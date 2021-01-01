Как Тюмень первой в России встретила коронавирус. Фотоитоги-2020

Тюмень первой приняла соотечественников из охваченного эпидемией Китая
статья из сюжетаКоронавирус COVID-19
В январе 2020-го студентку Тюменского индустриального университета госпитализировали с признаками коронавируса. Это был первый официально зарегистрированный случай заболевания на территории России. Спустя месяц, в феврале, в регионе открыли обсерватор для эвакуированных из охваченного пандемией Китая россиян — тоже первый в стране. Уже в марте в России был объявлен локдаун, и о том, что такое коронавирус узнала вся страна. Об этих и других событиях — в итоговой фотоподборке URA.RU.
Крещение стало одним из последних разрешенных массовых мероприятий перед началом пандемии. Крещенские купания в ИК-2, Тюмень
5 февраля. Прибытие первого в России борта из китайского Уханя с эвакуированными россиянами.
Первый в стране обсерватор на базе тюменского санатория «Градостроитель»
Весной из-за пандемии тюменцам запретили ходить в скверы и парки
Чисто не там, где не сорят, а там, где некому. Город в первую волну пандемии коронавируса
Малый бизнес очень сильно пострадал из-за пандемии. Многие предприятия из-за вынужденного простоя закрылись
Противоэпидемические меры в первую волну пандемии часто были радикальными
Чрезвычайные происшествия происходили и во время пандемии. Пожар в ТЦ «Парус»
Выселенный из квартиры тюменец в подъезде своего дома
Расследование дела о расстреле военнослужащих в воинской части под Читой, которое учинил тюменец Рамиль Шамсутдинов, продолжалось на протяжении года. На фото отец стрелка, Салим Шамсутдинов во время интервью URA.RU
Мир продолжает бороться с короновирусной пандемией. Первая вакцина от коронавируса была создана в России. Одной из площадок ее испытания стала Тюмень
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Так тюменцы соблюдали социальную дистанцию во время купания
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В тяжелом положении оказался не только бизнес, но и культура. Театрам и кинотеатрам разрешили возобновить работу, но при соблюдении санитарных требований
Взрыв бытового газа в частном доме в Метелево
Благодаря самоотверженным действиям врачей пандемию удавалось сдерживать
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