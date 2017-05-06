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06 мая 2017
05 мая 2017
13:27  06 мая 2017 0

Полицейские нашли в яме похищенный на Украине памятник Бернесу

Памятник Бернесу в Нежине найденФото: Соцсеть

Украинские полицейские в Черниговской области нашли памятник советскому актеру Марку Бернесу, украденный на днях из сквера в городе Нежине, где родился знаменитый артист, сообщает RT. Вандалы собирались сдать скульптуру в металлолом.

Памятник в Театральном сквере Нежина появился в 2011 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения актера и певца. Автор за основу для эскиза взял сцену из фильма «Два бойца», где герой Бернеса Аркадий Дзюбин сидит с гитарой в руках. 2 мая бронзовый памятник исчез.

Правоохранители считают, что памятник украли вандалы, чтобы сдать в металлолом. Скульптуру удалось найти спрятанной в овраге на окраине города.

Памятник Бернесу валялся в канаве
Фото: Соцсеть

Это далеко не первый случай вандализма в отношении памятников на Украине. Так, в конце марта в центре Киева вандалы отпилили и украли трость, являющуюся частью памятника Михаилу Паниковскому — персонажу романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В марте же неизвестные оторвали ногу лошади у конной статуи начдива Николая Щорса в украинской столице. В августе 2016-го в селе Шевченково Черкасской области, где родился поэт Тарас Шевченко, неизвестные похитили бронзовый памятник классику украинской литературы.

Накануне жертвой борьбы с памятниками стал 13-летний подросток из села Городец Ровенской области. Школьника раздавила плита от снесенного памятника Ленина.

Евгений Лазарев
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