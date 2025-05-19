Толпы митингующих и флаги ЕС: на выборах в Румынии победил прозападный кандидат. Фоторепортаж

На выборах президента в Румынии победил прозападный кандидат
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Никушор Дан победил на выборах в Румынии, набрав 53,6% голосов
Никушор Дан победил на выборах в Румынии, набрав 53,6% голосов Фото:

В Румынии прошли президентские выборы. С небольшим отрывом на них победил прозападный кандидат и сторонник поддержки Украины Никушор Дан — он набрал 53,6% голосов. Эти выборы проходили на фоне политического кризиса, который начался из-за отмены итогов предыдущих выборов в 2024 году — тогда в них победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Некоторые называли его «пророссийским». Это вызвало протесты и обвинения других стран, в частности США, во вмешательстве в выборы. Фотографии со дня президентских выборов, прошедших в условиях массовых митингов, — в материале URA.RU.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в Румынии были «по меньшей мере странными». Он отметил, что Джорджеску имел наибольшие шансы на победу, однако его безосновательно сняли с президентской гонки. 

Нынешний оппонент Никушора Дана — лидер партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион обвинил Францию в прямом вмешательстве в выборы через своего посла — тот посещал румынские регионы и принуждал руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Ранее, основатель Telegram Павел Дуров написал пост о том, что французские органы пытались добиться от него блокировки консервативных каналов в Румынии.

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В Румынии прошли президентские выборы. С небольшим отрывом на них победил прозападный кандидат и сторонник поддержки Украины Никушор Дан — он набрал 53,6% голосов. Эти выборы проходили на фоне политического кризиса, который начался из-за отмены итогов предыдущих выборов в 2024 году — тогда в них победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Некоторые называли его «пророссийским». Это вызвало протесты и обвинения других стран, в частности США, во вмешательстве в выборы. Фотографии со дня президентских выборов, прошедших в условиях массовых митингов, — в материале URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в Румынии были «по меньшей мере странными». Он отметил, что Джорджеску имел наибольшие шансы на победу, однако его безосновательно сняли с президентской гонки.  Нынешний оппонент Никушора Дана — лидер партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион обвинил Францию в прямом вмешательстве в выборы через своего посла — тот посещал румынские регионы и принуждал руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Ранее, основатель Telegram Павел Дуров написал пост о том, что французские органы пытались добиться от него блокировки консервативных каналов в Румынии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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