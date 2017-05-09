14:12 09 мая 2017 0

Водружение Красного Знамени над рейхстагом Фото: mil.ru

«Бессмертный полк» в Афинах возглавит дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантария — Циала. В 1945 году ее отец водрузил в Берлине над рейхстагом Красное Знамя.

«Я встречался с Циалой Мелитоновной и предложил возглавить шествие „Бессмертного полка“ в Афинах. Она согласилась и пойдет во главе колонны», — рассказал РИА «Новости» руководитель Российского центра науки и культуры Александр Хоменко.

Последние годы Циала живет в Греции. 1 мая 1945 года ее отец, младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров водрузили Красное Знамя над рейхстагом в Берлине.

Шествие «Бессмертного полка» в Афинах начнется от Русской посольской церкви, участники с портретами родных пройдут до памятника Неизвестному солдату, где возложат цветы. Организаторы ожидают, что в этом году к акции присоединится гораздо больше людей, чем в прошлом. Кроме столицы Греции, «Бессмертные полки» пройдут еще в семи городах страны.

Завершится празднование в Афинах в центральном парке, где состоится большой концерт, а затем салют. На огромном экране будет транслироваться Парад Победы с Красной площади. Стоит отметить, что Архиепископ Афинский и Всея Эллады Иероним Второй пожелал лично присутствовать на праздничных мероприятиях в честь 72-й годовщины Великой Победы над фашизмом в 1945 году.