Полицейские нашли в яме похищенный на Украине памятник Бернесу

13:27 06 мая 2017 0

Памятник Бернесу в Нежине найден Фото: Соцсеть

Украинские полицейские в Черниговской области нашли памятник советскому актеру Марку Бернесу, украденный на днях из сквера в городе Нежине, где родился знаменитый артист, сообщает RT. Вандалы собирались сдать скульптуру в металлолом.

Памятник в Театральном сквере Нежина появился в 2011 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения актера и певца. Автор за основу для эскиза взял сцену из фильма «Два бойца», где герой Бернеса Аркадий Дзюбин сидит с гитарой в руках. 2 мая бронзовый памятник исчез.

Правоохранители считают, что памятник украли вандалы, чтобы сдать в металлолом. Скульптуру удалось найти спрятанной в овраге на окраине города.

Памятник Бернесу валялся в канаве Фото: Соцсеть

Это далеко не первый случай вандализма в отношении памятников на Украине. Так, в конце марта в центре Киева вандалы отпилили и украли трость, являющуюся частью памятника Михаилу Паниковскому — персонажу романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В марте же неизвестные оторвали ногу лошади у конной статуи начдива Николая Щорса в украинской столице. В августе 2016-го в селе Шевченково Черкасской области, где родился поэт Тарас Шевченко, неизвестные похитили бронзовый памятник классику украинской литературы.

Накануне жертвой борьбы с памятниками стал 13-летний подросток из села Городец Ровенской области. Школьника раздавила плита от снесенного памятника Ленина.