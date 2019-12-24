Названы пять тем, по которым Кремль завоюет любовь молодежи

Духовно-нравственный контент для молодежи не будет касаться политических тем, обещают в Кремле Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Кремль определил оператора на выполнение поручения президента России Владимира Путина, недовольного нехваткой позитивной информации в интернете. Провластный Институт развития интернета анонсировал распределение в следующем году 3 млрд рублей между создателями игр, видеороликов и любого иного контента. Госзаказ не будет политической пропагандой и затронет пять тем, обещают в ИРИ. Гарантом качества станет соучастие в проекте интернет-гигантов. Расходы государства на этом направлении выросли в семь раз и теперь сопоставимы с тем, что бюджет тратит на Фонд кино.

Замечание Владимира Путина прозвучало два года назад: президент говорил, что нехватка нравственного контента в интернете иногда приводит к трагичным последствиям. В пример он привел инцидент в Керчи, когда студент колледжа расстрелял в учебном заведении десятки человек. «Мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей — и они хватают этот суррогат героизма», — отмечал Путин. После его слов Кремль начал работу над созданием позитивного контента. Объем выделяемых на эти цели средств сначала увеличили с 400 до 800 млн рублей, а в 2020 году бюджет составил 3 млрд, что сравнимо с суммой, которые получает на гранты Фонд кино. Чтобы эффективно использовать эти деньги, президент поручил правительству назначить ответственной какую-либо некоммерческую организацию. В итоге грантовым оператором стал ИРИ.

Сергей Кириенко предупредил, что власть не станет вмешиваться к создание контента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Институт — общественная организация — был создан в 2014 году, и управлялся советником президента Германом Клименко. При нем ИРИ провел несколько исследований о перспективах работы государства в сети. Среди прочего власть интересовало поведение молодежи в Рунете и методы повышения доверия к государству у аудитории до 30 лет

Вскоре Клименко ушел с поста советника, а ИРИ стал реализовывать другие проекты. В прошлом году он прославился запуском системы «Инцидент-менеджмент», в которой власти всех регионов могли отслеживать негативные посты и комментарии пользователей соцсетей и оперативно реагировать на них, не допуская разрастания конфликтных ситуаций.

В 2020 году перед Институтом стоит задача в рамках национального проекта «Культура» разыграть государственные гранты на создание контента по пяти направлениям:

«Живая память» (посвящено 75-летию со Дня победы), «Мы вместе» (толерантность и национальное единство), «Делай добро» (волонтерская деятельность), «Гордимся» (достижения россиян в разных сферах) и «Действуй!» (возможности для амбициозной молодежи).

Собеседник «URA.RU» в Институте сообщил, что администрация президента «не ставит перед ИРИ задачу заказывать политически направленный контент». По его словам, речь идет только о производстве социального и развлекательного контента.

Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко, курирующий проект, заявил, что несмотря на внушительный размер субсидий, власть не намерена вмешиваться в производство контента: «Роль государства здесь очень важная, но очень ограниченная. Мы изначально договорились о том, что здесь [в ИРИ] должно быть максимально открытое пространство. Это не государственный заказ на производство контента в интернете, где чиновники определяют, чего они хотят, и раздают соответствующие заказы».

Партнерами программы стали «Яндекс», Mail.Ru Group и другие состоятельные интернет-инвесторы. «Для государства это очень важный знак. Знак того, что с профессиональной точки зрения эти проекты имеют больше шансов на жизнь», — сказал Сергей Кириенко. Он выразил надежду на то, что с помощью инвесторов созданный контент будет активнее распространятся в сети.

Тина Канделаки призвала отбросить старые методы работы с молодежью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступавшая на конференции генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки заметила, что старые методы работы с молодежью в сети потеряли свою эффективность. «Дидактическая форма разговора с молодежью не работает. Теперь можно только вовлекать, развлекать и давать возможность зарабатывать», — высказалась она. Такую же позицию озвучила гендиректор «Яндекса» Елена Бунина. По ее словам, контент для молодых людей должен в первую очередь быть нативным и понятным. Представитель Rambler Group Софья Квашилава отметила, что молодежь ждет от авторов контента честности и открытости.

Однако четких требований к содержанию и форме производимого контента на сегодняшний день у ИРИ нет, сообщил гендиректор Института Антон Ключин. У авторов не будет установок по выбору формата: это может быть видео, пост в соцсети или мессенджере, спецпроект в интернет-СМИ, игра или программное обеспечение. О том, каким должно быть смысловое наполнение контента, также не сообщается. На данный момент у организаторов нет четких параметров оценки какой контент считать духовно-нравственным и патриотическим, а какой — нет.