15:06 28 апреля 2017 8

Мерзлякова надеется на взвешенное решение суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура могла попросить и больший срок для блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих, считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Несмотря на это, она доверяет решению, которое примет суд.

«Мы публично с Юрием Александровичем [Пономаревым, замгенпрокурора РФ] эту позицию обсудили, потому что она имеет общественную значимость. Я высказала свою точку зрения, Юрий Александрович — точку зрения правоохранительных структур, наверное, не только прокуратуры, поэтому я не ожидала ничего иного. И, с точки зрения общественности, по-прежнему считаю, что я бы не стала делать великомученика из Соколовского», — заявила Мерзлякова «URA.RU».

Омбудсмен отказался делать какие-либо прогнозы и подчеркнул, что доверяет суду. «Я думаю, теперь остается ждать приговора суда. В принципе прокуратура могла предложить и больший срок, но, мне кажется, они чуточку снизили градус. К глубокому сожалению, силовые настроения сейчас все-таки преобладают, но я думаю, что суд примет взвешенное решение», — резюмировала Мерзлякова.

Как писало «URA.RU» ранее, 28 апреля в Верх-Исетском суде Екатеринбурга прокурор запросил для блогера Соколовского 3,5 года колонии. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ — 9 эпизодов (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 148 УК РФ — семь эпизодов (нарушение права на свободу совести и вероисповедания), а также ст. 138.1 УК РФ — 1 эпизод (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры).

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отмечала, что блогер преследовал исключительно коммерческий интерес, не связывая свой видеоролик с какими-либо конфессиональными предпочтениями: «По сути, мы таким образом формируем у молодежи совершенно не те ценности и помогаем создавать „ложных героев“, а главное, вносим огромный вклад в тот коммерческий по своей природе результат, которого добивался Соколовский — это скандальная ситуация, популярность, интерес интернет-аудитории».

Она считает, что привлечение Руслана Соколовского к уголовной ответственности будет выходом за пределы баланса между реализацией прав индивида и насущным общественным интересом.