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25 декабря 2017
24 декабря 2017
23 декабря 2017
22:13  25 декабря 2017 0

Почему нервничает новый свердловский министр?

Андрей Цветков испугался «URA.RU» в свой первый выход в свет
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
Вручение ключей машин скорой помощи главврачам медицинских учреждений Свердловской области. Екатеринбург, цветков андрей
Глава минздрава не стал общаться с прессой и не произнес ни одного слова на публикуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава свердловского минздрава Андрей Цветков, назначенный в пятницу, 22 декабря, на эту должность, впервые вышел на публику: министр принял участие в церемонии передачи ключей от спецавтомобилей свердловским больницам и станциям скорой помощи. Торжественное мероприятие состоялось сегодня в Центре медицины катастроф, — передает корреспондент «URA.RU».

Оно должно было начаться в 15 часов, но начало перенесли на 16.00 — в итоге министр находился в Центре медицины катастроф почти час. Большую часть времени он провел в кабинете главврача Виктора Попова, куда ненадолго заглядывали главные врачи или замы главврачей некоторых районных и городских больниц (например, руководитель березовской больницы Станислав Кан). Минут за 10 до начала Цветков и Попов спустились вниз — встречать вице-губернатора Крекова.

Вокруг нового министра крутились фотографы екатеринбурсгких СМИ, без конца щелкая камерами — в итоге Попов с Цветковым сперва вышли на улицу, а потом укрылись в одном из кабинетов.

«Вы его напугали, вот он и спрятался от вас, — пояснил журналистам сотрудник министерства, заранее предупредив, что Цветков не настроен общаться с прессой.

Вручение ключей машин скорой помощи главврачам медицинских учреждений Свердловской области. Екатеринбург, креков павел, цветков андрей
Вице-губернатору Павлу Крекову (справа) пришлось отдуваться и за себя, и за Цветкова (слева)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приехавший минута в минута Павел Креков без прелюдий в виде чаепития сразу же устремился в бокс, где все уже было подготовлено для церемонии (микрофоны, музыка и десяток «скорых», расставленных по периметру гаража). Он с ходу произнес речь о том, что вручением ключей от автомобилей скорой помощи стало уже доброй традицией свердловских властей. «Мы идем к тому, чтобы эти машины соответствовали современным требованиям, чтобы риски, которые жизнь нам иногда подбрасывает, были минимизированы», — заявил Креков.

Министр здравоохранения выступать не стал, но его имя все же прозвучало. «На правах ведущего разрешите поприветствовать и поздравить с высоким назначением Андрея Игоревича Цветкова!» — крикнул в микрофон руководитель Центра медицины катастроф. Главврачи, подходившие за ключами от машин, фотографировались на память с Цветковым, Поповым и Крековым.

Вручение ключей машин скорой помощи главврачам медицинских учреждений Свердловской области. Екатеринбург, медицина катастроф, медицинская помощь, скорая помошь
«Газели» выстроились в боксе Центра медицины катастроф
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На короткий пресс-подход (который состоялся тут же, в боксе) Цветков выходить также не стал — отдуваться и за него, и за себя пришлось вице-губернатору. Креков, напротив, был расположен к общению и с удовольствием отвечал на любые, даже кавезные вопросы. «Почему в Центре медицины катастроф сплошные «Фольксвагены» и «Форды», а районным больницам дарите «Газели»? Себе вы бы купили «Газель»? — спросили его журналисты.

«Я вообще не вожу автомобиль, — признался Креков. — «Газели» достаточно хорошо себя зарекомендовали: они полноприводные и соответствуют всем техническим нормам. В прошлые разы, когда они приходили, не было никаких нареканий. Жалобы есть, наоборот, по «Фордам».

«Кстати, наши машины часто лучше, чем импортные — особенно для сельской местности, — уточнил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. — УАЗ вот такую модификацию разработал! И они везде проходят.

Многие их просят». По словам Крекова, автомобили «скорой помощи» на базе УАЗиков обязательно будут закупать в будущем.

Еще одна претензия касалась шин: непонятно, как машинам скорой помощи добираться зимой до мест дислокации на летней резине (среди получателей были больницы в Туринске, Тугулыме, Байкалово). «Они все будут здесь шиповаться», — пообещал Креков (через 15 минут пять машин, отданных свердловской Станции скорой помощи, отправились «домой» на летней резине).

Вручение ключей машин скорой помощи главврачам медицинских учреждений Свердловской области. Екатеринбург, попов виктор, медицинская помощь, креков павел, скорая помошь
Крекову и Цветкову показывают «внутреннюю начинку» новых «скорых»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цветков так и остался неприступен для СМИ: сперва он просто отворачивался от журналистов, пытавшихся задать ему вопрос, затем ушел разглядывать «начинку» ГАЗелей. «Дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, укладка», — перечислял в это время репортерам пресс-секретарь минздрава. «Не самые плохие машины?» — тихонько спросил министр у Попова. «Ну да: полный привод, проходимая», — ответил ему глава Центра медицины катастроф.

Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве, близкий к окружению министра, Цветков после назначения несколько волнуется из-за публичных мероприятий и особенно нервничает из-за прессы. «Дайте ему прийти в себя!», — просят представителей СМИ. Впрочем, пресс-секретарь министерства анонсировал, что журналисты все же смогут вскоре пообщаться с министром: официальная пресс-конференция состоится через месяц после его вступления в должность.

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Андрей Цветков и Виктор Попов ждут приезда Павла Крекова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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