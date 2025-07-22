Зеленский утвердил состав переговорной группы с РФ

Умеров вновь возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ
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Владимир Зеленский объявил, что подготовил переговорную группы перед новым раундом
Владимир Зеленский объявил, что подготовил переговорную группы перед новым раундом Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил состав группы для третьего раунда переговоров с РФ. Ее снова возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации будут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента», — написал Зеленский в своем telegram-канале. 

Ожидается, что переговоры между Россией и Украиной пройдут на этой неделе. Это будет уже третий раунд. При этом официальной даты пока нет. Предварительно, переговоры могут пройти с 23 по 25 июля. Все, что известно о них — в материале URA.RU.  

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Президент Украины Владимир Зеленский обозначил состав группы для третьего раунда переговоров с РФ. Ее снова возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. «Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации будут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента», — написал Зеленский в своем telegram-канале.  Ожидается, что переговоры между Россией и Украиной пройдут на этой неделе. Это будет уже третий раунд. При этом официальной даты пока нет. Предварительно, переговоры могут пройти с 23 по 25 июля. Все, что известно о них — в материале URA.RU.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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