03:40 18 мая 2017 0

В рамках процедуры праймериз Максим Решетников (слева) часто обращается к теме здравоохранения. Сегодня он впервые защищал свой проект перед представителями этой индустрии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В среду, 17 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников посетил краевую детскую клиническую больницу, которая в этом году отмечает 60-летие. Глава региона, который считает сегодняшнее положение здравоохранение большой проблемой Прикамья, впервые лицом к лицу встретился непосредственно с врачами. Сами медики молчать не стали — открыто заявили о трудностях в отрасли и «подловили» главу минздрава.

Краевая детская больница сегодня является одной из крупнейших медицинских организаций Пермского края. В четырех лечебных корпусах расположены 24 отделения на 730 круглосуточных и дневных коек стационара. За прошлый год учреждение, в котором работают около 1000 сотрудников, оказало помощь более чем 150 тысяч детей.

Всего полгода назад предшественник Решетникова дал персоналу больницы ругать власть последними словами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Впрочем, в прошлом году вокруг именно этой больницы разразился скандал. 22 декабря сюда приехал прежний губернатор Виктор Басаргин. Накануне Нового года установили елку, положили под нее коробки с подарками для детей. Приехали телевизионщики. Басаргин со сцены поздравил всех с наступающим праздником, детям показали спектакль, пришел Дед Мороз… И тут выяснилось, что никаких подарков от губернатора нет.

Позднее администрация больницы пояснила, что Виктор Басаргин вручил подарки только пациентам палаты интенсивной терапии онкогематологического центра. Но эту история подхватила оппозиция, и визит губернатора закончился для властей неприятно.

Решетников же приехал в больницу без какой-либо шумихи. Делегация надела спецодежду и бахилы и сразу направилась смотреть отделения. Помимо министра здравоохранения Вадима Плотникова и «социального» вице-премьера Татьяны Абдуллиной приехал и советник главы региона по медицине Анатолий Зубарев, бывший вице-премьер эпохи губернатора Олега Чиркунова. Советник ведет себя непублично, но при этом многие его считают теневым руководителем минздрава.

Осмотры доставшейся в управление территории Решетников проводит стремительно. Визит в больницу не исключение Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Команда Решетникова стремительно пошла по этажам больницы — главный врач Дмитрий Антонов успевал лишь показывать отделения и кратко рассказывать о них. Сотрудники учреждения помогали гостям не заблудиться и не сорвать темп — открывали и держали двери, оперативно вызывали лифт.

«Вот мы развиваем тему санавиации… А здесь есть площадка?», — глава региона не только внимательно все рассматривал. В ответ главврач и министр утвердительно кивали.

После получасовой экскурсии Решетникова привели в зал, где его ожидали не только коллектив краевой больницы, но и главврачи других детских медучреждений — несколько десятков медработников. Глава региона сразу пошел на сцену (собравшиеся на несколько секунд приподнялись со своих стульев), министр здравоохранения Вадим Плотников остался сбоку на заранее заготовленном месте. А вот Анатолий Зубарев пошел на самый последний ряд. Там же, к слову, оказалась и вице-премьер Татьяна Абдуллина, которая на прошлой неделе получила выговор от врио губернатора.

В подобном формате врио губернатора еще не встречался с врачами. Главврач Дмитрий Антонов представил Максима Решетникова как «уважаемого, важного гостя, главу нашего региона».

Официальный повод для визита губернатора — юбилей больницы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Здравствуйте, друзья, уважаемые коллеги», — обратился к врачам Максим Решетников и отметил, что юбилей больницы — это хороший повод посетить ее. Глава региона подчеркнул, что это одно из лучших медучреждений России, уровень зарплат здесь один из самых высоких в Пермском крае.

«Безусловно, я приехал не только с целью вас поздравить. Я хочу поделиться и мыслями, с которыми иду на выборы», — признался Решетников и добавил, что сегодня здравоохранение — «проблема номер один, которую обозначают пермяки».

Во всех публичных выступления врио губернатора очень подробно рассказывает о своих планах относительно совершенствования медицины в Прикамье. Теперь он обозначил еще больше деталей и нюансов.

Так, Решетников намерен ускорить обновление материально-технической базы медучреждений. Стартует строительство семи детских поликлиник — пять в Перми, а также в Соликамске и Кудымкаре. Власти намерены решить вопросы возведения новых корпусов инфекционной и психиатрической больниц. Планируется уделить особое внимание вопросу капитального ремонта зданий — многие медицинские организации работают в ветхих и аварийных домах.

Награждению коллег врачи аплодировали предсказуемо увлеченнее, чем обещаниям Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Самая актуальная проблема, с точки зрения врио губернатора — кадровый дефицит. Глава региона поблагодарил врачей за выездную работу и подчеркнул, что эту практику власти усилят. Речь о формировании специальных выездных бригад, которые будут направляться в территории Прикамья и обслуживать там пациентов.

Также Решетников обнаружил любопытную деталь: пермский медуниверситет сейчас ежегодно выпускает по 500 врачей общей практики, а в ординатуре, где можно получить более узкую специализацию, лишь 130 мест. Минздраву поручено просчитать потребность Пермского края во врачах на ближайшие пять лет. Решетников не исключает, что будет принято решение выделять бюджетные средства на обучение большего числа специалистов в ординатуре с целью борьбы с кадровым дефицитом.

«Извините, но вы — не экономисты. Быстро не подготовить», — признал экономист Решетников. Глава региона выразил мысль, что, с одной стороны, молодых специалистов нужно направлять работать в территории. С другой, нужно создавать понятные врачам карьерные лифты — чтобы было к чему стремиться. Еще идея — развитие технологии наставничества. «Нужно использовать опыт заслуженных врачей. Я сам встречаюсь с ними. Они полны энергии и желания дальше работать на благо края», — рассказал Решетников.

Далее врио губернатора сообщил о намерении реформировать работу поликлиник — разделить поток пациентов.

Тех, кто приходят лишь за справкой или рецептом, следует направлять к фельдшеру в отдельный кабинет. Врачей же нужно «разгрузить» от лишней работы по заполнению бумаг и вводу информации в компьютерную программу. А для того, чтобы доктора больше времени отдавали на запись пациентов их планируют стимулировать финансово. «Нужно, чтобы время приема пациента врач тратил именно на пациента!», — подчеркнул Решетников.

Максима Решетникова слушали с интересом, никто в зале не переписывался по мобильному телефону и не обсуждал услышанное с соседом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Публика слушала врио губернатора с явным интересом — никто не переговаривался и не доставал мобильных телефонов. Разве что Анатолий Зубарев активно беседовал на последнем ряду со своими соседками. Некоторые доктора смотрели на Решетникова с явным скепсисом, но многие одобрительно кивали.

«Ключевой вопрос: откуда деньги? В целом по деньгам система сбалансирована. Глобального дефицита мы не видим. За эти же деньги можно получить больше», — подчеркнул врио губернатора, но согласился, что поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты все же нуждаются в дополнительном финансировании.

Финальные слова врио губернатора с запросом на поддержку врачей получили аплодисменты аудитории. Впрочем, гораздо громче врачи захлопали, когда врио губернатора стал вручать благодарственные письма их коллегам — двум медсестрам и рентгенлаборанту.

В отличие от встреч с активом «Единой России», где вопросы из зала принимают только в письменном виде, здесь собравшимся предложили высказаться в микрофон. Решетникова стали благодарить за строительство новых детских поликлиник.

«Спасибо будете говорить, когда построим», — отрезал врио губернатора.

Далее зашла речь о катастрофической ситуации с обеспеченностью Перми детскими участковыми педиатрами — «на десяти участках нет живых врачей». На это Максим Решетников сообщил, что получил статистику от минздрава: из нее следует, что обеспеченность педиатрами составляет 90%. Глава региона сурово глянул в сторону министра Плотникова и пообещал разобраться: «Видимо, данные не соответствуют действительности». «Совсем!», — раздалось из зала.

Разговор с врачами открыл Максиму Решетникову проблемы, от которых его спасало руководство Минздрава Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетникова стали спрашивать, что он собирается делать для закрепления врачебных кадров. Варианты главы региона — целевой набор специалистов, обеспечение их жильем для привлечения в территории. Когда вновь речь зашла о строительстве семи детских поликлиник врио губернатора напомнил, что на личной встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым добился выделения 270 млн рублей на поликлинику в Кировском районе Перми.

Пожаловались Решетникову, что для нужд поликлиник ранее была закуплена слабая компьютерная техника, которая уже не справляется с программным обеспечением, а для работы в будущем с электронными полисами вообще не подходит. При этом медучреждения вряд ли смогут обновить технику за счет собственных средств.

Глава региона немного растерялся и ответил, что даже и не знал об обозначенной проблеме.

«Вадим Павлович, вы-то не первый раз слышите об этой проблеме?» — строго обратился Решетников к министру здравоохранения. «Не первый раз…» — тихонько ответил Вадим Плотников, встав со стула.

Уходя, Максим Решетников отметил, что и властям, и медицинскому сообществу нужно приложить усилия и труд для развития здравоохранения Прикамья. Проводили гостя аплодисментами.