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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
09:41  03 мая 2017 0

Жительницу Урала отправили в колонию за кражу невьянской иконы и 1,5 млн рублей на Олимпиаде в Сочи

Молебен в Храме на Крови по случаю привоза в Екатеринбург Иконы Божьей Матери Державная, вера, христианство, православие, рпц, религия, русская православная церковь, икона божьей матери державная
В суде удалось доказать кражу Беспаловой лишь одной иконы (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Невьянский городской суд Свердловской области вынес приговор жительнице Нижнего Тагила Наталье Беспаловой, которая во время проведения Олимпиады присвоила 1,5 млн рублей, полученных от реализации икон.

Произведения искусства принадлежали дополнительному офису свердловского регионального общественного фонда «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов», руководителем которого в то время являлась женщина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сначала Беспаловой вменялось хищение в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года трех икон, однако была подтвержден факт хищения Беспаловой только одной иконы «Святая равноапостольная Княгиня Ольга со сценами жития» стоимостью 95 тысяч рублей.

Подсудимая признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Частично присоединив неотбытую часть наказания, ранее назначенного по приговору Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, Невьянский городской суд назначил наказание Беспаловой в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в 220 тысяч рублей.

«Кроме того, с Беспаловой в пользу Свердловского регионального общественного фонда „Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов“ в счет материального ущерба взыскано свыше 1,5 млн рублей, а также расходы, связанные с выплатой расходов представителю потерпевшего», — сказано в пресс-релизе.

Марина Мотылева
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