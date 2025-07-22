В Греции задержали молдавского олигарха Плахотнюка

В Греции задержан бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Молдавии.
«Некоторое время назад официальные каналы связи Интерпола в Афинах (Греция) сообщили нам о задержании двух граждан Молдавии. Один из них — Владимир Плахотнюк», — сказано в сообщении полиции Молдавии. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
В марте появилась информация о том, что президент Молдавии Майя Санду допускает вариант лишения гражданства Плахотнюка, а также экс-главы ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. В отношении этих политических деятелей на территории республики возбуждены уголовные дела, связанные с обвинениями в преступлениях против государства и хищении финансовых средств.
В конце мая Евросоюз принял решение о введении санкций против пяти лиц, которых он считает причастными к «дестабилизации» обстановки в Молдавии. Среди фигурантов этого перечня оказался и Плахотнюк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.