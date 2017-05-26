Начался раздел наследства Паслера

00:25 26 мая 2017 1

Сергей Носов (слева) станет новым хозяином Севера Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Севере Свердловской области ломается складывавшаяся 12 лет конфигурация политических сил. Ранее лояльные экс-премьеру Денису Паслеру депутаты устали от неопределенности и готовы к созданию новых блоков. В Серове ждут возвращения легендарного экс-мэра, в Краснотурьинске усиливает позиции соратник Эдурада Росселя.

Денис Паслер наращивал свое влияние в северных свердловских муниципалитетах со середины 2000-х годов. Первоначально он помогал мэрам в газификации их территорий на посту директора ЗАО «ГАЗЭКС». С 2008 по 2012 год он отстаивал интересы местных властей, будучи депутатом Заксобрания. В 2012—2016 годах Паслер возглавлял областное правительство. На посту премьера он отвечал не только за хозяйственные, но и за предвыборно-политические вопросы, создав в десятках городов сеть сторонников в местных думах.

Особо сильные позиции у Дениса Паслера были в родном Североуральске, где его родной брат Владимир до прошлого месяца занимал пост вице-спикера местной думы. Считается, что бывший премьер поддерживал тесные отношения с экс-мэром Краснотурьинска Виктором Михелем и его командой.

«Конечно, мы помним Паслера. Он сделал для нашего города очень много хорошего», — сказал «URA.RU» депутат местной думы Василий Седельников.

Владимир Анисимов считается близким другом Дениса Паслера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Но наиболее близким к бывшему премьеру опрошенные «URA.RU» эксперты называют экс-главу Серова Владимира Анисимова. «Паслер очень эмоционально воспринял решение первых лиц УГМК (владеет градообразующим предприятием „Завод имени Серова“, — прим. авт.) не переизбирать в 2012 году Анисимова на очередной мэрский срок. Он долго не мог простить [гендиректору УГМК Андрею] Козицыну этот шаг», — рассказывает местный политик.

Благодаря созданному Паслером административному ресурсу и агитационной сетке, «Единая Россия» получала по итогам выборов на северных территориях до 60-65% голосов. Областной власти удалось значительно ослабить на их территории позиции «Справедливой России», лидер регионального отделения которой Александр Бурков был в свое время достаточно популярен у местных жителей. Север области стал электоральной базой для губернаторской команды, на которую можно было опереться даже в кризисное время.

Но после отставки Паслера входившие в его команду депутаты оказались дезориентированы. Большая часть из них прекратили политическую деятельность. «Сегодня мы спокойно, тихо работаем, не имея ни особых проектов, ни перспектив», — рассказал «URA.RU» один из сторонников экс-премьера.

В некоторых случаях членов команды бывшего председателя правительства начали обвинять в расшатывании политической ситуации. «Они в Североуральске злят народ при любой возможности. Я неоднократно говорил, что по этой причине управленческую команду в нашем городе нужно менять», — рассказал «URA.RU» депутат североуральской гордумы Виктор Ильин.

Владимир Овчинников может стать вице-мэром Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уже осенью 2017 года политическая картина в северных городах серьезно изменится. В частности, в Серове ждут возвращения на пост мэра Владимира Анисимова. Местный депутат Александр Столбов напомнил, что он 12 мая провел первое за долгое время заседание совета «За будущее Серова», на котором представил будущих депутатов нового созыва гордумы. По информации других источников, заместителем главы города может стать бывший глава Северного управленческого округа Владимир Овчинников.

«Следующий состав Серовской гордумы будет, скорее всего, состоять из трех частей. В равных долях в ней будут представлены депутаты от УГМК и члены команды Анисимова. Также будет 5-7 депутатов, выдвинутых и поддержанных мною», — говорит местный политик Сергей Семеновых. Сам Владимир Анисимов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что не планирует возвращаться на пост мэра: «Таких разговоров пока не было. Я меньше года, как избрался депутатом и должен выполнить данные избирателям обещания».

Также обсуждается вероятность возвращения на пост главы Краснотурьинска Виктора Михеля.

В его окружении эти разговоры считают «слухами и спекуляциями».

Дальнейшее развитие политической ситуации на Севере области будет зависеть от того, кто возьмет под контроль бывших членов команды Дениса Паслера. Источники «URA.RU» рассказывают, что экс-премьер не против передать наработанные связи мэру Нижнего Тагила Сергею Носову.

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин называет версию, что о передаче политического капитала экс-премьера Носову вполне логичной. «Раскрученные в свое время Денисом Паслером политические персоны должны объединяться вокруг общего центра влияния. Вопрос — есть ли у Носова мотивация, чтобы становиться таким центром. Мэра Нижнего Тагила будут подталкивать к этому шагу. Но пойдет ли Носов на этот шаг, будет зависеть от многих обстоятельств. Прежде всего от того, покинет ли он область, либо сконцентрируется на работе в Нижнем Тагиле. А также от того, решит ли он участвовать в политических играх, либо будет зарабатывать очки, сконцентрировавшись на хозяйственной деятельности».

Получить комментарий Сергея Носова не удалось.