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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:29  27 апреля 2017 2

На Урале мать подала в суд на владельцев собак, съевших ее дочь

Собаки загрызли девочку у горки возле сельского ДКФото: прокуратура Свердловской области

Мать 7-летней девочки из Свердловской области, которую зимой загрызли собаки, обратилась в суд. Владельцы собак отказались добровольно помогать семье.

Иск в суд подала жительница деревни Пальмино в Таборинском районе Ольга Завидовская. 5 февраля ее 7-летнюю дочь Полину загрызли две собаки в самом центре деревни возле местного ДК. Вскоре были установлены владельцы собак — 42-летний Александр Фомин и 54-летний Эдуард Канифин. На шерсти псов явственно были видны следы человеческой крови. Под контролем следователей владельцы задушили животных, их тела направлены на экспертизу. СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как удалось выяснить работникам прокуратуры при опросе местных жителей, эти две собаки давно терроризировали деревню. Агрессивные псы, натасканные для охоты, нападали на более слабых собак в деревне и убивали их. Хозяева псов жалобы односельчан игнорировали и продолжали отпускать животных без намордников свободно бегать по деревне.

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В момент гибели девочки ее мать находилась в роддоме, а отец на работе. В своем иске женщина пишет, что потеряла покой и сон, часто плачет, похудела, частично стала седая.

«Вопиющий, на мой взгляд, и тот факт, что первыми, перед кем извинились ответчики, была далеко не наша семья. Канифин Эдуард извинился в первую очередь перед своей собакой (!!!) за то, что приходится ее усыплять. Фомин же и вовсе пошел извиняться перед своей женой за то, что испортил ей жизнь. Об этом мне стало известно от супруги Фомина. То есть ответчикам было плевать на оборванную жизнь маленького ребенка, они внезапно вспомнили о семье, животных, которые убили мою дочь», — пишет в своем иске Ольга Завидовская.

В качестве компенсации Ольга Завидовская просит назначить выплату по полтора миллиона рублей с обоих владельцев собак. Тем временем в СКР продолжается расследование уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».

«Мать погибшей девочки вынуждена обратиться в суд из-за того, что владельцы собак-убийц отказываются помочь ей добровольно. Иск подан в суд Таборинского района», — прокомментировал «URA.RU» управляющий партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди.

Александр Лукманов
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