Путин передал привет Центробанку и Минфину из Архангельска

А заодно ответил всем, кто боится милитаризации

12 декабря 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Путин в Архангельской области дал команду поднять флаги на новых атомоходах и встретился с молодыми семьями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин одним визитом в Архангельскую область объяснил, ради чего Россия укрепляет свою армию. Поучаствовав в подъеме флагов на новых атомоходах с «Булавами» на борту, президент оставил запись: «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности». Затем, поговорив с семьями, взявшими арктическую ипотеку, и посмотрев на местную школу — написал ученикам: «Наши дети будут лучше нас. И вы сделаете это с блеском». В один день вместились также приветы США, Корее, Японии, российским Центробанку и Минфину. Путин оставил запись в книге почетных посетителей фрегата «Адмирал Касатонов» Фото: Kremlin.ru 11 декабря уже в новом качестве — политика, заявившего о намерении баллотироваться в президенты — Владимир Путин провел несколько очень разных мероприятий. Сначала в Северодвинске участвовал в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Глава государства рассказал, что каждый из них вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». «Уже в скором времени подводные ракетоносцы начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», — добавил он. В книге почетных гостей на фрегате «Адмирал флота Касатонов» Путин оставил запись: «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности». Развитие Тихоокеанского флота имеет геополитическое значение, объяснил URA.RU генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. До недавнего времени из-за большей опасности Россия развивала Черноморский и Балтийский флота, сейчас также — Северный и Тихоокеанский. Последний требует больше усилий, поскольку содержит подводную и надводную составляющие. Япония, которая подчеркивала свою миролюбивую внешнюю политику — меняет позицию, утверждает Журавлев Фото: Георгий Бергал © URA.RU Журавлев напоминает, что в доктрине США Россия названа главным тактическим врагом. Одной из причин усиления Тихоокеанского флота стало создание нового военного корейско-американско-японского блока. «Япония, которая всегда подчеркивала свою миролюбивую внешнюю политику — меняет позицию. Южная Корея в военном плане с закрытыми глазами бежит за Америкой. Это означает, что противников у нас прибавляется. А чем больше противников, тем сильнее должна быть армия и флот. Путин подает сигнал: ребята, мы вас заметили, не надо изображать из себя попугая, мы готовы ответить на ваши попытки формировать антироссийскую военную систему в Тихом океане. Не призываем их нас любить, но здравый смысл можно было бы и включить». Второе событие было совершенно мирным. Президент пообщался с молодыми семьями — жителями арктических регионов — о льготной арктической ипотеке. Семь семей по видеосвязи рассказывали, как легко было оформить кредит и как заметно улучшилось качество их жизни после переезда. Изменились и проблемы: собеседники Владимира Путина делали замечания не о жилье, а, например, о расположении автобусной остановки от Новодвинска до Архангельска («Автобус останавливается далеко, на нее нужно обратно возвращаться»). Системные запросы касались двух положений: повысить возраст участия в программе льготной ипотеки и увеличить ее размер с 6 до 9 млн рублей. «Ваш пример показывает, что в принципе этот инструмент, 2% ипотека, позволяет людям закрепляться на тех территориях, где они хотели бы жить, тем более здесь условия достаточно суровые: здесь, где я сейчас нахожусь, в Архангельске, и у вас там, — ответил Владимир Путин. — И, если у вас возникает желание здесь остаться, конечно, это очень хорошо, и это закрепляет людей за этими территориями: жили на съемной квартире, теперь своя появилась. Такая возможность должна у большего быть количества людей». Маркелов напомнил, что целевая группа, которая может воспользоваться арктической ипотекой, не такая большая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов предложил не связывать сегодняшнюю поездку Путина с его недавним заявлением о готовности идти на новые выборы. Он напомнил, что целевая группа, которая может воспользоваться арктической ипотекой, не десятки тысяч, а максимум — тысячи человек: «Поэтому говорить о том, что это некое системное решение, интегральное, переворачивающее, перезагружающее проблему сохранения народного населения на северах — нельзя». Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает, что сигнал, который подает президент, более длительный и касается всей будущей новой каденции Путина — развитие Арктики в целом: «Это такой мегапроект про образ будущего. Такие большие проекты выступают фарватером, указывают на то, что у России есть длительные планы по развитию различных регионов, в том числе сложных, как Арктика». И в рамках этого проекта другим аппаратным акторам подан очевидный сигнал. В настоящее время ведется дискуссия об условиях продолжения льготной ипотеки, напомнил директор центр конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Михаил Карягин считает, что встреча Путина — это «сигнал о том, что власти не собираются сворачивать льготные программы по ипотеке». «Не только в арктическом регионе, но по стране в целом. Это такой сигнал для того, чтобы не нервничали люди, рынок и застройщики», — считает Карягин. Карягин заявил, что гражданам больше интересны цены на яйца, а не то, сколько танков произведено Фото: Илья Московец © URA.RU Эксперт напоминает, что гражданам, в первую очередь, интересно то, какие цены у них на яйца, на курицу и на мясо, а не то, сколько танков произведено. «Поэтому власти демонстрируют свою открытость, чувствительность к этим вопросам», — подчеркнул Михаил Карягин. Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев видит в заявлениях президента и еще один успокоительный сигнал: ситуация, в которой находится Россия — непростая, звучат призывы, требующие ведения мобилизационного порядка. «Путин говорит, что пока в этом нет необходимости, жизнь продолжается в обычном ключе. Страна живет по уже устоявшимся канонам, что необходимости в „завинчивании гаек“ и в переходе на военные рельсы жизни общества и страны пока нет. Россия справляется с задачами на фронте, своими привычными методами в рамках привычной политики. И это все было сегодня Путиным продемонстрировано», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин одним визитом в Архангельскую область объяснил, ради чего Россия укрепляет свою армию. Поучаствовав в подъеме флагов на новых атомоходах с «Булавами» на борту, президент оставил запись: «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности». Затем, поговорив с семьями, взявшими арктическую ипотеку, и посмотрев на местную школу — написал ученикам: «Наши дети будут лучше нас. И вы сделаете это с блеском». В один день вместились также приветы США, Корее, Японии, российским Центробанку и Минфину. 11 декабря уже в новом качестве — политика, заявившего о намерении баллотироваться в президенты — Владимир Путин провел несколько очень разных мероприятий. Сначала в Северодвинске участвовал в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Глава государства рассказал, что каждый из них вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». «Уже в скором времени подводные ракетоносцы начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», — добавил он. В книге почетных гостей на фрегате «Адмирал флота Касатонов» Путин оставил запись: «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности». Развитие Тихоокеанского флота имеет геополитическое значение, объяснил URA.RU генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. До недавнего времени из-за большей опасности Россия развивала Черноморский и Балтийский флота, сейчас также — Северный и Тихоокеанский. Последний требует больше усилий, поскольку содержит подводную и надводную составляющие. Журавлев напоминает, что в доктрине США Россия названа главным тактическим врагом. Одной из причин усиления Тихоокеанского флота стало создание нового военного корейско-американско-японского блока. «Япония, которая всегда подчеркивала свою миролюбивую внешнюю политику — меняет позицию. Южная Корея в военном плане с закрытыми глазами бежит за Америкой. Это означает, что противников у нас прибавляется. А чем больше противников, тем сильнее должна быть армия и флот. Путин подает сигнал: ребята, мы вас заметили, не надо изображать из себя попугая, мы готовы ответить на ваши попытки формировать антироссийскую военную систему в Тихом океане. Не призываем их нас любить, но здравый смысл можно было бы и включить». Второе событие было совершенно мирным. Президент пообщался с молодыми семьями — жителями арктических регионов — о льготной арктической ипотеке. Семь семей по видеосвязи рассказывали, как легко было оформить кредит и как заметно улучшилось качество их жизни после переезда. Изменились и проблемы: собеседники Владимира Путина делали замечания не о жилье, а, например, о расположении автобусной остановки от Новодвинска до Архангельска («Автобус останавливается далеко, на нее нужно обратно возвращаться»). Системные запросы касались двух положений: повысить возраст участия в программе льготной ипотеки и увеличить ее размер с 6 до 9 млн рублей. «Ваш пример показывает, что в принципе этот инструмент, 2% ипотека, позволяет людям закрепляться на тех территориях, где они хотели бы жить, тем более здесь условия достаточно суровые: здесь, где я сейчас нахожусь, в Архангельске, и у вас там, — ответил Владимир Путин. — И, если у вас возникает желание здесь остаться, конечно, это очень хорошо, и это закрепляет людей за этими территориями: жили на съемной квартире, теперь своя появилась. Такая возможность должна у большего быть количества людей». Глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов предложил не связывать сегодняшнюю поездку Путина с его недавним заявлением о готовности идти на новые выборы. Он напомнил, что целевая группа, которая может воспользоваться арктической ипотекой, не десятки тысяч, а максимум — тысячи человек: «Поэтому говорить о том, что это некое системное решение, интегральное, переворачивающее, перезагружающее проблему сохранения народного населения на северах — нельзя». Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает, что сигнал, который подает президент, более длительный и касается всей будущей новой каденции Путина — развитие Арктики в целом: «Это такой мегапроект про образ будущего. Такие большие проекты выступают фарватером, указывают на то, что у России есть длительные планы по развитию различных регионов, в том числе сложных, как Арктика». И в рамках этого проекта другим аппаратным акторам подан очевидный сигнал. В настоящее время ведется дискуссия об условиях продолжения льготной ипотеки, напомнил директор центр конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Михаил Карягин считает, что встреча Путина — это «сигнал о том, что власти не собираются сворачивать льготные программы по ипотеке». «Не только в арктическом регионе, но по стране в целом. Это такой сигнал для того, чтобы не нервничали люди, рынок и застройщики», — считает Карягин. Эксперт напоминает, что гражданам, в первую очередь, интересно то, какие цены у них на яйца, на курицу и на мясо, а не то, сколько танков произведено. «Поэтому власти демонстрируют свою открытость, чувствительность к этим вопросам», — подчеркнул Михаил Карягин. Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев видит в заявлениях президента и еще один успокоительный сигнал: ситуация, в которой находится Россия — непростая, звучат призывы, требующие ведения мобилизационного порядка. «Путин говорит, что пока в этом нет необходимости, жизнь продолжается в обычном ключе. Страна живет по уже устоявшимся канонам, что необходимости в „завинчивании гаек“ и в переходе на военные рельсы жизни общества и страны пока нет. Россия справляется с задачами на фронте, своими привычными методами в рамках привычной политики. И это все было сегодня Путиным продемонстрировано», — резюмировал эксперт.