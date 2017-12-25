Почему нервничает новый свердловский министр?

22:13 25 декабря 2017 0

Глава минздрава не стал общаться с прессой и не произнес ни одного слова на публику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава свердловского минздрава Андрей Цветков, назначенный в пятницу, 22 декабря, на эту должность, впервые вышел на публику: министр принял участие в церемонии передачи ключей от спецавтомобилей свердловским больницам и станциям скорой помощи. Торжественное мероприятие состоялось сегодня в Центре медицины катастроф, — передает корреспондент «URA.RU».

Оно должно было начаться в 15 часов, но начало перенесли на 16.00 — в итоге министр находился в Центре медицины катастроф почти час. Большую часть времени он провел в кабинете главврача Виктора Попова, куда ненадолго заглядывали главные врачи или замы главврачей некоторых районных и городских больниц (например, руководитель березовской больницы Станислав Кан). Минут за 10 до начала Цветков и Попов спустились вниз — встречать вице-губернатора Крекова.

Вокруг нового министра крутились фотографы екатеринбурсгких СМИ, без конца щелкая камерами — в итоге Попов с Цветковым сперва вышли на улицу, а потом укрылись в одном из кабинетов.

«Вы его напугали, вот он и спрятался от вас, — пояснил журналистам сотрудник министерства, заранее предупредив, что Цветков не настроен общаться с прессой.

Вице-губернатору Павлу Крекову (справа) пришлось отдуваться и за себя, и за Цветкова (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приехавший минута в минута Павел Креков без прелюдий в виде чаепития сразу же устремился в бокс, где все уже было подготовлено для церемонии (микрофоны, музыка и десяток «скорых», расставленных по периметру гаража). Он с ходу произнес речь о том, что вручением ключей от автомобилей скорой помощи стало уже доброй традицией свердловских властей. «Мы идем к тому, чтобы эти машины соответствовали современным требованиям, чтобы риски, которые жизнь нам иногда подбрасывает, были минимизированы», — заявил Креков.

Министр здравоохранения выступать не стал, но его имя все же прозвучало. «На правах ведущего разрешите поприветствовать и поздравить с высоким назначением Андрея Игоревича Цветкова!» — крикнул в микрофон руководитель Центра медицины катастроф. Главврачи, подходившие за ключами от машин, фотографировались на память с Цветковым, Поповым и Крековым.

«Газели» выстроились в боксе Центра медицины катастроф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На короткий пресс-подход (который состоялся тут же, в боксе) Цветков выходить также не стал — отдуваться и за него, и за себя пришлось вице-губернатору. Креков, напротив, был расположен к общению и с удовольствием отвечал на любые, даже кавезные вопросы. «Почему в Центре медицины катастроф сплошные «Фольксвагены» и «Форды», а районным больницам дарите «Газели»? Себе вы бы купили «Газель»? — спросили его журналисты.

«Я вообще не вожу автомобиль, — признался Креков. — «Газели» достаточно хорошо себя зарекомендовали: они полноприводные и соответствуют всем техническим нормам. В прошлые разы, когда они приходили, не было никаких нареканий. Жалобы есть, наоборот, по «Фордам».

«Кстати, наши машины часто лучше, чем импортные — особенно для сельской местности, — уточнил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. — УАЗ вот такую модификацию разработал! И они везде проходят.

Многие их просят». По словам Крекова, автомобили «скорой помощи» на базе УАЗиков обязательно будут закупать в будущем.

Еще одна претензия касалась шин: непонятно, как машинам скорой помощи добираться зимой до мест дислокации на летней резине (среди получателей были больницы в Туринске, Тугулыме, Байкалово). «Они все будут здесь шиповаться», — пообещал Креков (через 15 минут пять машин, отданных свердловской Станции скорой помощи, отправились «домой» на летней резине).

Крекову и Цветкову показывают «внутреннюю начинку» новых «скорых» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цветков так и остался неприступен для СМИ: сперва он просто отворачивался от журналистов, пытавшихся задать ему вопрос, затем ушел разглядывать «начинку» ГАЗелей. «Дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, укладка», — перечислял в это время репортерам пресс-секретарь минздрава. «Не самые плохие машины?» — тихонько спросил министр у Попова. «Ну да: полный привод, проходимая», — ответил ему глава Центра медицины катастроф.

Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве, близкий к окружению министра, Цветков после назначения несколько волнуется из-за публичных мероприятий и особенно нервничает из-за прессы. «Дайте ему прийти в себя!», — просят представителей СМИ. Впрочем, пресс-секретарь министерства анонсировал, что журналисты все же смогут вскоре пообщаться с министром: официальная пресс-конференция состоится через месяц после его вступления в должность.