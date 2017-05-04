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04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
22:23  04 мая 2017 3

Участники «Бессмертного полка» в Академическом откроют аллею Победы

Пресс-тур в Академический. Екатеринбург, академический
Ранее празднование Дня победы позволит жителями "Академа" принять участие в общегородских мероприятияхФото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Академического 6 мая проведут шествие «Бессмертный полк» по улицам района, а также высадят деревья на аллее Победы.

«Участники шествия понесут портреты не только тех, кто сражался на поле фронтах, но и тружеников тыла — ведь их вклад в Победу также неоценим. Подвигу ветеранов будет посвящен митинг и концерт, в котором примут участие почетные гости, участники „Бессмертного полка“, школьники района. Мероприятия пройдут на межшкольном стадионе школ № 16 и № 19. Завершится праздник запуском воздушных шаров и голубей в честь 72-й годовщины Великой Победы», — сообщили организаторы.

Сбор участников «Бессмертного полка» в Академическом запланирован на 11:00. Шествие начнется из пунктов: для жителей второго квартала — от Первой детской поликлиники на улице Павла Шаманова, для жителей пятого квартала — от Стелы стройотрядов около школы № 23.

Сергей Макеев
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