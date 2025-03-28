Путин заинтересовал Трампа в смене Зеленского

Президент Владимир Путин окончательно отказался вести переговоры с Владимиром Зеленским и его приближенными. Во время общения с личным составом атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске 27 марта глава государства предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы и привести к власти дееспособное правительство. Как объяснили эксперты URA.RU, Россия и США заинтересованы в таком формате урегулирования конфликта, потому что это позволит гарантировать мирный договор и соглашение по редкоземельным металлам, но европейцы продолжат блокировать любые попытки договориться.
Во время насыщенной поездки в Мурманскую область президент, уже поздно вечером 27 марта, посетил атомный крейсер «Архангельск», осмотрел центральный командный пост, каюту размещения экипажа, места хранения вооружения, а также пообщался с моряками-подводниками. Старшина второй статьи Иван Домнин попросил главу государства рассказать «из первых уст» о ходе переговоров с США, с которыми «мы неожиданно начали вести диалог и сближаться».
Российский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп «искренне хочет завершения» конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за то, чтобы решить этот вопрос мирными средствами, но при устранении первопричин. Одна из проблем на Украине — большое влияние националистов, которые пользуются политической слабостью киевских властей, заявил президент.
“Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными. Выборы-то не были проведены там президента, а конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернаторы назначаются и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже”, — объяснил Путин.
Это позволяет неонацистским формированиям получать дополнительное оружие и рекрутировать новых людей, «фактическая власть находится в их руках», отметил российский лидер. А это уже значит, что непонятно с кем подписывать документы и кто будет соблюдать договоренности, продолжил президент.
«Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — предложил Путин.
Президент окончательно отказался вести переговоры с нынешними киевскими властями, считает старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Сказанное Путиным исключает Зеленского и всех, кого тот назначил. Но стоит отметить, что президент не упоминал Раду и ее спикера (Руслана Стефанчука — Прим. ред.), о котором ранее говорил в качестве возможного физического партнера по переговорам и достижению каких-то соглашений», — пояснил политолог.
России и США важно обеспечить выборы легитимной власти в Киеве, чтобы гарантировать будущий мирный договор и соглашение по редкоземельным металлам, отметила доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. При этом Вашингтон пока не замечает сильного влияния националистов на Украине, поэтому Путин обращает внимание американцев на то, что недостаточно просто поставить нового человека вместо Зеленского, добавила собеседница URA.RU. По ее мнению, российский лидер настаивает в переговорах с американцами на том, чтобы прежде всего исключить нацистские нарративы в украинской политике, иначе новые киевские власти ничем не будут отличаться от нынешних.
“Вопрос в том, что из себя будет представлять новое украинское правительство, какие люди туда могут теоретически входить. Уже понятно, что Украина здесь выводится за скобки стартовавшего российско-американского диалога, она утратила свою субъектность. Несмотря ни на какие попытки Зеленского встроиться в этот переговорный процесс, очевидно, что ему там места практически уже не осталось”, — заявила Войко.
Предложение Путина ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН вполне устраивает США, но вероятнее всего встретит сопротивление со стороны европейских стран, считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Это было бы вполне эффективным способом завершения конфликта. Такое возможно, но если Вашингтон это допускает, то с Францией и Великобританией дела обстоят иначе. У них есть право вето в Совбезе ООН и с высокой долей вероятности они заблокируют такое решение, потому что иначе они подпишут политический смертный приговор Зеленскому, а он — их ставленник, прежде всего британцев», — резюмировал политолог.
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