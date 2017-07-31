Самый яркий офисник Екатеринбурга и банкротится ярко

15:24 31 июля 2017 0

История банкротства одного известного бизнес-центра началась за несколько лет до того, как он был построен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй иск о банкротстве самого яркого бизнес-центра Екатеринбурга — «Авроры» — подан всего за неделю. Истцом стал известный девелопер в городе Александр Матофаев («Алека Групп»), требующий погашения долгов местного строителя Игоря Ражева. Решение Матофаева — очевидная поддержка инициативы компании «Меркурий 87», которая несколькими днями ранее также заявила требования о гашении долгов. Манера Ражева вести бизнес может привести к валу схожих заявлений и большим изменениям в работе разноцветного офисника в центре уральской столицы, уверены некоторые участники рынка.

Александр Матофаев заявляет, что уже несколько лет не может получить около четырех миллионов рублей. Он требует обанкротить ООО «БЦ Аврора», управляющее и владеющее одноименным офисником, расположенном в районе улиц Малышева — Шейнкмана. Матофаев был одновременно и инвестором, и сотрудником: «Часть средств я инвестировал в проект, часть должна была вернуться ко мне за работу внутри проекта. Первоначально, когда подошли сроки возврата долгов и передачи помещений, владелец, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, неоднократно просил отсрочки. Когда разумные сроки закончились, я пошел в суд». Арбитраж встал на его сторону, но денег Матофаев так и не дождался. Тогда он подал новый иск — теперь уже о банкротстве ООО «БЦ Аврора», но уверен, что возможно договориться до суда.

Ранее банкротный иск к организации, которая управляет офисником, подала компания «Меркурий 87» — ей «Аврора» должна около 9,5 млн рублей: «Меркурий 87» не получил помещения, которые оплатил несколько лет назад.

Как говорят, нынешняя печальная история «Авроры» началась на других стройках с обмана рабочих Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

За ООО БЦ «Аврора» стоит Игорь Ражев, бывший совладелец группы компаний «Кронверк» — некогда мощного застройщика. В числе собственных объектов ГК — многоэтажки на УНЦ в Екатеринбурге, также «Кронверк» привлекался на строительство жилых комплексов «Ольховский парк» и «Азбука». «Аврора» начала строиться в то самое время, когда между соучредителями «Кронверка» начались разногласия. После долгого раздела бизнеса Ражеву досталась «Аврора». Сейчас ООО «Кронверк» проходит процедуру банкротства.

Причины неплатежей Ражева нельзя объяснять кризисом в строительстве, утверждает источник на рынке. По его данным, бизнесмен не платил партнерам и во времена, когда ситуация в принципе не предвещала проблем. Взаимодействие одной из входящих в периметр «Меркурий87» компаний («УАС») с «Кронверком» и другой подконтрольной Ражеву компанией — РСУ-37 — длилось несколько лет. На момент распада «Кронверк» задолжал УАС 32 млн рублей.

О масштабах потерь рассказывает другой собеседник агентства: «На РСУ-37 контракты заключались крайне редко, только на поставку арматуры и иногда — бетона. Однако выяснилось, что ее долг перед контрагентами — 896 млн рублей!»

РСУ-37 было заменено ООО «Монолит строй», которое было открыто и зарегистрировано в БЦ «Аврора». Оно же было генподрядчиком на «Азбуке», «Ольховском парке», и ремонтировало БЦ «Аврора». Долг «Монолит строй» перед ООО «Меркурий 87» — около 42 млн рублей.

«По состоянию на 27 июля 2017 года просуженная задолженность ООО БЦ „Аврора“ перед ООО „Меркурий 87“ составляет порядка 12 млн рублей. Процесс банкротства, инициированный компанией, направлен в первую очередь на анализ финансового состояния ООО БЦ „Аврора“, анализа ранее заключенных сделок с целью принятия дальнейших мер по повышению эффективности бизнеса и погашению долгов, — сообщил директор организации Алексей Стихин. — В целом итоги работы ООО „Меркурий 87“ с ООО „Монолит строй“ и ООО БЦ „Аврора“ в период, когда [сын Игорь Ражева Ярослав] Ражев-младший был в составе компании, неутешительные, компания недополучила порядка 54 млн рублей». Всего же, по данным группы компаний «Меркурий», Ражевы должны им около 85 млн рублей.

Источник агентства в индустрии знает, что на этапе строительства «Авроры» Ражев привлекал подрядчиков к различным видам работ, за которые предлагал помещения в «Авроре»: «После ввода объекта в эксплуатацию выяснилось, что подрядчиков обманули — эти помещения находились в залоге у банка как обеспечение крупного целевого кредита, привлеченного для строительства этого офисника. Многие из подрядчиков стали требовать деньги, но получить их пока так и не смогли».

Как говорит сам Игорь Ражев, сумма его долгов другая — около 20 млн рублей. «Это большая сумма, но не критичная для нас, не банкротная, конечно. Вот если бы речь шла о сотне-двух миллионов, тогда да. А так — ну, отдам я в крайнем случае деньги», — рассказывает он.

Ражев опровергает и циркулирующие в сообществе слухи о долгах перед строителями (на стройке в одном из районов города выяснилось, что примерно 170 таджиков не получают зарплату, долг — около 12 млн рублей).

«Зарплаты рабочим, обманутые пайщики, «кинутый» малый бизнес. Неужели в нашей Свердловской области вопросы с «борзотой» решаются только после вмешательства президента? Тогда мы обращаемся к Владимиру Владимировичу: «Разберитесь с «борзотой» Ражева!» — говорит директор ООО «Меркурий 87» Алексей Стихин.

Ражев в ответ называет «Меркурий 87» и Александра Матофаева группой мелких мошенников: «Мы с Матофаевым вроде уже обо всем договорились, а вот с «Меркурием» пока не получается — есть встречные иски от нас к «Меркурию».