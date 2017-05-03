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Главные новости Челябинской области
14:18  03 мая 2017 0

«Убили за то, что башкирка». Россияне возмущены наказанием за жуткое преступление на Южном Урале

Посещение министром Открытого правительства М.Абызовым Можайской исправительной колонии. Можайск, заключенные, колония
Юный убийца, не желая отбывать наказание, спровоцировал информационную лавинуФото: Антон Белицкий © URA.RU

В интернете появилась петиция с требованием наказать двух несовершеннолетних из Озерска за изнасилование и убийство пожилой женщины по национальному признаку. Обращение, адресованное генпрокурору Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину, собрало около тысячи подписей.

«В материалах дела преступники заявили, что сделали это, потому что „башкирка, имела азиатские черты лица и выглядела неопрятно“. Женщину пинали по голове, у нее были сломаны все ребра и грудная клетка. Также они совершили действия сексуального характера: они раздели жертву и засовывали в половые органы посторонние предметы. После этого голую женщину перетащили на дорогу. Она погибла через два дня в реанимации», — говорится в петиции.

Автор обращения Шамиль Дадаев возмущен попыткой убийцы (на момент преступления Дмитрию Новикову не исполнилось еще 18 лет) оспорить приговор в областном суде и безнаказанностью его приятелей. «Остальные двое прошли по делу как свидетели за убийство по национальному признаку… семья погибшей вынуждена сталкиваться с убийцами каждый день на улице», — говорится в тексте.

Сейчас текст петиции активно тиражируется в СМИ и социальных сетях соседнего с Челябинской областью Башкортостана. «Их прикрыли от убийства в составе группы, срока дали бы большие. Вот и отмазали двоих», — пишет Вадим Биккулов в группе БАШ? ОРТ (БАШКОРТ).

«С телефона подписаться не получилось, дома с ноута подпишусь. Распространяйте среди друзей. Нет гуманизма в отношении зверских преступлений против башкир», — поддерживает его Луиза Даянова. Некоторые возмущены тем, что в ходе визита в Челябинскую область глава Башкортостана Рустэм Хамитов никак не затронул эту тему в общении с губернатором Борисом Дубровским. Новость приветствуют на ресурсах националистов и смакуют на Украине.

Несчастную обнаружил в половине пятого утра выехавший на линию водитель городского автобуса
Фото: change.org

Расследование, объективность материалов которого проверили и в прокуратуре и в судах двух инстанций, не подтвердило участия двух других несовершеннолетних в избиении и раздевании потерпевшей, равно как и версию о каких-либо действиях сексуального характера, проверенную сразу после того, как женщину нашли обнаженной. Причем, как подчеркнули «URA.RU» в пресс-службе СКР по Челябинской области, выводы следователей подкреплены заключениями судебно-медицинской экспертизы. Никаких повреждений половых органов зафиксировано не было.

«Эксперты установили, что травмы были нанесены только Новиковым. Если бы женщину избивали другие несовершеннолетние, на их одежде и обуви остались бы микрочастицы и следы биологических материалов. Однако их нет», — пояснил корреспонденту «URA.RU» заместитель начальника Следственного отдела по Озерску Иван Хабалкин.

Также не подтверждается и «национальная составляющая» преступления. «Женщина была им незнакома, поэтому в показаниях они называли ее „башкиркой“, подразумевая исключительно внешность. В Татыше значительную часть населения составляют башкиры. Уничижительное значение в это слово не вкладывалось, — сообщил также Иван Хабалкин. — Кстати, тот из молодых людей, который знал имя потерпевшей, называл ее Фаей».

Резонансное преступление случилось в поселке Татыш, входящем в состав ЗАТО Озерск 5 мая 2016 года. Местные жители обнаружили возле остановки лежащую без сознания 52-летнюю Фаину Ганееву. Женщина была избита и полностью обнажена, ее одежда в беспорядке была брошена неподалеку. В тот же день были задержаны трое приятелей, встреча с которыми стала для нее роковой.

Гуляя ночью, парни увидели сидевшую на скамейке женщину, и один из них, проходя, несколько раз ударил ее ногой в голову. Вернувшись и увидев лежавшую там же жертву, Новиков раздел ее, прошелся по телу и вытащил на проезжую часть.

Несколько дней спустя потерпевшая умерла в реанимации, и возбужденное по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) было переквалифицировано на более «тяжелую» четвертую часть. Новиков был осужден на 8 лет воспитательной колонии, но оспорил приговор, желая остаться на свободе. Эта попытка и спровоцировала появление петиции.

Владимир Васин
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