Путин согласовал реформу детища Ельцина

Владимир Путин поддержал важную реформу СНГ Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин договорился с другими лидерами стран Содружества независимых государств (СНГ) о масштабной реформе организации. Собеседники URA.RU полагают, что изменения призваны спасти СНГ от распада. Для России же сохранение организации важно, поскольку позволяет конкурировать с мировыми центрами силы за влияние.

18 декабря страны содружества приняли обновленную концепцию дальнейшего развития СНГ, работа над которой шла с 2018 года. Суть документа заключается в развитии взаимодействия стран СНГ в экономике, торговле, цифровой области, обмене трудовыми ресурсами, производственных и научных кооперациях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая председательство в организации, пообещал весь 2021 год посвятить интеграционным механизмам, в том числе, для создания единого торгового пространства: «Мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС) обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях „пятерки“ и других стран содружества».

Владимир Путин обсудил с коллегами из СНГ будущее организации Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, поддерживая новую концепцию, сказал, что в 2020 году некоторые страны содружества столкнулись с «беспрецедентными по своему характеру попытками вмешательства извне во внутренние дела». «Считаем важным и далее укреплять взаимодействие участников СНГ в вопросах обеспечения безопасности на постсоветском пространстве, охраны внешних границ содружества, противодействия таким актуальным угрозам, как терроризм, правонарушения в информационной и других областях», — обратился к коллегам Путин.

Также речь Путина была посвящена сохранению единого культурного и научно-образовательного пространства государств. В частности глава государства напомнил коллегам, что 2023 год в СНГ будет посвящен русскому языку: «Мы все сейчас с вами свободно, без переводчиков говорим на русском языке. Это определенно создает для нас определенную атмосферу и облегчает работу. Но что еще более важно, что в наших странах, в особенности в России, работает большое количество трудовых мигрантов. И для всех для нас, в том числе для этих людей, для миллионов этих людей, конечно, очень важно своевременное освоение русского языка».

Без реформ содружество стран ждет распад, считают политологи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

СНГ был основан в 1991 году. Соглашение о нем подписывали тогда еще глава России Борис Ельцин, Белоруссии — Станислав Шушкевич и Украины — Леонид Кравчук. Тогда же политики объявили о роспуске СССР, а Ельцин тем самым одержал победу над президентом СССР Михаилом Горбачевым, с которым боролся за власть.

Если достигнутые 18 декабря интеграционные соглашения между странами СНГ будут реализованы «хотя бы наполовину», то организацию будут ждать большие преобразования, считает доцент факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. В разговоре с URA.RU он объяснил, что СНГ, которое позиционировалось, как площадка «для цивилизованного развода стран бывшего СССР», потеряло свою актуальность. Об этом, к примеру, свидетельствует и выход из СНГ Грузии и Украины (страна в процессе прекращения сотрудничества), считает эксперт.

«Без расширения экономического взаимодействия будущее СНГ будет плачевным. У стран-участниц есть свои интересы, в том числе геополитические, которые не всегда совпадают с интересами их соседей. А последние политические кризисы в Карабахе, Киргизии, Белоруссии повышают риски выхода стран из содружества, — сказал Ниязов. — Сейчас экономическое взаимодействие часто политизировано. Можно вспомнить запреты России на ввоз овощей из соседних стран, истории с запретом на ввоз белорусских товаров или с введением в Белоруссии таможенных пошлин для российской продукции.

Нужна серьезная работа по экономической интеграции, которая бы снимала эти барьеры и делала бы присутствие стран в СНГ взаимовыгодным и полезным».

Слова Путина о русском языке Ниязов трактует, как предложение еще одного механизма, обладающего скрепляющей функцией: «Россия в свою очередь может использовать его, как элемент мягкой силы в отношении государств постсоветского пространства». Политолог полагает, что СНГ для России, в первую очередь, важно для реализации экономических задач. «Экономика любого крупного государства для развития должна обладать рынком сбыта своей продукции в районе 300 млн человек. При этом данный рынок должен быть платежеспособным. Поэтому России необходимо расширять разные экономические формы взаимодействия», — сказал Ниязов.

Политолог Максим Вилисов в свою очередь считает, что Россия заинтересована в сохранении СНГ, поскольку оно является инструментом для борьбы за влияние в соседних регионах, в том числе с Китаем и Турцией. «СНГ позволяет России проецировать свое влияние, демонстрировать приверженность того или иного пространства к российскому видению мира. Это в свою очередь защищает Россию от расширения НАТО, каких-либо недружественных действий у ее границ. В том числе, это способ противостоять расширению влияния Китая, которое будет только усиливаться. Еще Иран наращивает свое влияние на Кавказе и в Центральной Азии. Конечно, в меньшей степени, чем Турция. Но рано или поздно конкуренция между ними случится».