Пермские инсайды: секретный корпоратив с мэром

О новом начальнике судей, разводке депутата и хаме-чиновнике. Выпуск 948

03 декабря 2021 в 18:18 Размер текста - 17 +

Пермские антиваксеры готовятся к судам Фото: коллаж URA.RU На уходящей неделе пермскому депутату Госдумы придумали новую задачу, в руководстве «Уралкалия» назревают серьезные перемены, а местные единороссы нашли способ отпраздновать юбилей реготделения партии в условиях антиковидных ограничений. Обо всем этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Руководитель пермского фонда капремонта — родственник коменданта Кремля Бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников, назначенный и. о. директора фонда капремонта в январе 2021 года, говорят слухачи, своим назначением обязан статусному родственнику из Москвы. С силовиками Хлебникова связывает дядя: «Говорят, он работал комендантом Кремля, а потом возглавлял охрану мэра Москвы Сергея Собянина». И в Пермском крае у него была хорошие связи среди силовиков. … и хамит коллегам на новом месте работе Глава фонда капремонта проявляет грубость в общении с подчиненными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слухачи сплетничают, что Хлебников якобы по-хамски разговаривает с сотрудниками. «Он даже на женщин орет, что ее место у плиты, а не в фонде», — знает другой собеседник. И со своими «покровителями» среди людей в погонах он тоже рассорился. «Понятно же, что он не является членом команды руководства коммунального блока правительства, — рассказывает инсайдер. — Его пролоббировали силовики взамен на то, что они закроют глаза на „косяки“ в работе фонда в прошлые годы. Но его непрофессионализм просто зашкаливает и никакие покровители не помогут».

Депутат Ивенских обещает решить проблему с недостроем Ирина Ивенских решила довести проблемный ФОК до ума Фото: Алексей Глазырин © URA.RU По информации источников, депутат Госдумы РФ Ирина Ивенских подключилась к решению вопроса с окончанием строительства многострадального физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» в Гайнах. Объект начали строить в 2013 году, но подрядчик сдал его с существенными нарушениями, а местные власти — приняли. Сейчас он в непригодном состоянии, а власти судятся с подрядчиком. Специалисты краевого управления Госэкспертизы уже выезжали в ФОЦ на детальный осмотр основания и конструкций здания. «Ивенских подключили к решению этой проблемы совсем недавно, но, как говорят, она энергично взялась за дело. Депутат пообещала, что как только разбирательство с подрядчиком завершится, начнется активная фаза работ по восстановлению ФОЦ», — сообщили источники. Единороссы провели секретный корпоратив Прикамские единороссы в честь юбилея партии устроили фуршет в театре Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий, партактив пермского реготделения «Единой России» 1 декабря отметил свое 20-летие. Слухачи сообщают, что торжество состоялось в театре «У моста». Присутствовали почти все экс-руководители реготделения в разное время. Кроме главы минпрома Алексея Чибисова, который также имел недолгий опыт руководства партией в Прикамье. Не было и экс-депутата крайпарламента, руководителя Пермского завода силикатных панелей Николая Демкина. Зато присутствовал его сын, глава Перми Алексей Демкин. Партбоссов угостили фуршетом и показали спектакль. О том, проверяли ли на входе QR-коды, слухачи не распространяются. Депутаты повздорили из-за цифровизации Поговаривают, что в рабочую группу по вопросам цифровизации в заксобрании Прикамья хотели было войти чуть ли не все депутаты. Слухачи рассказывают, что случилась настоящая бойня за место в группе. «Но было определено, что от каждого комитета — по два человека, пришлось успокаивать депутатов тем, что вне зависимости от членства, они могут присутствовать на заседаниях, — рассказывает инсайдер — Такое внимание связано с тем, что эта группа создана под задачу которую поставил президент Владимир Путин». В итоге в группу, которую неожиданно возглавил депутат Илья Шулькин, вошли председатели всех комитетов, кроме бюджетного. «От комитета по бюджету и так направили трех человек, и его руководитель Елена Зырянова сказала, что будет просто приходить на заседания», — говорят собеседники. Депутат Федоров судится с бывшим однопартийцем из-за воды Как сообщают инсайдеры, стал понятен один из источников финансового благополучия лидера справедливороссов в Пермской гордуме Дмитрия Федорова. Именно Федоров, перешедший в оппозицию к губернатору Дмитрию Махонину и мэру Перми Алексею Демкину, был одним из главных спонсоров эсеров на минувших выборах. И, как говорят, остается им до сих пор. Инсайдеры утверждают, что Федоров, пользуясь своими возможностями городского депутата (и в недавнем прошлом секретаря отделения «Единой России» в Свердловском районе), активно продвигал бизнес по продаже из автоматов питьевой воды. «Он даже «развел» на это дело своего бывшего однопартийца, газовика и депутата заксобрания Николая Благова. Тот якобы перечислил Федорову порядка 40 млн. руб., полагая, что вкладывает эти деньги в развитие сети автоматов по продаже чистой воды в Краснодаре. В итоге, как потом выяснилось, инвестиции «испарились». «Благов до сих по судится с Федеровым в надежде вернуть деньги. А они якобы пошли, в том числе, и на финансирование кандидатов, поддержанных на выборах «Умным голосованием», среди которых был м сам Федоров», — говорят слухачи.



Судьи ждут нового начальника Пермских судей держат в напряжении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском краевом суде с волнением ждут нового председателя, но достоверной информации о дате назначения ни у кого нет. «Ходят слухи, что [Александр] Суханкин после квалифколлегии уже прошел кадровую комиссию при президенте, а другие говорят, что еще нет. Ничего не ясно. А люди ждут и хотят уже определенности», — говорит собеседник. Злые языки также отмечают, что у краевого суда в Москве низкий рейтинг «по всем фронтам», в том числе и из-за многолетнего строительства нового здания, которое привело к уголовным делам. «Поэтому в Верховном суде заинтересованы в скорейшем назначении нового председателя, — отмечают слухачи. — последнюю кадровую комиссию просто перенесли, так что она может состояться в ближайшее время, и имя нового председателя станет известно до Нового года». Назначение транспортного прокурора затягивается Говорят, что согласование одной из основных кандидатур на должность пермского транспортного прокурора подвисло. «Кандидата из Екатеринбурга, которого прокурорские считали основным, завернули уже несколько раз», — рассказывает собеседник, не уточняя причин. Другой источник в силовых структурах полагает, что ведомство может обрести руководителя до конца года. «В лучшем случае решение будет принято уже в декабре», — считает он. Антиваксеров «утопят» в суде Судебные тяжбы антипрививочников могут затянуться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рассмотрение иска пермских антиваксеров к главному санитарному врачу региона Виталию Костареву в суде может затянуться до окончания пандемии, говорят слухачи в судейском сообществе. Судья намерен скрупулезно и дотошно вести процесс, а истцов, требующих отмены обязательной вакцинации от коронавируса, несколько сотен. «Два иска, как известно, решено объединить. Теперь всех этих людей надо уведомить по почте, они должны дать согласие. Затем, если они продолжат толпами на процессы ходить, обсуждение каждого небольшого вопроса может занять часы», — поясняет инсайдер. Он также обращает внимание и на длительность перерыва между заседаниями — первое состоялось 2 декабря, а следующее пройдет только 21 декабря. «Уралкалий» готовит замену Мазепину… Инсайдеры рассказывают, что в Пермском крае начались мероприятия, которые косвенно могут указывать на скорый уход Дмитрия Мазепина из «Уралкалия». «Похоже, что [заместителю председателя совета директоров компании] подыскивают замену. Во всяком случае, проводятся встречи, переговоры (в том числе и в Пермском крае) по будущему кандидату на место Мазепина», — отмечают источники. В переговорный процесс якобы в том числе вовлечены и бывшие руководители региона, и люди, работавшие в калийном гиганте на руководящих должностях. «Подключилось даже КПРФ, — говорят слухачи. — Один из заместителей [руководителя партии Геннадия] Зюганова позвонил [первому секретарю краевого комитета компартии] Ксении Айтаковой, чтобы она повстречалась с кандидатом, который рассматривается на место Мазепина». Поговаривают, что именно по этой причине на днях Айтакова посещала Соликамск. Хотя ряд источников такие разговоры называют не более, чем слухами: «Такие вопросы точно не коммунисты решают». …а Мазепин занят самопиаром Федор Емельяненко поможет топ-менеджеру «Уралкалия» с пиаром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Между тем источники обращают внимание на то, что Дмитрий Мазепин пытается сгладить негативный фон вокруг подконтрольных ему предприятий. «Долги Уралкалия продолжают расти, судебные тяжбы с „Тольяттиазотом“ из-за поглощения „Уралхимом“ Мазепина продолжаются, а он везет в Соликамск топовых „звезд“ — то [шоумена Александра Пушнова], теперь вот Федора Емельяненко (боец ММА). Что это, если не самопиар?» — задается вопросом инсайдер. Поговаривают, будто и сам Мазепин «то ли находится в сейчас в Соликамске, то ли должен приехать на днях», чтобы поучаствовать в еще одной пиар-акции, но, на этот раз уже совместно с УФСИН. У конкурента «Уралкалия» возникли проблемы На камских просторах судачат, что и у основного конкурента «Уралкалия» в Березниках возникли проблемы. Ходят слухи, что у «Еврохим-Усольский калийный комбинат» (входит в холдинг «Еврохим») «забуксовал инвестпроект» с общим объемом инвестиций более 115 млрд рублей. «Предприятие до сих пор не вышло на проектную мощность. У них там сейчас затраты большие уходят на устройство поддержки кровли в шахтах, есть якобы и проблемы со шламохранилищем», — рассказывают слухачи. По словам инсайдеров, все дело в том, что предприятия такого уровня в регионе не строились давно и сейчас у «Еврохима» в Березниках острая нехватка специалистов с опытом в этой сфере. Спикер Александровской гордумы ведет себя странно Коллеги заметили в поведении спикера Александровской думы странности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как поговаривают злые языки, председатель Александровской гордумы Людмила Белецкая очень странно вела себя на последнем заседании и была как будто «сама не своя». Депутат назвала Александровский городской округ поселением, читала правила поведения отсутствующему избирателю, путала флаг с гербом, забывала проводить голосования, невнятно читала текст и называла депутатов товарищами, хотя сама эссер. «Заседание Белецкая начала с какого-то монолога, в котором сослалась на регламент Александровского городского поселения, хотя живем в округе. Затем упомянула про избирателя, который хотел присутствовать, начала читать ему правила поведения, хотя никто из посторонних не пришел. Потом так невнятно зачитала о решении о времени и дате принятия поправок по бюджету, что другому депутату пришлось нам это все объяснять», — рассказал источник, отметив, что раньше такого не было. Сотрудники стадиона увольняются из-за депутата-руководителя Стиль руководства Антона Андреева не понравился сотрудникам чайковского стадиона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поговаривают, что со стадиона «Центральный» в Чайковском, который отдан под руководство депутату гордумы Антону Андрееву, начинают увольняться сотрудники. Как сообщают источники, многим из сотрудников не нравится новый глава и его «стиль руководства». «Уже два замдиректора уволились, пару сотрудников, другие тоже подумывают об уходе. Многим не нравится руководство новое Андреева, а всем недовольным рты затыкают: одного рабочего уволили за вопрос о предстоящей стройке, хотя он ничего такого не сказал», — рассказал инсайдер. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На уходящей неделе пермскому депутату Госдумы придумали новую задачу, в руководстве «Уралкалия» назревают серьезные перемены, а местные единороссы нашли способ отпраздновать юбилей реготделения партии в условиях антиковидных ограничений. Обо всем этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Руководитель пермского фонда капремонта — родственник коменданта Кремля Бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников, назначенный и. о. директора фонда капремонта в январе 2021 года, говорят слухачи, своим назначением обязан статусному родственнику из Москвы. С силовиками Хлебникова связывает дядя: «Говорят, он работал комендантом Кремля, а потом возглавлял охрану мэра Москвы Сергея Собянина». И в Пермском крае у него была хорошие связи среди силовиков. … и хамит коллегам на новом месте работе Слухачи сплетничают, что Хлебников якобы по-хамски разговаривает с сотрудниками. «Он даже на женщин орет, что ее место у плиты, а не в фонде», — знает другой собеседник. И со своими «покровителями» среди людей в погонах он тоже рассорился. «Понятно же, что он не является членом команды руководства коммунального блока правительства, — рассказывает инсайдер. — Его пролоббировали силовики взамен на то, что они закроют глаза на „косяки“ в работе фонда в прошлые годы. Но его непрофессионализм просто зашкаливает и никакие покровители не помогут». Депутат Ивенских обещает решить проблему с недостроем По информации источников, депутат Госдумы РФ Ирина Ивенских подключилась к решению вопроса с окончанием строительства многострадального физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» в Гайнах. Объект начали строить в 2013 году, но подрядчик сдал его с существенными нарушениями, а местные власти — приняли. Сейчас он в непригодном состоянии, а власти судятся с подрядчиком. Специалисты краевого управления Госэкспертизы уже выезжали в ФОЦ на детальный осмотр основания и конструкций здания. «Ивенских подключили к решению этой проблемы совсем недавно, но, как говорят, она энергично взялась за дело. Депутат пообещала, что как только разбирательство с подрядчиком завершится, начнется активная фаза работ по восстановлению ФОЦ», — сообщили источники. Единороссы провели секретный корпоратив Несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий, партактив пермского реготделения «Единой России» 1 декабря отметил свое 20-летие. Слухачи сообщают, что торжество состоялось в театре «У моста». Присутствовали почти все экс-руководители реготделения в разное время. Кроме главы минпрома Алексея Чибисова, который также имел недолгий опыт руководства партией в Прикамье. Не было и экс-депутата крайпарламента, руководителя Пермского завода силикатных панелей Николая Демкина. Зато присутствовал его сын, глава Перми Алексей Демкин. Партбоссов угостили фуршетом и показали спектакль. О том, проверяли ли на входе QR-коды, слухачи не распространяются. Депутаты повздорили из-за цифровизации Поговаривают, что в рабочую группу по вопросам цифровизации в заксобрании Прикамья хотели было войти чуть ли не все депутаты. Слухачи рассказывают, что случилась настоящая бойня за место в группе. «Но было определено, что от каждого комитета — по два человека, пришлось успокаивать депутатов тем, что вне зависимости от членства, они могут присутствовать на заседаниях, — рассказывает инсайдер — Такое внимание связано с тем, что эта группа создана под задачу которую поставил президент Владимир Путин». В итоге в группу, которую неожиданно возглавил депутат Илья Шулькин, вошли председатели всех комитетов, кроме бюджетного. «От комитета по бюджету и так направили трех человек, и его руководитель Елена Зырянова сказала, что будет просто приходить на заседания», — говорят собеседники. Депутат Федоров судится с бывшим однопартийцем из-за воды Как сообщают инсайдеры, стал понятен один из источников финансового благополучия лидера справедливороссов в Пермской гордуме Дмитрия Федорова. Именно Федоров, перешедший в оппозицию к губернатору Дмитрию Махонину и мэру Перми Алексею Демкину, был одним из главных спонсоров эсеров на минувших выборах. И, как говорят, остается им до сих пор. Инсайдеры утверждают, что Федоров, пользуясь своими возможностями городского депутата (и в недавнем прошлом секретаря отделения «Единой России» в Свердловском районе), активно продвигал бизнес по продаже из автоматов питьевой воды. «Он даже «развел» на это дело своего бывшего однопартийца, газовика и депутата заксобрания Николая Благова. Тот якобы перечислил Федорову порядка 40 млн. руб., полагая, что вкладывает эти деньги в развитие сети автоматов по продаже чистой воды в Краснодаре. В итоге, как потом выяснилось, инвестиции «испарились». «Благов до сих по судится с Федеровым в надежде вернуть деньги. А они якобы пошли, в том числе, и на финансирование кандидатов, поддержанных на выборах «Умным голосованием», среди которых был м сам Федоров», — говорят слухачи. Судьи ждут нового начальника В Пермском краевом суде с волнением ждут нового председателя, но достоверной информации о дате назначения ни у кого нет. «Ходят слухи, что [Александр] Суханкин после квалифколлегии уже прошел кадровую комиссию при президенте, а другие говорят, что еще нет. Ничего не ясно. А люди ждут и хотят уже определенности», — говорит собеседник. Злые языки также отмечают, что у краевого суда в Москве низкий рейтинг «по всем фронтам», в том числе и из-за многолетнего строительства нового здания, которое привело к уголовным делам. «Поэтому в Верховном суде заинтересованы в скорейшем назначении нового председателя, — отмечают слухачи. — последнюю кадровую комиссию просто перенесли, так что она может состояться в ближайшее время, и имя нового председателя станет известно до Нового года». Назначение транспортного прокурора затягивается Говорят, что согласование одной из основных кандидатур на должность пермского транспортного прокурора подвисло. «Кандидата из Екатеринбурга, которого прокурорские считали основным, завернули уже несколько раз», — рассказывает собеседник, не уточняя причин. Другой источник в силовых структурах полагает, что ведомство может обрести руководителя до конца года. «В лучшем случае решение будет принято уже в декабре», — считает он. Антиваксеров «утопят» в суде Рассмотрение иска пермских антиваксеров к главному санитарному врачу региона Виталию Костареву в суде может затянуться до окончания пандемии, говорят слухачи в судейском сообществе. Судья намерен скрупулезно и дотошно вести процесс, а истцов, требующих отмены обязательной вакцинации от коронавируса, несколько сотен. «Два иска, как известно, решено объединить. Теперь всех этих людей надо уведомить по почте, они должны дать согласие. Затем, если они продолжат толпами на процессы ходить, обсуждение каждого небольшого вопроса может занять часы», — поясняет инсайдер. Он также обращает внимание и на длительность перерыва между заседаниями — первое состоялось 2 декабря, а следующее пройдет только 21 декабря. «Уралкалий» готовит замену Мазепину… Инсайдеры рассказывают, что в Пермском крае начались мероприятия, которые косвенно могут указывать на скорый уход Дмитрия Мазепина из «Уралкалия». «Похоже, что [заместителю председателя совета директоров компании] подыскивают замену. Во всяком случае, проводятся встречи, переговоры (в том числе и в Пермском крае) по будущему кандидату на место Мазепина», — отмечают источники. В переговорный процесс якобы в том числе вовлечены и бывшие руководители региона, и люди, работавшие в калийном гиганте на руководящих должностях. «Подключилось даже КПРФ, — говорят слухачи. — Один из заместителей [руководителя партии Геннадия] Зюганова позвонил [первому секретарю краевого комитета компартии] Ксении Айтаковой, чтобы она повстречалась с кандидатом, который рассматривается на место Мазепина». Поговаривают, что именно по этой причине на днях Айтакова посещала Соликамск. Хотя ряд источников такие разговоры называют не более, чем слухами: «Такие вопросы точно не коммунисты решают». …а Мазепин занят самопиаром Между тем источники обращают внимание на то, что Дмитрий Мазепин пытается сгладить негативный фон вокруг подконтрольных ему предприятий. «Долги Уралкалия продолжают расти, судебные тяжбы с „Тольяттиазотом“ из-за поглощения „Уралхимом“ Мазепина продолжаются, а он везет в Соликамск топовых „звезд“ — то [шоумена Александра Пушнова], теперь вот Федора Емельяненко (боец ММА). Что это, если не самопиар?» — задается вопросом инсайдер. Поговаривают, будто и сам Мазепин «то ли находится в сейчас в Соликамске, то ли должен приехать на днях», чтобы поучаствовать в еще одной пиар-акции, но, на этот раз уже совместно с УФСИН. У конкурента «Уралкалия» возникли проблемы На камских просторах судачат, что и у основного конкурента «Уралкалия» в Березниках возникли проблемы. Ходят слухи, что у «Еврохим-Усольский калийный комбинат» (входит в холдинг «Еврохим») «забуксовал инвестпроект» с общим объемом инвестиций более 115 млрд рублей. «Предприятие до сих пор не вышло на проектную мощность. У них там сейчас затраты большие уходят на устройство поддержки кровли в шахтах, есть якобы и проблемы со шламохранилищем», — рассказывают слухачи. По словам инсайдеров, все дело в том, что предприятия такого уровня в регионе не строились давно и сейчас у «Еврохима» в Березниках острая нехватка специалистов с опытом в этой сфере. Спикер Александровской гордумы ведет себя странно Как поговаривают злые языки, председатель Александровской гордумы Людмила Белецкая очень странно вела себя на последнем заседании и была как будто «сама не своя». Депутат назвала Александровский городской округ поселением, читала правила поведения отсутствующему избирателю, путала флаг с гербом, забывала проводить голосования, невнятно читала текст и называла депутатов товарищами, хотя сама эссер. «Заседание Белецкая начала с какого-то монолога, в котором сослалась на регламент Александровского городского поселения, хотя живем в округе. Затем упомянула про избирателя, который хотел присутствовать, начала читать ему правила поведения, хотя никто из посторонних не пришел. Потом так невнятно зачитала о решении о времени и дате принятия поправок по бюджету, что другому депутату пришлось нам это все объяснять», — рассказал источник, отметив, что раньше такого не было. Сотрудники стадиона увольняются из-за депутата-руководителя Поговаривают, что со стадиона «Центральный» в Чайковском, который отдан под руководство депутату гордумы Антону Андрееву, начинают увольняться сотрудники. Как сообщают источники, многим из сотрудников не нравится новый глава и его «стиль руководства». «Уже два замдиректора уволились, пару сотрудников, другие тоже подумывают об уходе. Многим не нравится руководство новое Андреева, а всем недовольным рты затыкают: одного рабочего уволили за вопрос о предстоящей стройке, хотя он ничего такого не сказал», — рассказал инсайдер. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.