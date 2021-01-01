01 января 2021

Как Тюмень первой в России встретила коронавирус. Фотоитоги-2020

Самолет из Уханя, обсерватор, жизнь в локдаун — целый год в 20 кадрах

© Служба новостей «URA.RU»
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Высадка пассажиров из самолета Ил-76 военно-космических сил России прилетевшего из Китая. Тюмень, эпидемия, впп, рощино, ил-76, взлетно-посадочная полоса
Тюмень первой приняла соотечественников из охваченного эпидемией Китая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
статья из сюжета
Коронавирус COVID-19

В январе 2020-го студентку Тюменского индустриального университета госпитализировали с признаками коронавируса. Это был первый официально зарегистрированный случай заболевания на территории России. Спустя месяц, в феврале, в регионе открыли обсерватор для эвакуированных из охваченного пандемией Китая россиян — тоже первый в стране. Уже в марте в России был объявлен локдаун, и о том, что такое коронавирус узнала вся страна. Об этих и других событиях — в итоговой фотоподборке URA.RU.

Крещенские купания в ИК-2. Тюмень
Крещение стало одним из последних разрешенных массовых мероприятий перед началом пандемии. Крещенские купания в ИК-2, Тюмень
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Высадка пассажиров из самолета Ил-76 военно-космических сил России прилетевшего из Китая. Тюмень
5 февраля. Прибытие первого в России борта из китайского Уханя с эвакуированными россиянами.
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Санаторий «Градостроитель», в котором разместят на карантин прибывших туристов из Уханя. Тюмень
Первый в стране обсерватор на базе тюменского санатория «Градостроитель»
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Изоляция. Тюмень.
Весной из-за пандемии тюменцам запретили ходить в скверы и парки
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Город во время самоизоляции. Тюмень
Чисто не там, где не сорят, а там, где некому. Город в первую волну пандемии коронавируса
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Вечеринка COVID-19 в баре In da USA. Тюмень
Малый бизнес очень сильно пострадал из-за пандемии. Многие предприятия из-за вынужденного простоя закрылись
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень
Противоэпидемические меры в первую волну пандемии часто были радикальными
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Пожар в бизнес-центре Парус. Тюмень
Чрезвычайные происшествия происходили и во время пандемии. Пожар в ТЦ «Парус»
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Тюменец, которого выселили из квартиры. Тюмень
Выселенный из квартиры тюменец в подъезде своего дома
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Салим Шамсутдинов, отец солдата срочника, расстрелявшего сослуживцев. Тюмень
Расследование дела о расстреле военнослужащих в воинской части под Читой, которое учинил тюменец Рамиль Шамсутдинов, продолжалось на протяжении года. На фото отец стрелка, Салим Шамсутдинов во время интервью URA.RU
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Инсталляции в Конторе пароходства. Тюмень
Мир продолжает бороться с короновирусной пандемией. Первая вакцина от коронавируса была создана в России. Одной из площадок ее испытания стала Тюмень
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с соблюдением всех необходимых санитарных норм
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Пляжи Тюмени - Пруд Лесной: купание, загар, отдых, волейбол, еда. Тюмень
Так тюменцы соблюдали социальную дистанцию во время купания
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Очередь в поликлинике №5. Тюмень
Из-за пандемии в тюменских поликлиниках были огромные очереди — впрочем, как и по всей стране
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Открытие театрального сезона в Космосе. Тюмень
В тяжелом положении оказался не только бизнес, но и культура. Театрам и кинотеатрам разрешили возобновить работу, но при соблюдении санитарных требований
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Взрыв в Метелево. Тюмень
Взрыв бытового газа в частном доме в Метелево
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Поликлиника №3. Тюмень
Благодаря самоотверженным действиям врачей пандемию удавалось сдерживать
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Похороны. Тюмень
Но иногда болезнь побеждает
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень
График работы медиков очень напряженный. Президент России Владимир Путин своим указом удвоил выплаты врачам, работающим в новогодние праздники
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Город во время пандемии. Тюмень
Но не все зависит от врачей
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Новогодняя иллюминация. Тюмень
Новогодняя иллюминация создает праздничное настроение и внушает надежду на лучший 2021 год
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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