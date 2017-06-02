Как ровные дороги привлекают идеи

09:30 02 июня 2017 0

Как сделать города удобными для бизнеса, а значит, и для жителей, пытались понять власти, эксперты и бизнес в Первоуральске Читатели "URA.RU"

Как влияет качество городской среды на бизнес, почему люди переезжают и как российский город может конкурировать за население — привлекать, удерживать и взращивать таланты, активизировать предпринимательство. В рамках Дня предпринимателя — 2017 власть и бизнесмены, архитекторы и эксперты в сфере развития городов обсудили вопросы благоустройства территорий.

В Первоуральске обсудили, как городам надо бороться за людей — это произошло на форуме «День предпринимателя — 2017», который прошел во вторник, 31 мая. Российский день предпринимателя отмечается 26 мая.

1/4 Форум ежегодно наращивает число участников Читатели «URA.RU»

Главными темами стали городская среда, бизнес, люди.

Открывая мероприятие, председатель организационного комитета, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова отметила, что сегодня

треть занятости в регионе обеспечивается субъектами малого и среднего предпринимательства.

Свердловская область занимает пятое место в России по числу предприятий малого и среднего бизнеса.

Исполняющий обязанности главы Администрации городского округа Первоуральск Валерий Хорев сказал, что форум растет из года в год и сегодня насчитывает порядка 400 участников. «Совершенно правильно, что день предпринимателя стал праздником. На государственном уровне всё больше внимания уделяется развитию малого и среднего бизнеса, потому что есть четкое понимание — это двигатель экономики, который нужно поддерживать», — отметил Хорев.

Много говорилось о важной роли предпринимателей. Сегодня из 4,5 млн жителей Свердловской области только 1% составляют руководители компаний и предприниматели. «От этой маленькой части общества зависит наше благополучие. Чем сильнее будет предприниматель в любом городе, тем лучше будет чувствовать себя население. Без преувеличения предприниматели — герои нашего времени!» — заявил вице-президент СОСПП Сергей Мазуркевич.

Как же российским городам, малым и монопрофильным населенным пунктам, конкурировать за таланты, — участники обсудили в рамках первой сессии форума «Городская среда, бизнес, люди».

«Это тема будущего. Не так много людей, которые способны привносить новое в экономику. Мегаполисы оттягивают на себя ресурсы — денежные и человеческие, и уезжает в первую очередь самая умная и активная часть жителей, в том числе предприниматели. При этом в целом по стране численность трудоспособного населения падает. Регионы еще не осознали, но им уже пора бороться за людей. Сегодня Уральский регион находится в некой точке баланса — уезжает отсюда практически столько же, сколько приезжает. Но уже пора серьезно задуматься о конкуренции за человеческие ресурсы», — открыл сессию модератор, исполнительный директор Корпорации развития Среднего Урала Георгий Гемеджиев.

Сергей Ермак, заместитель главного редактора журнала «Эксперт-Урал», участвовавший в разработке стратегии развития Свердловской области до 2030 года, согласился, что

человеческий ресурс — единственный в постиндустриальном мире, на который стоит опираться, который способен влиять на экономическую ситуацию и ответить на главный вызов экономики — медленный рост.

При этом конкурировать между собой за человека, за ум, креатив, дух — могут только города, так как регион понятие эфемерное. Сейчас в среднем россиянин переезжает за свою жизнь 1,5 раза, в дальнейшем показатель миграции может составить 2-3 переезда. И города, у которых не будет конкурентных преимуществ, просто умрут», — сказал Сергей Ермак.

Стоит отметить, что администрация Первоуральска многое делает для комфорта горожан. Как сказал Валерий Хорев, «Первоуральск — не совсем типичный моногород, у нас хорошо».

«В 2014 году мы подсчитали, что ежедневная трудовая миграция первоуральцев в Екатеринбург составляет 15 тысяч человек. От этого городской бюджет теряет до 50 млн рублей в год.

Тогда же появилась стратегия развития «Первоуральск 300». На сегодня в городе нет ни одного муниципального предприятия-банкрота. Приведены в порядок художественные и музыкальные школы. Были заброшены городские парки — мы собрали активную группу, завели туда арендаторов, и сейчас даже из других муниципалитетов едут к нам погулять. Улучшаем качество воды, выделяем ежегодно деньги из бюджета на капремонт школ. Стремимся стать территорией опережающего развития. Задачи амбициозные», — сообщил Хорев.

Генеральный директор МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» Игорь Данилов заметил: «Чтобы „продать“ регион и город людям и инвесторам, нужно создать бренд, точки опоры которого — это наша история, идентичность».