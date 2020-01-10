Пермские инсайды

Как меняются люди за праздники! Коллаж: соцсети

Пермское правительство де-факто еще на каникулах. По слухам, губернатор Максим Решетников отдыхает, не тратя отпускные дни. А его подчиненные, рассказывают, свалили всю работу на замов. Но жизнь в Прикамье продолжается — вот, о чем сплетничают: именем главы региона пользуется олигарх, трех депутатов Госдумы вычеркнули из списка кандидатов-2021, меняется председатель Гордумы Перми, а завод имени Дзержинского разоряет Мотовилиха.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Команда Решетникова расслабилась

Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Поговаривают, что команда губернатора Прикамья Максима Решетникова, которую он привез с собой в Пермь из Москвы, расслабилась и перестала работать в прежнем режиме. «Если в 2017 году все чиновники „вешались“ от режима 24/7, то уже в июне—июле 2018-го, когда было сформировано федеральное правительство, Решетников расслабился сам, а вместе с ним — и вся его команда», — говорит инсайдер.

По его словам, министры обзавелись массой заместителей и переложили на них всю ответственность. «Если раньше было по два-три зама, то сейчас четыре-шесть — уже норма», — говорит инсайдер. А руководители ушли в «тень», чтобы не оказаться в центре скандалов, связанных с уголовными делами и не испортить себе репутацию. Утверждается, что они не теряют надежду на то, что когда-нибудь все же смогут вернуться в Москву, может быть даже без Решетникова.

Губернатор Прикамья хитро продлил себе каникулы…

Губернатор Пермского края Максим Решетников выйдет на работу только в понедельник 13 января, сообщают инсайдеры. Они говорят, что глава региона не находится в отпуске — он не взял себе отгулы, а якобы оформил командировку в Москву. «Удобно ездить в столицу по служебным делам, когда у тебя там есть квартира», — говорит инсайдер.

…министры последовали примеру губернатора

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Многие руководители пермских министерств и вице-премьеры также не вышли на работу после новогодних праздников, говорят источники. Они утверждают, что чиновники продлили себе выходные за счет отпусков и отгулов. На работе они планируют появиться не раньше 13 января. «Когда губернатора нет в Перми, то работа министерств обычно затихает. Все ходят расслабленные», — говорит инсайдер. Он также связывает затянувшиеся каникулы с тем, что у многих дети, которые пойдут на учебу только в понедельник.

Работали только трое

Поговаривают, что несмотря на заявленные дежурства, многих руководителей пермских министерств не видели на рабочих местах. «Все отдыхали. Работали только те, кто отвечают за культуру и безопасность», — пояснил инсайдер. Сообщается, что трудились только вице-премьер Антон Клепиков, министр культуры Вячеслав Торчинский и глава минтербеза Игорь Гончаров. Правда, говорят, они все же не остались без отдыха. «Они устроили себе каникулы после праздников. Тот же Клепиков уже выкладывает фотографии в соцсетях с горнолыжного курорта, где он отдыхает вместе с семьей», — сообщает источник.

Пермский олигарх использует губернатора для раскрутки своего проекта

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Слухачи утверждают, что пермский бизнесмен, миллиардер Андрей Кузяев настоятельно просит губернатора Максима Решетникова раскручивать площадку технопарка «Морион диджитал». Большая часть помещений технопарка, принадлежащего структурам пермского олигарха пустует. А это вызывает недовольство Кузяева, вложившего в проект сотни миллионов рублей. Инсайдеры говорят, что пермские стартапы считают эту площадку малопривлекательной и предпочитают технопарк в Казани, где больше возможностей и преференций для малого бизнеса.

В «Морион диджитал» уже состоялись ряд форумов и благотворительные мероприятия, участником которых стал глава Прикамья. Инсайдеры не исключают, что часть мероприятий, проходящих сейчас на «Пермской ярмарке», в ближайшее время обоснуются здесь же.

Власти Прикамья нашли план B, если не получится построить аквапарк

Власти Прикамья придумали запасной вариант для имиджевого проекта на случай, если строительство аквапарка сорвется. Этим обусловлены разговоры вокруг строительства бассейна на месте УДС «Молот». Площадка под аквапарк до сих пор не утверждена и это может оттянуть процесс начала строительства объекта на неопределенное время. По слухам, именно поэтому губернатор Максим Решетников лично выступил против планов собственника земли под УДС «Молот» построить здесь жилье. Однако переговоры могут зайти в тупик, уверен инсайдер, пока стороны не могут найти компромисс в цене выкупа объекта.

Трех пермских депутатов Госдумы списали со счетов

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Три депутата Госдумы, представляющие Пермский край, не смогут переизбраться в 2021 году, сообщает инсайдер. Он утверждает, что уже начался передел округов, от которых сейчас избраны депутаты Дмитрий Сазонов, Алексей Бурнашов и Дмитрий Скриванов. «На Скривановский округ метит вице-президент „Опоры России“ Роман Водянов, на Бурнашовский — депутат краевого парламента Александр Бойченко, а место Сазонова хотят занять экономист, член высшего совета „Партии Роста“ Антон Любич и руководитель группы „Налоги и право“ Геннадий Сандырев», — говорит инсайдер. Правда, сообщается, что шансы получить заветный мандат у последних крайне низки.

Из пермской гордумы хотят выдавить «Яблоко»

Поговаривают, что в новом составе Пермской городской думы не хотят видеть Надежду Агишеву и других представителей партии «Яблоко». Вместо этого, утверждают инсайдеры, представительный орган Перми планируют «разбавить» членами «Партии Роста». «Там считают, что с представителями этой партии будет проще вести диалог», — говорит источник. По его мнению, всерьез обсуждается возможность «отдать» место Агишевой экономисту Антону Любичу. «Правда, все будет зависеть от последнего. Согласиться ли он на место в гордуме, если мечтает занять кресло в Госдуме или минимум — в Законодательном собрании Пермского края», — утверждает инсайдер.

Председатель пермской гордумы делает ставку на бабушек

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин понял бесперспективность своего переизбрания на пост спикера, говорят источники. При этом, утверждают они, он не теряет надежду попасть в новый состав думы, надеясь на поддержку бабушек. «От Уткина отвернулись местные элиты, но он пользуется популярностью у старшего поколения. Для них он в доску свой, рубаха-парень, обнимается с ними, устраивает концерты», — говорит инсайдер.

Сообщается, что уже сейчас представительным органам де-факто руководит заместитель Уткина Дмитрий Малютин, а председателю отведена роль свадебного генерала.

Мотовилихинские заводы отнимают рабочих у машзавода имени Дзержинского

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Мотовилихинские заводы объявили о дополнительном наборе сотрудников и перетягивают к себе специалистов с завода имени Дзержинского, говорит источник. Он утверждает, что сначала Мотовилиха попробует привлечь к себе людей, а уже потом заявит о готовности выпускать оборонную продукцию, которую сейчас производит машзавод Дзержинского. «Рассматривается еще площадка Пермской научно-производственной приборостроительной компании, но только в качестве альтернативы Мотовилихе», — говорит инсайдер. Он утверждает, что все это делается для того, чтобы освободить площади ЗиДа, на которых впоследствии построят жилые дома.

В Перми — новая волна протестов бюджетников

По слухам, новыми протестами бюджетников в Перми займется организация «Альянс учителей». Независимый профсоюз был создан на фоне успехов «Альянса врачей», который показал, что пермским чиновниками придется считаться с мнением медиков. Первый удар «Альянса учителей» уже принял на себя директор пермского института железнодорожного транспорта Евгений Гомола. В учебном заведении не первый год идет противостояние руководство вуза и преподавателей. Теперь лидеры профсоюза будут добиваться отставки Гомолы. Следом за этим, утверждает инсайдер, профсоюз займется поддержкой директоров школ Перми, лишившихся работы из-за оптимизации. Первые одиночные пикеты бюджетники профсоюза могут провести уже в январе, чтобы громче заявить о себе.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.