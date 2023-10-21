В Перми десятки роботов сошлись на ринге, устроив битву

Репортаж URA.RU о красочном шоу, которое смогли увидеть сотни тысяч зрителей

22 октября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Роботы сражались друг с другом до последней искры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пермском спорткомплексе «Орленок» 21 октября состоялся второй отборочный этап международного чемпионата по битве роботов. Корреспондент URA.RU побывал на зрелищном шоу, где мощные машины в течение дня били, резали и кромсали друг друга на радость публике. «Битва роботов» прошла в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» — ключевого события 300-летия Перми. Открывая мероприятие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что проект вернулся на пермскую землю. В 2015 году регион первым в России принял это мероприятие и закрепил за собой статус «столицы робототехники». «Всем хорошего настроения и успехов!» — пожелал глава Прикамья. Также Дмитрию Махонину и министру цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, который присутствовал онлайн, были презентованы робототехнические разработки. Одна из команд-участниц на сцене во время ее представления Фото: Максим Анфалов © URA.RU Так, по словам организаторов, робот «Спартак» пермской команды Headliner — единственный участник чемпионата, использующий для соревнований искусственный интеллект. С помощью машинного обучения «Спартак» выбирает оптимальный вариант для маневра или удара и помогает пилоту с управлением. По словам соучредителя компании Promobot Олега Кивокурцева, спустя три года «Битва роботов» вернулась в обновленном формате и получилось более зрелищным по сравнению с предыдущими «битвами». Баталии машин, благодаря современным технологиям, смогли увидеть онлайн сотни тысяч зрителей. «В 2023 году «Битва роботов» переродилась благодаря поддержке Минцифры РФ. Нам удалось выйти на новый уровень с точки зрения организационных моментов, технологий, с которыми мы работаем, с точки зрения шоу, медиа-сопровождения команд-участников. Стоит также отметить, что в этом году генеральным технологическим партнером проекта является «ВКонтакте», поддержку оказывает и компания «ИКС Холдинг», — рассказал Кивокурцев. От баталий на ринге летели искры Фото: Максим Анфалов © URA.RU Участниками проекта стали команды из 14 субъектов РФ, а также три команды из Индии и одна — из Китая. Сейчас по количеству участников российская лига является самой крупной в Азии, Европе, Северной Америке, с нескрываемой гордостью отметил Кивокурцев. «У большинства команд есть свои крупные спонсоры и партнеры. Это позволяет участникам основательно подготовить свои машины — роботы обладают технологиями мирового уровня. Поэтому поединки получились очень красочными и зрелищными. Подтверждение тому — интерес зрителей к данному проекту: на первом этапе (в сентябре — прим. URA.RU) его посмотрели 3 млн человек. В Перми этот показатель мы планируем перешагнуть», — рассказал Олег. В перерывах между боями корреспондент URA.RU пообщался с участниками шоу. Александр Ванников и его команда из Ижевска дебютировала в Перми. Молодые люди, представляющие Ижевский государственный физический университет, привезли в Пермь робота «Рамблера». «Робота мы придумали летом. Его особенностью являются защитные крылья. Это позволяет роботу защищаться от флипперов — устройств, которые подкидывают машину», — объяснил Александр. Молодой человек также добавил, что впечатлен уровнем организации шоу. Александр Ванников и робот ижевчан «Рамблер» Максим Анфалов Участник из Татарстана Руслан рассказал, что его команда представляет наукоград Иннополис. «В подобном проекте участвуем впервые. Приехали сюда с роботом „КАМАз“, в который удалось уместить все, что мы задумали. У нас достаточно хорошие решения на базе электроники. Фишка нашей машины в том, что, несмотря на свои серьезные габариты, она получилась достаточно маневренной и совмещает в себе два оружия: флиппер и спиннер. Чемпионат получился очень хорошим. Мы, с учетом того, что увидели у наших коллег из Китая, думаем теперь над тем, как нам решить задачи улучшения жесткости, скорости и динамики робота», — отметил Руслан. Пермская команда «Матанга» участвует в «Битве роботов» с момента ее появления в 2015 году. Капитан пермяков Федор Чжан отмечает, что за это время выросла конкуренция среди команд, а технологии шагнули далеко вперед. Импульс развитию проекта, по его словам, дало Минцифры. «На самом деле, в этом году удивили новые участники, новые технологии, а охват зрителей стал гораздо шире за счет поддержки на федеральном уровне. Конечно, это здорово», — сказал Федор. По итогам второго этапа битвы роботов в полуфинал прошли девять полуфиналистов. Сильнейшая команда будет определена в Москве в конце этого года. Точная дата проведения турнир сейчас определяется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пермском спорткомплексе «Орленок» 21 октября состоялся второй отборочный этап международного чемпионата по битве роботов. Корреспондент URA.RU побывал на зрелищном шоу, где мощные машины в течение дня били, резали и кромсали друг друга на радость публике. «Битва роботов» прошла в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» — ключевого события 300-летия Перми. Открывая мероприятие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что проект вернулся на пермскую землю. В 2015 году регион первым в России принял это мероприятие и закрепил за собой статус «столицы робототехники». «Всем хорошего настроения и успехов!» — пожелал глава Прикамья. Также Дмитрию Махонину и министру цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, который присутствовал онлайн, были презентованы робототехнические разработки. Так, по словам организаторов, робот «Спартак» пермской команды Headliner — единственный участник чемпионата, использующий для соревнований искусственный интеллект. С помощью машинного обучения «Спартак» выбирает оптимальный вариант для маневра или удара и помогает пилоту с управлением. По словам соучредителя компании Promobot Олега Кивокурцева, спустя три года «Битва роботов» вернулась в обновленном формате и получилось более зрелищным по сравнению с предыдущими «битвами». Баталии машин, благодаря современным технологиям, смогли увидеть онлайн сотни тысяч зрителей. «В 2023 году «Битва роботов» переродилась благодаря поддержке Минцифры РФ. Нам удалось выйти на новый уровень с точки зрения организационных моментов, технологий, с которыми мы работаем, с точки зрения шоу, медиа-сопровождения команд-участников. Стоит также отметить, что в этом году генеральным технологическим партнером проекта является «ВКонтакте», поддержку оказывает и компания «ИКС Холдинг», — рассказал Кивокурцев. Участниками проекта стали команды из 14 субъектов РФ, а также три команды из Индии и одна — из Китая. Сейчас по количеству участников российская лига является самой крупной в Азии, Европе, Северной Америке, с нескрываемой гордостью отметил Кивокурцев. «У большинства команд есть свои крупные спонсоры и партнеры. Это позволяет участникам основательно подготовить свои машины — роботы обладают технологиями мирового уровня. Поэтому поединки получились очень красочными и зрелищными. Подтверждение тому — интерес зрителей к данному проекту: на первом этапе (в сентябре — прим. URA.RU) его посмотрели 3 млн человек. В Перми этот показатель мы планируем перешагнуть», — рассказал Олег. В перерывах между боями корреспондент URA.RU пообщался с участниками шоу. Александр Ванников и его команда из Ижевска дебютировала в Перми. Молодые люди, представляющие Ижевский государственный физический университет, привезли в Пермь робота «Рамблера». «Робота мы придумали летом. Его особенностью являются защитные крылья. Это позволяет роботу защищаться от флипперов — устройств, которые подкидывают машину», — объяснил Александр. Молодой человек также добавил, что впечатлен уровнем организации шоу. Участник из Татарстана Руслан рассказал, что его команда представляет наукоград Иннополис. «В подобном проекте участвуем впервые. Приехали сюда с роботом „КАМАз“, в который удалось уместить все, что мы задумали. У нас достаточно хорошие решения на базе электроники. Фишка нашей машины в том, что, несмотря на свои серьезные габариты, она получилась достаточно маневренной и совмещает в себе два оружия: флиппер и спиннер. Чемпионат получился очень хорошим. Мы, с учетом того, что увидели у наших коллег из Китая, думаем теперь над тем, как нам решить задачи улучшения жесткости, скорости и динамики робота», — отметил Руслан. Пермская команда «Матанга» участвует в «Битве роботов» с момента ее появления в 2015 году. Капитан пермяков Федор Чжан отмечает, что за это время выросла конкуренция среди команд, а технологии шагнули далеко вперед. Импульс развитию проекта, по его словам, дало Минцифры. «На самом деле, в этом году удивили новые участники, новые технологии, а охват зрителей стал гораздо шире за счет поддержки на федеральном уровне. Конечно, это здорово», — сказал Федор. По итогам второго этапа битвы роботов в полуфинал прошли девять полуфиналистов. Сильнейшая команда будет определена в Москве в конце этого года. Точная дата проведения турнир сейчас определяется.