12:44 26 марта 2018 1

Россияне отказываются от походов в кафе и переходят на макароны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Массовый отказ россиян от похода в кафе и рестораны является ярким свидетельством апатии, в которой пребывает сегодня общество. Эксперты утверждают: неблагополучные времена затронули уже и тех, кто совсем недавно чувствовал себя более чем комфортно.

Согласно данным исследования компании Nielsen, в последний год более половины россиян сократили траты на кафе и рестораны — очевидно, что люди начинают активнее питаться в стенах дома. При этом, по словам социологов, продажи продуктов повседневного спроса стагнировали. В прошлом году на 14% выросли продажи макарон, на 25% — гречки.

Россияне все реже и реже посещают кафе и рестораны Фото: Марина Молдавская © URA.RU

«Речь идет о двух параллельных тенденциях. На массовое потребление макарон перешли те россияне, которые и раньше, до острой фазы экономического кризиса, чувствовали себя довольно плохо. А от походов в рестораны отказались более благополучные россияне, которым есть что терять. В хорошие времена в России в такие заведения ходили не более 20 процентов населения. Сейчас же многие из них стали реализовывать куда более бережливую стратегию потребления», — пояснил «URA.RU» маркетолог, генеральный директор консалтингового агентства «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц.

По его словам, отчасти можно говорить о начале общей апатии в российском обществе. «Проведенное исследование показало, что плотность социальных контактов падает — люди ведь ходили в рестораны не от голода», — пояснил Дымшиц.

Экономист Артем Ермолаев в разговоре с «URA.RU» соглашается: «У людей падает настроение, растет беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне.

Они рассуждают так: сейчас отдам сто рублей, потом отдам сто рублей, а вдруг завтра останусь без работы, что тогда делать?».

Ермолаев полагает: статистика показывает и то, что деловая жизнь в стране тоже останавливается. «Именно в ресторанах и кафе, а не за тарелкой макарон с кетчупом, очень часто ведутся переговоры, заключаются сделки и соглашения. Падение активности бизнеса налицо», — заключил экономист.

Россияне экономят сегодня даже на еде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

То, что в структуре потребления россиян все большее значение имеют макароны и крупы, подтверждают данные о падении доходов россиян, говорит руководитель Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) Николай Миронов. «Темпы роста реальных зарплат и пенсий значительно отстают от роста цен. Несмотря на то, что, по официальным данным, инфляция в 2017 году достигла низких значений (2,5%), исследование ЦЭПР в ряде регионов показало, что цены на основные продукты питания в исследуемых городах и селах в среднем выросли значительно выше — на 9,5%. К тому же, кризисные годы сформировали у людей определенные негативные ожидания и опасения относительно стабильности будущего», — сказал «URA.RU» Миронов.

Гендиректор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский признал, что уровень потребления сокращается далеко не первый год. «Определенная экономия присутствует, люди пытаются себя ограничить, лишний раз не поужинать в ресторане или не съесть фастфуд. И это в чем-то неплохо. Во-первых, гречка очень полезный продукт, в отличие от фастфуда — для ее приготовления не нужны трансжиры. Будет снижаться число заболеваний внутренних органов, люди будут становиться здоровее. Во-вторых, укрепятся семейные ценности. Любой мужчина признается, что самое простое блюдо, которое ему приготовила жена или подруга, вкуснее диковинного ресторанного деликатеса», — заключил Игнатовский.