14:18 03 мая 2017 0

Юный убийца, не желая отбывать наказание, спровоцировал информационную лавину Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В интернете появилась петиция с требованием наказать двух несовершеннолетних из Озерска за изнасилование и убийство пожилой женщины по национальному признаку. Обращение, адресованное генпрокурору Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину, собрало около тысячи подписей.

«В материалах дела преступники заявили, что сделали это, потому что „башкирка, имела азиатские черты лица и выглядела неопрятно“. Женщину пинали по голове, у нее были сломаны все ребра и грудная клетка. Также они совершили действия сексуального характера: они раздели жертву и засовывали в половые органы посторонние предметы. После этого голую женщину перетащили на дорогу. Она погибла через два дня в реанимации», — говорится в петиции.

Автор обращения Шамиль Дадаев возмущен попыткой убийцы (на момент преступления Дмитрию Новикову не исполнилось еще 18 лет) оспорить приговор в областном суде и безнаказанностью его приятелей. «Остальные двое прошли по делу как свидетели за убийство по национальному признаку… семья погибшей вынуждена сталкиваться с убийцами каждый день на улице», — говорится в тексте.

Сейчас текст петиции активно тиражируется в СМИ и социальных сетях соседнего с Челябинской областью Башкортостана. «Их прикрыли от убийства в составе группы, срока дали бы большие. Вот и отмазали двоих», — пишет Вадим Биккулов в группе БАШ? ОРТ (БАШКОРТ).

«С телефона подписаться не получилось, дома с ноута подпишусь. Распространяйте среди друзей. Нет гуманизма в отношении зверских преступлений против башкир», — поддерживает его Луиза Даянова. Некоторые возмущены тем, что в ходе визита в Челябинскую область глава Башкортостана Рустэм Хамитов никак не затронул эту тему в общении с губернатором Борисом Дубровским. Новость приветствуют на ресурсах националистов и смакуют на Украине.

Несчастную обнаружил в половине пятого утра выехавший на линию водитель городского автобуса Фото: change.org

Расследование, объективность материалов которого проверили и в прокуратуре и в судах двух инстанций, не подтвердило участия двух других несовершеннолетних в избиении и раздевании потерпевшей, равно как и версию о каких-либо действиях сексуального характера, проверенную сразу после того, как женщину нашли обнаженной. Причем, как подчеркнули «URA.RU» в пресс-службе СКР по Челябинской области, выводы следователей подкреплены заключениями судебно-медицинской экспертизы. Никаких повреждений половых органов зафиксировано не было.

«Эксперты установили, что травмы были нанесены только Новиковым. Если бы женщину избивали другие несовершеннолетние, на их одежде и обуви остались бы микрочастицы и следы биологических материалов. Однако их нет», — пояснил корреспонденту «URA.RU» заместитель начальника Следственного отдела по Озерску Иван Хабалкин.

Также не подтверждается и «национальная составляющая» преступления. «Женщина была им незнакома, поэтому в показаниях они называли ее „башкиркой“, подразумевая исключительно внешность. В Татыше значительную часть населения составляют башкиры. Уничижительное значение в это слово не вкладывалось, — сообщил также Иван Хабалкин. — Кстати, тот из молодых людей, который знал имя потерпевшей, называл ее Фаей».

Резонансное преступление случилось в поселке Татыш, входящем в состав ЗАТО Озерск 5 мая 2016 года. Местные жители обнаружили возле остановки лежащую без сознания 52-летнюю Фаину Ганееву. Женщина была избита и полностью обнажена, ее одежда в беспорядке была брошена неподалеку. В тот же день были задержаны трое приятелей, встреча с которыми стала для нее роковой.

Гуляя ночью, парни увидели сидевшую на скамейке женщину, и один из них, проходя, несколько раз ударил ее ногой в голову. Вернувшись и увидев лежавшую там же жертву, Новиков раздел ее, прошелся по телу и вытащил на проезжую часть.

Несколько дней спустя потерпевшая умерла в реанимации, и возбужденное по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) было переквалифицировано на более «тяжелую» четвертую часть. Новиков был осужден на 8 лет воспитательной колонии, но оспорил приговор, желая остаться на свободе. Эта попытка и спровоцировала появление петиции.