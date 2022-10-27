Пермских школьников познакомили с кластером «машиностроение»

Учащиеся техникума уверены в том, что получат хорошую работу после окончания учебы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае прошел день открытых дверей в учебных заведениях — участниках проекта «Профессионалитет». Проект предполагает интеграцию колледжей, техникумов и вузов в реальный сектор экономики. Тем самым, образуются определенные кластеры, что дает старшеклассникам возможность получить профильное образование при постоянной поддержке «опорного» работодателя. А полученные теоретические знания — совершенствовать на практике, в условиях, максимально приближенных к производственным.

К всероссийскому дню открытых дверей присоединился и Пермский техникум профессиональных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина. Здесь учащиеся восьмых и девятых классов из более, чем 20 школ впервые узнали, что такое отрасль машиностроения и смогли попробовать себя в работе с высокотехнологичным оборудованием. Корреспонденты URA.RU узнали, каких специалистов готовит техникум, где востребованы его выпускники и сколько могут зарабатывать по профессии.

Пермский техникум профессиональных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина участвует в дне открытых дверей по проекту «Профессионалитет» во второй раз. В этом году учебное заведение встретило старшеклассников из более, чем 20 школ Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мария Хохлова, преподаватель спецдисциплин техникума проводит для девятиклассников мастер-класс по контрольно-измерительным инструментам. Ребята учатся пользоваться штангенциркулем, делают эскиз деталей, проводят измерения и записывают размеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«В направлении „машиностроение“ умение пользоваться такими инструментами — основной навык, которыми должны владеть как слесарь на предприятии, так и директор завода. Это базовая основа», — говорит Мария Хохлова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В производственных аудиториях школьников знакомят с фрезерными станками. Учебную практику на них ведет преподаватель Ольга Пономарева. «Для того, чтобы получились хорошие наладчики станков, ребята должны знать азы работы на них, основы обработки, резания. Мы здесь показываем школьникам основные узлы фрезерного станка, работы на универсальных станках», — делится с URA.RU педагог Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Софья Балуева учится на третьем курсе техникума. Девушка решила решила пойти по стопам своей мамы и дедушки, которые также работают на заводе, и выучиться на наладчика. Уже сейчас Софья умело работает на фрезерном станке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Технологии повсеместны, но они не заменят труд человека. Люди всегда будут работать руками. Человек подходит к работе, в первую очередь, творчески, со своими эмоциями. Если что-то не получается, как-то меняешь приспособление, и получается годная деталь. На программируемых станках так не получится. В дальнейшем я хотела бы работать наладчиком на заводе „Урал“. У меня на нем работают дедушка и мама», — говорит Софья. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В соседнем рабочем классе мастер производственного обучения Илья Шавшуков знакомит школьников с работой на фрезерном станке с числовым программируемым управлением (ЧПУ) «Протон». Такой станок в 2021 году техникум приобрел у пермского предприятия «ОДК-ПМ» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Начиная с третьего курса ребята осваивают основы программирования на станках с ЧПУ, мы прорабатываем различные операции, изготавливаем какие-то детали, приближенные к заводским. Условно говоря, выполняем заказы завода. Здесь же проводим обучение и специалистов завода „ОДК-ПМ“. У нас они проходят переквалификацию, устраивают различные соревнования по профессии», — поясняет Илья Шавшуков. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Изготовить деталь на сложном оборудовании не получится без знаний определенных компьютерных программ. Старшеклассникам рассказывают о современных системах программирования для станков с ЧПУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Проект «Профессионалитет» рассчитан на тех ребят, которые желают быстрее стать самостоятельными, отмечают в техникуме. К примеру, быстрая подготовка по профессии «Оператор станков с ЧПУ» рассчитана на два года. После этого выпускник, устроившись на профильное предприятие, становится финансово самостоятельными. Но, если им, к примеру, учащимся хочется зарабатывать 70 — 100 тысяч рублей, то до этого опыта им дают возможность «дорасти», продолжив обучение Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«В первую очередь, мы хотим донести до ребят то, какие профессии им предлагаются, что они сегодня могут строить свою карьеру, связанную с отраслью машиностроения. Вокруг нас много предприятий, которым нужны умные головы, хорошие руки, увлеченность. Которым нужна молодежь, желающая развиваться, расти — вообще, нужны люди, которые желают быть частью большого дела. Поэтому мы стараемся заинтересовать школьников, а для этого у нас есть и высокопрофессиональные кадры, и современное оборудование», — говорит директор техникума Вячеслав Аспидов. — Мы и сейчас в процессе покупки дорогих станков стоимостью 74 млн рублей. Это то оборудование, которое уже стоит на производстве. Это позволит ребятам с минимальной подготовкой влиться в рабочий коллектив и приносить предприятию пользу» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Для этого создаются кванториумы, в учебных заведениях открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.