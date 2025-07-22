В Греции задержали молдавского олигарха Плахотнюка

В Греции задержан экс-председатель Демократической партии Молдавии Плахотнюк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плахотнюк внесен в санкционный список Совета ЕС
Плахотнюк внесен в санкционный список Совета ЕС Фото:

В Греции задержан бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Молдавии.

«Некоторое время назад официальные каналы связи Интерпола в Афинах (Греция) сообщили нам о задержании двух граждан Молдавии. Один из них — Владимир Плахотнюк», — сказано в сообщении полиции Молдавии. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

В марте появилась информация о том, что президент Молдавии Майя Санду допускает вариант лишения гражданства Плахотнюка, а также экс-главы ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. В отношении этих политических деятелей на территории республики возбуждены уголовные дела, связанные с обвинениями в преступлениях против государства и хищении финансовых средств.

В конце мая Евросоюз принял решение о введении санкций против пяти лиц, которых он считает причастными к «дестабилизации» обстановки в Молдавии. Среди фигурантов этого перечня оказался и Плахотнюк.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Греции задержан бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Молдавии. «Некоторое время назад официальные каналы связи Интерпола в Афинах (Греция) сообщили нам о задержании двух граждан Молдавии. Один из них — Владимир Плахотнюк», — сказано в сообщении полиции Молдавии. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. В марте появилась информация о том, что президент Молдавии Майя Санду допускает вариант лишения гражданства Плахотнюка, а также экс-главы ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. В отношении этих политических деятелей на территории республики возбуждены уголовные дела, связанные с обвинениями в преступлениях против государства и хищении финансовых средств. В конце мая Евросоюз принял решение о введении санкций против пяти лиц, которых он считает причастными к «дестабилизации» обстановки в Молдавии. Среди фигурантов этого перечня оказался и Плахотнюк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...