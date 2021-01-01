Как Тюмень первой в России встретила коронавирус. Фотоитоги-2020

Тюмень первой приняла соотечественников из охваченного эпидемией Китая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В январе 2020-го студентку Тюменского индустриального университета госпитализировали с признаками коронавируса. Это был первый официально зарегистрированный случай заболевания на территории России. Спустя месяц, в феврале, в регионе открыли обсерватор для эвакуированных из охваченного пандемией Китая россиян — тоже первый в стране. Уже в марте в России был объявлен локдаун, и о том, что такое коронавирус узнала вся страна. Об этих и других событиях — в итоговой фотоподборке URA.RU.

Крещение стало одним из последних разрешенных массовых мероприятий перед началом пандемии. Крещенские купания в ИК-2, Тюмень Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

5 февраля. Прибытие первого в России борта из китайского Уханя с эвакуированными россиянами. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Первый в стране обсерватор на базе тюменского санатория «Градостроитель» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Весной из-за пандемии тюменцам запретили ходить в скверы и парки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чисто не там, где не сорят, а там, где некому. Город в первую волну пандемии коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Малый бизнес очень сильно пострадал из-за пандемии. Многие предприятия из-за вынужденного простоя закрылись Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Противоэпидемические меры в первую волну пандемии часто были радикальными Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чрезвычайные происшествия происходили и во время пандемии. Пожар в ТЦ «Парус» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Выселенный из квартиры тюменец в подъезде своего дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Расследование дела о расстреле военнослужащих в воинской части под Читой, которое учинил тюменец Рамиль Шамсутдинов, продолжалось на протяжении года. На фото отец стрелка, Салим Шамсутдинов во время интервью URA.RU Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мир продолжает бороться с короновирусной пандемией. Первая вакцина от коронавируса была создана в России. Одной из площадок ее испытания стала Тюмень Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с соблюдением всех необходимых санитарных норм Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Так тюменцы соблюдали социальную дистанцию во время купания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за пандемии в тюменских поликлиниках были огромные очереди — впрочем, как и по всей стране Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тяжелом положении оказался не только бизнес, но и культура. Театрам и кинотеатрам разрешили возобновить работу, но при соблюдении санитарных требований Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Взрыв бытового газа в частном доме в Метелево Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Благодаря самоотверженным действиям врачей пандемию удавалось сдерживать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Но иногда болезнь побеждает Фото: Денис Моргунов © URA.RU

График работы медиков очень напряженный. Президент России Владимир Путин своим указом удвоил выплаты врачам, работающим в новогодние праздники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Но не все зависит от врачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новогодняя иллюминация создает праздничное настроение и внушает надежду на лучший 2021 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU