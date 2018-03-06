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07 марта 2018
06 марта 2018
17:21  06 марта 2018 31

Избиратели Грудинина уходят к Жириновскому

А Собчак на ходу меняет свои лозунги. Оценка последних новостей президентской кампании
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, грудинин павел
Кандидата от КПРФ преследует скандал за скандаломФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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За последний месяц кандидат от КПРФ Павел Грудинин утратил второе место в президентской гонке. Об этом 6 марта заявил председатель правления фонда «Центр политических технологий» Борис Макаренко.

«[Лидер ЛДПР и кандидат от этой партии Владимир] Жириновский обогнал Грудинина», — заметил Макаренко. Напомним, в начале февраля более популярным было мнение о лидерстве Грудинина в этой гонке.

Пресс-конференция в Интерфакс, посвященная презентации доклада "Конкуренция в избирательной компании 2018"., макаренко борис
Политолог Борис Макаренко считает, что ненависть к олигархам объединяет всех кандидатов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Падение кандидата от КПРФ Макаренко связал с ошибками в его кампании. «В декабре—январе он претендовал на традиционный коммунистический, протестный либеральный и популистский электорат. Однако, восхваляя Сталина, он оттолкнул от себя либералов, а популистский электорат отошел к Жириновскому, посчитав, что Грудинин — невнятен», — заметил политолог. Он считает, что теперь за второе место развернется жесткая борьба.

В ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» политологи выделили общие программные пункты у всех оппозиционных кандидатов: они требуют ограничения президентской власти, независимости суда и усиления местного самоуправления. В социальной части программы у всех присутствует мощный антиолигархический пафос. Правда, либералы подразумевают под олигархами прежде всего богатых представителей госбюрократии, а левые кандидаты — крупный бизнес.

Ксения Собчак, единственный кандидат, чья кампания в ходе выборов претерпела серьезные изменения. «В начале она заявила о себе, как кандидате „против всех“. Однако ее не восприняли в этом облике, ведь против всех тот, кто выступает против элиты. Этот образ занят Жириновским. Сейчас она позиционируется как кандидат, который противостоит Путину со стороны ортодоксального либерализма, ее новый слоган „за правду, за свободу“. Она защищает журналистов и правозащитников», — заявил директор «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

Эксперты также объяснили, почему Владимир Путин поздно представил свою программу. Напомним, свои программные тезисы президент впервые озвучил в послании Федеральному Собранию 1 марта. «В обществе не было запроса на программу Путина. Кто он такой и с чем он идет на выборы, и так всем известно. Еще в 2007 году, когда „Единая Россия“ шла на выборы с „планом Путина“, лишь 6% населения смогли объяснить, в чем состоит этот план. Однако это не помешало партии тогда набрать 64%», — заключил Макаренко.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта.

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