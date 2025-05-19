В Румынии прошли президентские выборы. С небольшим отрывом на них победил прозападный кандидат и сторонник поддержки Украины Никушор Дан — он набрал 53,6% голосов. Эти выборы проходили на фоне политического кризиса, который начался из-за отмены итогов предыдущих выборов в 2024 году — тогда в них победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Некоторые называли его «пророссийским». Это вызвало протесты и обвинения других стран, в частности США, во вмешательстве в выборы. Фотографии со дня президентских выборов, прошедших в условиях массовых митингов, — в материале URA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в Румынии были «по меньшей мере странными». Он отметил, что Джорджеску имел наибольшие шансы на победу, однако его безосновательно сняли с президентской гонки.
Нынешний оппонент Никушора Дана — лидер партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион обвинил Францию в прямом вмешательстве в выборы через своего посла — тот посещал румынские регионы и принуждал руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Ранее, основатель Telegram Павел Дуров написал пост о том, что французские органы пытались добиться от него блокировки консервативных каналов в Румынии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.