Чем новый глава «Интер РАО» запомнился на Урале

Объединение активов, чемпионат мира и другие достижения Дрегваля

15 марта 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

С 15 марта Сергей Дрегваль стал главой «Интер РАО» Фото: официальная страница «Интер РАО» «ВКонтакте» Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль с 15 марта назначен новым главой «Интер РАО». В сфере энергетики он считается большим профессионалом. С 2014 до 2021 гг Сергей Дрегваль был гендиректором компании «Россети Урал» (ранее — ОАО «МРСК Урала»). До этого много лет занимал руководящие должности в энергосбытовых компаниях. О его вкладе в развитие энергетики Урала и подходе к работе URA.RU рассказали представители власти, коллеги и партнеры. В «Россети Урал» отмечают, что за шесть лет работы в компании Сергею Дрегвалю удалось собрать опытную управленческую команду, которая достойно справлялась со всеми серьезными вызовами, которые возникали перед предприятием в то время. Среди них, например, преодоление кризиса неплатежей со стороны ряда гарантирующих поставщиков группы «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН). Благодаря жесткой и принципиальной позиции Дрегваля по взысканию долгов за услугу по передаче электроэнергии, эти компании были признаны банкротами, а в их адрес были возбуждены многочисленные уголовные дела. Сергей Дрегваль был главой «МРСК Урала» (сейчас «Россети Урал») в течение шести лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU При этом по всем территориям, где компания временно подхватила функции ушедших с рынка гарантирующих поставщиков МРСЭН, команда Сергея Дрегваля смогла полностью выполнить все задачи по недопущению дестабилизации платежной дисциплины. Работа в этом направлении в то время получила положительную оценку региональных властей. При Сергее Дрегвале предприятие также показывало стабильные финансово-экономические результаты. «В 2018 году компания получила рекордную за многие годы чистую прибыль в размере 5 млрд рублей. Стабильные экономические результаты, конструктивный диалог с тарифными органами стали основой для реализации крупных инвестиционных проектов, которые обеспечили надежное функционирование электросетевого комплекса Урала. Речь идет и о крупных реконструкциях центров питания и вводе в работу новых объектов, таких как переключательный пункт 110 кВ Союз в Пермском крае и ГТЭС „Чашкино“ мощностью 16 МВт», — рассказали в пресс-службе «Россети Урал». В том числе благодаря работе Дрегваля электросетевой комплекс Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года был подготовлен в полной мере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В компании также отметили, что еще одним важным моментом в производственной биографии топ-менеджера стало успешное прохождение Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для Екатеринбурга это было первое международное событие, к нему электросетевой комплекс города был подготовлен в полной мере. Перед этим значимым мероприятием была проведена масштабная реконструкция распределительных сетей столицы Урала. «Всегда с ним плотно работали в плане надежности электроснабжения Екатеринбурга. Его всегда отличало то, что ему не нужно было задавать много вопросов, чтобы разобраться в ситуации. Он всегда стремился к тому, чтобы не усложнять систему, а сделать ее как можно проще, ближе для людей», — отметил экс-мэр Екатеринбурга, сенатор Александр Высокинский. В «Россети Урал» рассказали, что при Дрегвале было многое сделано и для сокращения сроков технологического присоединения малого и среднего бизнеса, был заложен фундамент для становления клиентских сервисов, автоматизации бизнес-процессов, внедрения дополнительных услуг для клиентов. Все это компания продолжает развивать и совершенствовать по сей день. «Компания работала стабильно и уверенно. Сергей Дрегваль заложил прочный фундамент для дальнейшего ее развития. В свою очередь, весь коллектив „Россети Урал“ желает бывшему руководителю только успехов, ярких побед и ждет в гости на Урал!» — рассказали в пресс-службе «Россети Урал». Верхнетагильская ГРЭС входит в состав «Интер РАО» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работая уже на новом месте, Сергей Дрегваль продолжит развитие энергетического комплекса Свердловской области, считает министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ведь на Среднем Урале находится Верхнетагильская ГРЭС, которая входит в состав «Интер РАО». «Сергей Георгиевич, в первую очередь, запомнился мне как профессионал, который владеет всеми аспектами в сфере энергетики, как коммуникабельный человек, который выстроил отношения как внутри своего коллектива, так и с органами власти. Он четко встроился в ту систему развития электроэнергетики, которая есть в Свердловской области. Основной задачей, которая стояла перед ним и которую он успешно реализовал, было достижение того, что энергетика и электросетевое хозяйство не были сдерживающим фактором при развитии промышленного комплекса Свердловской области. Всегда новые промышленные предприятия, новые мощности были обеспечены электроэнергией», — также отметил Николай Смирнов. Сергей Дрегваль внес большой вклад в энергетику Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заслуги Дрегваля отмечают и в Челябинской области. «Компания динамично развивалась благодаря Сергею Георгиевичу. У нас были очень тесные партнерские отношения. Он большой молодец, внес огромный вклад. При нем мы начали проект по консолидации сетей на базе „Россетей“. За что ему огромное спасибо. У нас было порядка ста территориальных сетевых организаций (ТСО), это бардак, конечно. И мы договорились с Сергеем Георгиевичем, руководство „Россетей“ и Минэнерго нас поддержало, чтобы эти мелкие ТСО были лишены статуса территориальных сетевых организаций. И сети, на самом деле в основном принадлежащие муниципалитетам, были переданы „Россетям“, которые являются нашим надежным партнером. <…> Этот проект, безусловно, позволил нам значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей», — рассказал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль. Коллеги из уральских энергокомпаний также отмечают, что обсуждение даже спорных вопросов с Сергеем Дрегвалем всегда шло максимально конструктивно. «При нем хорошо было выстроено взаимодействие сетевых организаций», — прокомментировал гендиректор свердловского «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль с 15 марта назначен новым главой «Интер РАО». В сфере энергетики он считается большим профессионалом. С 2014 до 2021 гг Сергей Дрегваль был гендиректором компании «Россети Урал» (ранее — ОАО «МРСК Урала»). До этого много лет занимал руководящие должности в энергосбытовых компаниях. О его вкладе в развитие энергетики Урала и подходе к работе URA.RU рассказали представители власти, коллеги и партнеры. В «Россети Урал» отмечают, что за шесть лет работы в компании Сергею Дрегвалю удалось собрать опытную управленческую команду, которая достойно справлялась со всеми серьезными вызовами, которые возникали перед предприятием в то время. Среди них, например, преодоление кризиса неплатежей со стороны ряда гарантирующих поставщиков группы «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН). Благодаря жесткой и принципиальной позиции Дрегваля по взысканию долгов за услугу по передаче электроэнергии, эти компании были признаны банкротами, а в их адрес были возбуждены многочисленные уголовные дела. При этом по всем территориям, где компания временно подхватила функции ушедших с рынка гарантирующих поставщиков МРСЭН, команда Сергея Дрегваля смогла полностью выполнить все задачи по недопущению дестабилизации платежной дисциплины. Работа в этом направлении в то время получила положительную оценку региональных властей. При Сергее Дрегвале предприятие также показывало стабильные финансово-экономические результаты. «В 2018 году компания получила рекордную за многие годы чистую прибыль в размере 5 млрд рублей. Стабильные экономические результаты, конструктивный диалог с тарифными органами стали основой для реализации крупных инвестиционных проектов, которые обеспечили надежное функционирование электросетевого комплекса Урала. Речь идет и о крупных реконструкциях центров питания и вводе в работу новых объектов, таких как переключательный пункт 110 кВ Союз в Пермском крае и ГТЭС „Чашкино“ мощностью 16 МВт», — рассказали в пресс-службе «Россети Урал». В компании также отметили, что еще одним важным моментом в производственной биографии топ-менеджера стало успешное прохождение Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для Екатеринбурга это было первое международное событие, к нему электросетевой комплекс города был подготовлен в полной мере. Перед этим значимым мероприятием была проведена масштабная реконструкция распределительных сетей столицы Урала. «Всегда с ним плотно работали в плане надежности электроснабжения Екатеринбурга. Его всегда отличало то, что ему не нужно было задавать много вопросов, чтобы разобраться в ситуации. Он всегда стремился к тому, чтобы не усложнять систему, а сделать ее как можно проще, ближе для людей», — отметил экс-мэр Екатеринбурга, сенатор Александр Высокинский. В «Россети Урал» рассказали, что при Дрегвале было многое сделано и для сокращения сроков технологического присоединения малого и среднего бизнеса, был заложен фундамент для становления клиентских сервисов, автоматизации бизнес-процессов, внедрения дополнительных услуг для клиентов. Все это компания продолжает развивать и совершенствовать по сей день. «Компания работала стабильно и уверенно. Сергей Дрегваль заложил прочный фундамент для дальнейшего ее развития. В свою очередь, весь коллектив „Россети Урал“ желает бывшему руководителю только успехов, ярких побед и ждет в гости на Урал!» — рассказали в пресс-службе «Россети Урал». Работая уже на новом месте, Сергей Дрегваль продолжит развитие энергетического комплекса Свердловской области, считает министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ведь на Среднем Урале находится Верхнетагильская ГРЭС, которая входит в состав «Интер РАО». «Сергей Георгиевич, в первую очередь, запомнился мне как профессионал, который владеет всеми аспектами в сфере энергетики, как коммуникабельный человек, который выстроил отношения как внутри своего коллектива, так и с органами власти. Он четко встроился в ту систему развития электроэнергетики, которая есть в Свердловской области. Основной задачей, которая стояла перед ним и которую он успешно реализовал, было достижение того, что энергетика и электросетевое хозяйство не были сдерживающим фактором при развитии промышленного комплекса Свердловской области. Всегда новые промышленные предприятия, новые мощности были обеспечены электроэнергией», — также отметил Николай Смирнов. Заслуги Дрегваля отмечают и в Челябинской области. «Компания динамично развивалась благодаря Сергею Георгиевичу. У нас были очень тесные партнерские отношения. Он большой молодец, внес огромный вклад. При нем мы начали проект по консолидации сетей на базе „Россетей“. За что ему огромное спасибо. У нас было порядка ста территориальных сетевых организаций (ТСО), это бардак, конечно. И мы договорились с Сергеем Георгиевичем, руководство „Россетей“ и Минэнерго нас поддержало, чтобы эти мелкие ТСО были лишены статуса территориальных сетевых организаций. И сети, на самом деле в основном принадлежащие муниципалитетам, были переданы „Россетям“, которые являются нашим надежным партнером. <…> Этот проект, безусловно, позволил нам значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей», — рассказал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль. Коллеги из уральских энергокомпаний также отмечают, что обсуждение даже спорных вопросов с Сергеем Дрегвалем всегда шло максимально конструктивно. «При нем хорошо было выстроено взаимодействие сетевых организаций», — прокомментировал гендиректор свердловского «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.