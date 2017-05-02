{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
Главные новости 
10:14  02 мая 2017 0

Кирилл Шамалов продал большинство активов олигарху из УрФО

Кобылкин, Неелов и чуть-чуть инаугурация, михельсон леонид
Шамалов сократил свою долю в СИБУРе в пользу Михельсона (на фото)Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов продал большую часть пакета Леониду Михельсону, сократив свою долю в пять раз.

Таким образом, выкупив большую часть пакета Шамалова, крупнейший акционер увеличил свою долю в СИБУРе на 14,3 процентного пункта, до 48,5%, пишет «Коммерсант». Структура Михельсона ООО «Траст» купила 17% компании у структуры Шамалова «Яуза 12». Одновременно «Траст» увеличил до 99,9% долю в капитале ООО «Олефининвест», которому принадлежит 34,08% акций СИБУРа.

В официальном заявлении Шамалов дал понять, что инициатива покупки исходила от Михельсона, тогда как он сам принял решение диверсифицировать инвестиции. По словам источника издания, Михельсон решил увеличить долю в СИБУРе на перспективу.

При этом Геннадий Тимченко вышел из состава участников «Олефининвеста» и теперь владеет своим пакетом СИБУРа (17%) напрямую. Собеседники газеты на рынке считают, что сделка позволила Михельсону и Тимченко разместить средства, которые в данный момент не нужны для их основного бизнеса — НОВАТЭКа, зарегистрированного в Тарко-Сале (ЯНАО).

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров