Челябинский депутат Госдумы отстранился от борьбы за явку

Валерий Гартунг заявил. что не следит за тем, как голосуют на ЧКПЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Самые низкие показатели по явке на голосовании по поправкам в Конституцию РФ среди производственных предприятий Челябинской области, по данным на 30 июня, демонстрируют на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ). Об этом URA.RU сообщил источник в региональном штабе по голосованию. ЧКПЗ входит в сферу интересов депутатов Госдумы Валерия Гартунга, который сам был членом рабочей группы по изменению Конституции при президенте РФ Владимире Путине.

«На ЧКПЗ пока проголосовал только каждый четвертый. Это влияет и на явку в Ленинском районе Челябинска, где находится предприятие. — сообщил источник. — Специальных планов предприятиям не спускали, но за тем, как участвуют в голосовании, следят. Следует учитывать, что Гартунг вместе со спикером заксобрания региона Владимиром Мякушем входил в рабочую группу по подготовке поправок. Активно участвовал в обсуждении, подсвечивал свою активность в СМИ. А за предприятием, что ему подконтрольно, не следит».

Гендиректором ЧКПЗ является сын Валерия Гартунга Андрей. Основным собственником предприятия является семья Гартунгов. Согласно данным сервиса СБИС, на ЧКПЗ работает более 3,8 тыс. сотрудников. Сам Гартунг в разговоре с URA.RU сообщил, что не знает, как голосуют сотрудники предприятия. «У меня нет данных, но я верю в ЧКПЗ. Все будет хорошо», — заявил он.

Источник в штабе отметил, что еще один челябинец, член рабочей группы, Мякуш подключился к работе над явкой. «Правда, чуть позже, чем хотелось бы. Но это связано с тем, что он занимался подготовкой региональной конференции „ЕР“», — отметил источник.

По данным облизбиркома, явка на голосовании к утру 30 июня в Челябинской области составила 41, 88%. Голосование продлится до 20 часов 1 июля. На каждого из глав городов и районов возложена персональная ответственность за явку.