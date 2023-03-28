Путин развеял сомнения тех, кто не хотел вкладывать в регионы

Президент указал новый источник роста ВВП

28 марта 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал эффективность вложения денег в инфраструктуру регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин показал, что вложения в инфраструктуру регионов выгодны и эффективны. Они будут работать ближайшие десятилетия и позволят привлечь в регионы бизнес и инвестиции, создать новые рабочие места, повысить производительность труда. Так эксперты URA.RU комментируют итоги встречи главы государства с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым 28 марта. Развитие инфраструктуры обеспечит ежегодный рост ВВП на несколько процентов уже с 2024 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) в ходе встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым (справа) отметил очень большой рост финансирования в регионе Фото: kremlin.ru Путин в ходе встречи с губернатором Самарской области отметил успехи региональной власти в социально-экономическом развитии региона. Президент подчеркнул, что область вошла в десятку самых привлекательных для инвестиций регионов, преодолев огромный разрыв — с 65-го места рейтинга до девятого. Отметил он и позитивные изменения в благоустройстве общественных пространств региона. Путин подчеркнул, что «меняется облик» городов. «У Вас это получается», — сказал президент. Азаров рассказал, что улучшить инвестиционный климат региону удалось во многом благодаря вложениям в инфраструктуру и целевым бюджетным кредитам. За счет привлеченных таким образом средств продолжается строительство новой развязки в Самаре, а также станции метро, которая позволит увеличить на 30% приток пассажиропотока. «Конечно, такие изменения, вложения в инфраструктуру, позволили нам значительно улучшить инвестиционный климат. По темпам инвестиций показываем результаты выше среднероссийских. А это новые рабочие места. Около 10 тысяч каждый год мы создаем только на крупных и средних предприятиях», — отчитался Азаров. Самарская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности с 65-го места на девятое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам губернатора, теперь в каждом городе Самарской области, который расположен на Волге, появилась своя набережная. Масштабные изменения произошли и в транспортной инфраструктуре. Только в прошлом году было отремонтировано 712 километров дорог, строятся мосты через все главные водные артерии региона — через реки Самара и Сок. Строительство мостового перехода через Волгу и 100 километров новой трассы в рамках международного транспортного маршрута исполнено на 75%. Ранее в своих выступлениях президент заявлял, что инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) будут выдаваться по ставке не более 3% годовых на 15 лет под конкретный проект, прошедший федеральную экспертизу. В числе приоритетных были обозначены проекты в сфере автодорожной инфраструктуры, ЖКХ, общественного транспорта, туризма, социальной сфере и комплексного развития территорий. Статья по теме Путин дал российским губернаторам карт-бланш На примере Самарской области Путин продемонстрировал, как работают грамотные вложения в инфраструктуру, и показал эффективность ИБК, поделились мнением с URA.RU эксперты. Это особенно важно в период санкционного давления и перенастройки всей системы производственных связей и цепочек, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Государство делает все возможное, чтобы эти вложения пошли в регионы. Деньги, которые сегодня вкладываются, будут работать ближайшие десятилетия и позволят обеспечить технологический суверенитет страны. Начавшийся позитивный тренд экономического роста в будущем обернется ежегодным увеличением ВВП на несколько процентов — уже с 2024-го года», — сказал Кирьянов. Президент похвалил главу Самарской области за проделанную работу Фото: kremlin.ru Эксперт подчеркнул, что вложения в инфраструктуру — важнейшее условие для работы бизнеса. «Это и повышение производительности труда, и уменьшение издержек на логистику и сокращение времени производственного цикла — можно долго перечислять почему инфраструктурные вложения полезны», — сказал депутат. С ним согласился и директор Центра политического анализа Павел Данилин. Позитивные примеры не ограничиваются одной только Самарской областью. По словам эксперта, такой опыт есть и у Калужской области, которая «построила дорогу и на этом получила грандиозный толчок к развитию». «В Самаре реализуется целый ряд инвестпроектов. Азаров смог привлечь большой объем финансирования и в этом отношении серьезно регион подтянул. Здесь главное правильно вкладывать. А то бывают глупые вложения, когда, например, дорогу строят в никуда, деньги вложили, а прибытка нет», — отметил Данилин. Практику выдачи ИБК гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал составляющей «государственного капитализма» — модели, которую пробует Россия. Ей присуща роль государства, как крупного игрока, который может давать кредиты, вкладываться в инфраструктуру. «Мы сейчас отворачиваемся от европейской ультра-рыночной модели к государственнической, пробуем разные подходы. До этого у нас такого опыта не было, поэтому пока непонятно насколько они эффективны. Но, чтобы внутри страны что-то развивалось, нужна хотя бы минимальная инфраструктура. Если Самарская область это смогла реализовать — закрыть дефицит по минимальной инфраструктуре, то значит это эффективная программа. Можно брать пример», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, что вложения в инфраструктуру регионов выгодны и эффективны. Они будут работать ближайшие десятилетия и позволят привлечь в регионы бизнес и инвестиции, создать новые рабочие места, повысить производительность труда. Так эксперты URA.RU комментируют итоги встречи главы государства с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым 28 марта. Развитие инфраструктуры обеспечит ежегодный рост ВВП на несколько процентов уже с 2024 года. Путин в ходе встречи с губернатором Самарской области отметил успехи региональной власти в социально-экономическом развитии региона. Президент подчеркнул, что область вошла в десятку самых привлекательных для инвестиций регионов, преодолев огромный разрыв — с 65-го места рейтинга до девятого. Отметил он и позитивные изменения в благоустройстве общественных пространств региона. Азаров рассказал, что улучшить инвестиционный климат региону удалось во многом благодаря вложениям в инфраструктуру и целевым бюджетным кредитам. За счет привлеченных таким образом средств продолжается строительство новой развязки в Самаре, а также станции метро, которая позволит увеличить на 30% приток пассажиропотока. По словам губернатора, теперь в каждом городе Самарской области, который расположен на Волге, появилась своя набережная. Масштабные изменения произошли и в транспортной инфраструктуре. Только в прошлом году было отремонтировано 712 километров дорог, строятся мосты через все главные водные артерии региона — через реки Самара и Сок. Строительство мостового перехода через Волгу и 100 километров новой трассы в рамках международного транспортного маршрута исполнено на 75%. Ранее в своих выступлениях президент заявлял, что инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) будут выдаваться по ставке не более 3% годовых на 15 лет под конкретный проект, прошедший федеральную экспертизу. В числе приоритетных были обозначены проекты в сфере автодорожной инфраструктуры, ЖКХ, общественного транспорта, туризма, социальной сфере и комплексного развития территорий. На примере Самарской области Путин продемонстрировал, как работают грамотные вложения в инфраструктуру, и показал эффективность ИБК, поделились мнением с URA.RU эксперты. Это особенно важно в период санкционного давления и перенастройки всей системы производственных связей и цепочек, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Эксперт подчеркнул, что вложения в инфраструктуру — важнейшее условие для работы бизнеса. «Это и повышение производительности труда, и уменьшение издержек на логистику и сокращение времени производственного цикла — можно долго перечислять почему инфраструктурные вложения полезны», — сказал депутат. С ним согласился и директор Центра политического анализа Павел Данилин. Позитивные примеры не ограничиваются одной только Самарской областью. По словам эксперта, такой опыт есть и у Калужской области, которая «построила дорогу и на этом получила грандиозный толчок к развитию». Практику выдачи ИБК гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал составляющей «государственного капитализма» — модели, которую пробует Россия. Ей присуща роль государства, как крупного игрока, который может давать кредиты, вкладываться в инфраструктуру. «Мы сейчас отворачиваемся от европейской ультра-рыночной модели к государственнической, пробуем разные подходы. До этого у нас такого опыта не было, поэтому пока непонятно насколько они эффективны. Но, чтобы внутри страны что-то развивалось, нужна хотя бы минимальная инфраструктура. Если Самарская область это смогла реализовать — закрыть дефицит по минимальной инфраструктуре, то значит это эффективная программа. Можно брать пример», — подытожил эксперт.