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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
19:22  15 мая 2017 0

Дворец дзюдо и медицинский кластер. На общественных слушаниях одобрили новый проект Академического

Общественные слушания по проекту застройки 3 и 4 квартала микрорайона Академический. Екатеринбург, совещание, заседание
Обновленный проект закрепляет планировку 3-го и 4-го жилых кварталовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

15 мая участники общественных слушаний одобрили обновленную версию планировки первой очереди района Академический, который должен образовать деловое и культурное ядро района. Проект разработали специалисты Мастерской генерального плана Екатеринбурга.

В число знаковых объектов этой части застройки войдут гостиница, киноконцертный зал и администрация в будущем самого большого по численности района Екатеринбурга.

Документ развивает идею создания обширных зеленых зон, просторных общественных пространств и предполагает создание условий для того, чтобы жители района занимались спортом и предпочитали активный отдых.

В новом районе построят Дворец дзюдо, создадут медицинский кластер и технопарк. По итогам голосования проект набрал 26 из 28 голосов участников слушаний.

Обновленный проект закрепляет планировку 3-го и 4-го жилых кварталов Академического.

Семен Гринберг
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