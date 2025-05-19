Россиянам пообещали увеличить пенсию уже этим летом: кого затронет новая индексация

С первого августа в России запланировано очередное увеличение размеров пенсий. В первую очередь индексация затронет пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжают работать. Кроме того, уже с начала лета повышение выплат ждет тех, кому исполнилось 80 лет. Индексация коснется и инвалидов первой группы. Подробнее о категориях граждан и размере пенсионных выплат — в материале URA.RU.
Каким категориям граждан повысят пенсии с 1 июня 2025 года
В Российской Федерации с 1 июня будет произведено увеличение пенсионных выплат для граждан, достигших 80-летнего возраста в мае, а также инвалидам первой группы. Размер ежемесячной доплаты для указанных категорий составит 8728 рублей 73 копейки. Кроме того, за осуществление ухода за пенсионерами предусмотрена дополнительная выплата в размере 1314 рублей. Таким образом общая сумма увеличения выплат достигнет 10 042 рублей 73 копеек.
В связи с этим, после достижения пенсионером юбилейного возраста, размер фиксированной выплаты к его пенсии со следующего месяца увеличится до 17 815,4 рубля. Эти категории граждан будут получать удвоенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии. Для назначения повышенного размера обращаться в Социальный фонд России не потребуется — перерасчет будет осуществлен автоматически.
Данная мера распространяется исключительно на получателей страховой пенсии. Пенсионеры, которые получают социальную пенсию, на удвоение фиксированной части рассчитывать не могут.
Такая же прибавка ждет пенсионеров и с 1 июля. Она назначается в месяц, когда пенсионеру исполняется 80 лет, и начинает выплачиваться со следующего месяца.
Повышение пенсий с 1 августа 2025 года
Работающим пенсионерам с 1 августа будет произведен очередной перерасчет пенсий. Размер увеличения зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисленных за период трудовой деятельности в 2024 году. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сказала депутат.
Перерасчет также будет проведен без необходимости подачи каких-либо заявлений. Бессараб также подчеркнула, что с 1 октября этого года планируется проиндексировать пенсии военных пенсионеров и работников силовых ведомств на 4,5%. Данная мера является элементом масштабной работы, направленной на совершенствование пенсионной системы и оказание поддержки различным группам пенсионеров в России.
Средний размер страховой пенсии в стране
По состоянию на 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии в России достиг 24 092,44 рубля в месяц. При этом пенсионеры, не осуществляющие трудовую деятельность, получают в среднем 24 846,09 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости составляет 24 979,15 рубля. Страховые пенсии по инвалидности в среднем равны почти 15,5 тысячи рублей, а выплаты по случаю потери кормильца превышают 16,7 тысячи рублей в месяц.
По состоянию на начало текущего года в системе Соцфонда РФ числится 41 169 796 пенсионеров. Из этого числа 33 379 424 человека получают страховые пенсии по возрасту, 2 193 963 — по инвалидности, а 1 456 262 гражданина — в связи с утратой кормильца.
Кому из россиян уже повысили пенсию с 1 мая 2025 года
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 мая 2025 года для граждан, относящихся к I и II группам инвалидности, а также для лиц, достигших 80-летнего возраста, был увеличен в два раза. Теперь эта выплата составляет 17 457,46 рубля вместо прежних 8 728,73 рубля в месяц. Изменения распространяются на всех представителей указанных категорий вне зависимости от наличия у них трудовой занятости.
Для инвалидов I группы это означает увеличение пенсии в среднем на 8 700 рублей, а для инвалидов II группы — на 4 350 рублей. Мера затронула около 3,5 миллиона человек, включая работающих и неработающих пенсионеров.
С 2025 года индексация страховых пенсий осуществляется как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Такое решение принято после того, как президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. С 1 января текущего года размер страховой пенсии увеличился на 7,3%, а с 1 февраля был проведен дополнительный рост на 2,2%. В совокупности это обеспечило повышение пенсий примерно на 9,5%.
Что будет с пенсиями в 2026 году
Страховые пенсии для работающих пенсионеров в 2026 году будут проиндексированы трижды. В феврале выплаты пересчитают с учетом инфляции за 2025 год, уровень которой, согласно прогнозам, составит около 7,6%. При средней пенсии в 21 тысячу рублей ежемесячная прибавка может достигнуть приблизительно одной тысячи рублей. Тем не менее, этот рост выплат, по сути, будет нивелирован увеличением стоимости товаров и услуг.
К 2026 году средний размер пенсии в России, по прогнозам, достигнет примерно 25 тысяч рублей. Увеличение пенсионных выплат будет реализовано посредством проведения двойной индексации, запланированной на следующий год. Первый этап повышения составит 4%, второй — 2,3%. Кроме того, в будущем году в стране будет внедрена система двухэтапной индексации страховых пенсий. Выплаты будут корректироваться дважды в течение года: в феврале — с учетом уровня инфляции за прошедший год, а в апреле — исходя из темпов роста доходов Социального фонда.
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