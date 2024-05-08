Полуголый екатеринбуржец вышел погулять на карниз в Солнечном. Фото, видео

08 мая 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

На месте работает полиция, скорая и спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в жилом комплексе «Солнечный» полуголый местный житель уже больше часа стоит на карнизе за окном высотки по адресу ул. Чемпионов, 3, вызвав беспокойство среди жителей. Об URA.RU сообщают очевидцы. «Мужчина стоит уже часа полтора, на 5 этаже, сначала был в одних шортах, затем надел кофту, ему ее подали, выбито окно, в квартире находятся полиция, охрана Солнечного, спасательная служба, он то садится, то встает, иногда оборачивается вниз», — рассказала свидетель инцидента Анастасия. По словам очевидцев, полиция попросила всех женщин и детей отойти подальше от места происшествия. Подробности инцидента пока неясны, но правоохранительные органы и медицинские службы работают на месте, чтобы обеспечить безопасность екатеринбуржца и выяснить обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU запросил информацию в УМВД и МЧС, на момент публикации материала ведомства не дали комментариев. Фото: Анастасия https://t.me/c/1332284481/1/405617 Чат жителей Солнечного района Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в жилом комплексе «Солнечный» полуголый местный житель уже больше часа стоит на карнизе за окном высотки по адресу ул. Чемпионов, 3, вызвав беспокойство среди жителей. Об URA.RU сообщают очевидцы. «Мужчина стоит уже часа полтора, на 5 этаже, сначала был в одних шортах, затем надел кофту, ему ее подали, выбито окно, в квартире находятся полиция, охрана Солнечного, спасательная служба, он то садится, то встает, иногда оборачивается вниз», — рассказала свидетель инцидента Анастасия. По словам очевидцев, полиция попросила всех женщин и детей отойти подальше от места происшествия. Подробности инцидента пока неясны, но правоохранительные органы и медицинские службы работают на месте, чтобы обеспечить безопасность екатеринбуржца и выяснить обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU запросил информацию в УМВД и МЧС, на момент публикации материала ведомства не дали комментариев.