Президент Украины Владимир Зеленский обозначил состав группы для третьего раунда переговоров с РФ. Ее снова возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.
«Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации будут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Ожидается, что переговоры между Россией и Украиной пройдут на этой неделе. Это будет уже третий раунд. При этом официальной даты пока нет. Предварительно, переговоры могут пройти с 23 по 25 июля. Все, что известно о них — в материале URA.RU.
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