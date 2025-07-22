МИД РФ ответил на новые санкции ЕС

Въезд на территорию России запрещен ряду западных граждан, которых российские власти считают причастными к оказанию помощи Киеву. О расширении ограничительных мер в отношении граждан Евросоюза объявило МИД России. Это стало реакцией на 17-й и 18-й пакеты санкций, утвержденные Советом ЕС 20 мая и 18 июля.
В заявлении МИД РФ отмечается, что новые меры затрагивают представителей евроинститутов, силовых ведомств, а также граждан и политиков, поддерживающих Украину или участвующих в деятельности, направленной против интересов России. В список попали также активисты и политики, участвующие в организации блокады российских судов и грузов в Балтийском море, а также лица, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности РФ.
В МИД России подчеркнули, что расширение ответных мер связано с «недружественными действиями» Евросоюза, выразившимися в утверждении двух новых пакетов санкций против РФ. Российская сторона отмечает, что эти действия ЕС расцениваются как вмешательство во внутренние дела и попытка давления на Москву.
18-й пакет санкций, введенный Евросоюзом, включает ряд жестких экономических ограничений. В частности, снижен потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. Кроме того, введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. Также под запрет попали любые транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», включая предоставление товаров и услуг для их функционирования.
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