое Панова может захотеть использовать, как врага обоих кандидатов.

Ряд политологов сегодня категорически отрицает возможность двойного консультирования. «Информация некорректная и ни на чем не основанная, а потому разговаривать на эту тему я не хочу», — пояснил политтехнолог Глеб Кузнецов.

Известный екатеринбургский политтехнолог, попросивший сохранить его инкогнито, полагает, что двойная игра Пановой связана не столько с желанием быть главной пиарщицей Свердловской области, сколько с продолжающимся ее противостоянием с Владимиром Тунгусовым: «Несмотря на то, что победитель выборов предопределен, сама политическая игра продолжается. Каждый хочет объявить, что именно он управляет ситуацией. Отсюда слухи про [вице-мэра Екатеринбурга Сергея] Тушина, консультирующего Куйвашева и возглавляющего штаб Ройзмана. Отсюда желание Пановой вести обоих. Ей это далось проще — она сама и там, и там в силу давних отношений.

Тем самым Панова показывает, что «великий и ужасный» Тунгусов контролирует не все, что она над ним и может подкидывать в уста и головы свои мысли или устами Ройзмана делать резкие заявления, потом заходить к губернатору и пенять «а я же говорила».

Ройзману это отчасти выгодно — он ведь может через нее вбрасывать нужную ему информацию или дезу в область», — объяснил политтехнолог. Он знает, что единственной эмоциональной реакцией на эту ситуацию стала ремарка: «Панова двух господ».

Владимир Тунгусов пока может только мечтать о том, чего добилась Панова. С другой стороны — он меньше рискует Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Константин Калачев не верит в то, что Ройзман настроен идти до финиша и выиграть. «Я изначально говорил, что Ройзман выигрывать не собирается. Он же разумный человек. Во главе такого региона его вряд ли видят и допустят, да и он понимает, что избраться и удержаться вещи разные. Он играет в иную игру. Губернатору нужен серьезный спарринг-партнер для доказательства народной поддержки и повышения политического веса. Ройзману нужна слава. Пановой влияние и деньги на поддержание, содержание и развитие своих проектов. Они нашли друг друга. Плохо только, что шила в мешке не утаишь. Впрочем, я бы не торопился осуждать: нужна интрига — ее делают из того, что есть», — рассуждает Калачев.

Председатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов называет сегодняшнее положение Пановой «мечтой любого политконсультанта», который «волен сам все придумывать и сам же себя опровергать по мере надобности». Вместе с тем, происходящее видится ему противоестественным и даже опасным.

«Губернатор взял в доверенные лица человека с которым были, мягко говоря, непростые отношения. Все закончилось — теперь они дружат. Это значит, что он способен осмыслить и такой вот уклад — двойное консультирование в нем не выглядит таким уж диким. Если конфигурация, о которой вы говорите, существует, то технологически это выглядит просто. Если оба кандидата знают, что она консультирует не только одного, но и другого — это значит, что они учитывают риски и считают их управляемыми. Если они не знают этого и приуменьшают возможный ущерб от такой конфигурации — это может быть опасным и несет риски для всей кампании», — уверен эксперт.

Оперативно получить комментарий Аксаны Пановой сегодня не удалось. Узнать реакцию мэра Евгения Ройзмана на происходящее также не получилось — глава Екатеринбурга недоступен по сотовому. Врио губернатора Евгений Куйвашев в среду, 3 мая, должен оказаться в Москве, где примет участие в заседании Госсовета.