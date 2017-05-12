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12 мая 2017
13:28  12 мая 2017 0

По фактам обстрела в Донбассе возбуждены новые уголовные дела

Фотографии с передовой. Украина. ДНР, солдаты, война
Сейчас следователи выясняют, кто отдал соответствующие приказыФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Следственный комитет России завел уголовные дела по факту обстрела территории Донбасса со стороны украинских силовиков. Под обстрел попали мирные жители. Один человек убит. Среди четверых раненых — беременная женщина. Все с тяжелыми травмами.

С первого по пятое мая силы ВСУ и Нацгвардии Украины обстреляли село Яковлевку Ясиноватовского района, а также города Ясиноватая и Докучаевск Петровского района города Донецка, сообщает агентство Nation News.

Жертвы среди мирного населения стали причиной возбуждения уголовных дел по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

СК РФ уже сообщало, что будет и впредь реагировать на каждый факт преступлений украинских военных против мирных жителей.

Семен Гринберг
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