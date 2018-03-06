Визит патриарха Кирилла на Урал сопроводят зачистки

22:14 06 марта 2018 0

Визит патриарха Кирилла в Алапаевск грозит стать тяжелым испытанием Фото: Александр Кадников © URA.RU

В Алапаевске, где в июле пройдет важная часть приуроченных к 100-летию со дня расстрела царской семьи мероприятий, резко накалилась политическая обстановка. После публикации ряда сообщений о злоупотреблениях в местной полиции, вскрылись факты нарушения закона со стороны команды бывшего мэра. Заведено первое уголовное дело. Подозреваемые готовят ответную атаку. Примирения конфликтующих сторон не ожидается.

Как сообщил «URA.RU» источник в силовых структурах, местные правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора Алапаевского водоканала Валерия Канахина (муж предыдущего спикера муниципальной думы Галины Канахиной). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Как ранее сообщало «URA.RU», поводом для такого решения стало обращение главы города Сергея Беспалова в местную прокуратуру. Мэр представил в надзорное ведомство итоги аудиторской проверки деятельности МУП «Алапаевский водоканал», в ходе которого выявлены нарушения на сумму порядка 60 миллионов рублей. Большая часть нарушений пришлась на необоснованно выплаченную зарплату, отпускные и премии Валерию Канахину и его подчиненным.

Станислав Шаньгин может стать участником квартирного скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики также готовы провести проверку информации о незаконной передаче квартиры жене одного из ближайших соратников экс-главы города Станислава Шаньгина — Алене Добролюбовой. В администрации Алапаевска «URA.RU» сообщили, что жилье ей было выделено как служебное, несмотря на то, что на момент принятия решения у нее уже была собственная жилплощадь. В сентябре 2017 года Добролюбова приватизировала квартиру и на днях ее продала. В настоящее время прокуратура готовится оспорить эту сделку в суде. Не исключено возбуждение по данному факту еще одного уголовного дела.

Фигуранты обоих скандалов считают, что их преследуют по политическим мотивам. «Я ни в чем не виноват. Я законно получал заработную плату, согласованную на основании законодательства с главой города. У меня есть все соглашения, все выписки из штатного расписания в оригинале. Если постановление о возбуждении уголовного дела есть, оно будет однозначно обжаловано», — заявил «URA.RU» Валерия Канахин. По словам экс-руководителя МУПа, предыдущие претензии в размере почти 60 миллионов рублей к нему не подтвердились. К сегодняшнему дню они сократились до 5 миллионов рублей.

«В Алапаевске мы законно ничего не решим. Вы знаете ситуацию в нашем городе — здесь все схвачено.

Будем решать все в области в суде. Мы найдем воздействие на данных товарищей. Я думаю, что еще выиграю и что-то еще от него поимею», — Канахин имеет ввиду спикера Алапаевской городской думы Сайгида Билалова, которого считают истинным лидером новой городской команды. Канахин поясняет, что Билалов развернул политическую войну с бывшим руководством города, запрещая сотрудникам администрации даже разговаривать с экс-мэром и бывшим спикером городской думы.

Сайгида Билалова считают истинным «хозяином» Алапаевска Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Конечно, они [Билалов и его окружение] хотят на [бывшего главу города Станислава] Шаньгина выйти, чтобы попробовать на него надавить», — говорит «URA.RU» близкий к экс-мэру местный бизнесмен, муж владелицы спорной квартиры Александр Добролюбов. Он утверждает, что квартира была получена и затем приватизирована его супругой по решению комиссии при горадминистрации в законном порядке. Бизнесмен считает, что разворачивающаяся в городе уголовно-политическая борьба создает негативный фон: «Посмотрите, в „Фейсбуке“ постоянно появляются посты о нарушениях наших доблестных полицейских, о рейдерских захватах предприятий… Новой властью народ, честно говоря, не очень доволен — ожидали лучшего, получилось хуже».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в июле прошлого года в Алапаевске был задержан участковый уполномоченный ММО МВД «Алапаевский». При нем было обнаружено большое количество наркотиков. Также изъяты весы, на которых он, как предполагают оперативники, развешивал зелье для продажи. В декабре сотрудники местной полиции устроили потасовку. Также возникало много вопросов к моральному облику алапаевских полицейских, выкладывающих в соцсетях неоднозначные фото в сексуальных позах и с бутылкой в руках, и к местным депутатам, садящихся за руль в нетрезвом состоянии. Другие многочисленные появлявшиеся в соцсетях сообщения о злодеяниях местных полицейских и чиновников официально не подтвердились.

Знакомые с внутренними устоями РПЦ источники говорят, что патриарх Кирилл обычно старается избегать появления на территориях, охваченных политическими и криминальными войнами.

Они считают, что входящие в оппонирующие команды алапаевские политики должны сесть за стол переговоров и заключить перемирие как минимум до июля.

Спикер городской думы Сайгид Билалов заявил «URA.RU», что не намерен прекращать давление на оппонентов: «Мы тщательно готовимся к визиту патриарха — он ведь почти второе лицо в государстве. Проводятся совещания, конкурсы на благоустройство города… Но бюджет города мы не дадим никому растаскивать. Все, кто накосячил, теми займутся правоохранительные органы. Все будет согласно закону. Прежние времена закончились. Каждый чиновник будет отвечать за свои поступки, если она совершены даже годы назад».

Представители областных властей при этом не видят в политической борьбе в Алапаевске угрозы для визита патриарха. «Не вижу причин для беспокойства. Приезда патриарха все мы ждем с большим нетерпением», — подчеркнул директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов.