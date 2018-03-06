Избиратели Грудинина уходят к Жириновскому

17:21 06 марта 2018 31

Кандидата от КПРФ преследует скандал за скандалом Фото: Анна Майорова © URA.RU

За последний месяц кандидат от КПРФ Павел Грудинин утратил второе место в президентской гонке. Об этом 6 марта заявил председатель правления фонда «Центр политических технологий» Борис Макаренко.

«[Лидер ЛДПР и кандидат от этой партии Владимир] Жириновский обогнал Грудинина», — заметил Макаренко. Напомним, в начале февраля более популярным было мнение о лидерстве Грудинина в этой гонке.

Политолог Борис Макаренко считает, что ненависть к олигархам объединяет всех кандидатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Падение кандидата от КПРФ Макаренко связал с ошибками в его кампании. «В декабре—январе он претендовал на традиционный коммунистический, протестный либеральный и популистский электорат. Однако, восхваляя Сталина, он оттолкнул от себя либералов, а популистский электорат отошел к Жириновскому, посчитав, что Грудинин — невнятен», — заметил политолог. Он считает, что теперь за второе место развернется жесткая борьба.

В ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» политологи выделили общие программные пункты у всех оппозиционных кандидатов: они требуют ограничения президентской власти, независимости суда и усиления местного самоуправления. В социальной части программы у всех присутствует мощный антиолигархический пафос. Правда, либералы подразумевают под олигархами прежде всего богатых представителей госбюрократии, а левые кандидаты — крупный бизнес.

Ксения Собчак, единственный кандидат, чья кампания в ходе выборов претерпела серьезные изменения. «В начале она заявила о себе, как кандидате „против всех“. Однако ее не восприняли в этом облике, ведь против всех тот, кто выступает против элиты. Этот образ занят Жириновским. Сейчас она позиционируется как кандидат, который противостоит Путину со стороны ортодоксального либерализма, ее новый слоган „за правду, за свободу“. Она защищает журналистов и правозащитников», — заявил директор «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

Эксперты также объяснили, почему Владимир Путин поздно представил свою программу. Напомним, свои программные тезисы президент впервые озвучил в послании Федеральному Собранию 1 марта. «В обществе не было запроса на программу Путина. Кто он такой и с чем он идет на выборы, и так всем известно. Еще в 2007 году, когда „Единая Россия“ шла на выборы с „планом Путина“, лишь 6% населения смогли объяснить, в чем состоит этот план. Однако это не помешало партии тогда набрать 64%», — заключил Макаренко.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта.