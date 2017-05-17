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17 мая 2017
16:57  17 мая 2017 2

Сменившего пол информатора Wikileaks освободили досрочно

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., сизо, клетка, тюрьма
Шпиона, приговоренного к 35 годам тюрьмы, пригласили работать на правительствоФото: Pixabay

Информатора Wikileaks Челси Мэннинг, приговоренную к 35 годам американской тюрьмы за шпионаж и кражу госсобственности, выпустили из тюрьмы досрочно.

Информацию разместило BBC в своем Twitter. После освобождения из тюрьмы Мэннинг будет официально состоять на службе в ВС США, сообщает RT. Мэннинг благодарила Обаму за то, что президент перед уходом из Белого дома смягчил ей наказание, напоминает «Газета.ru».

Челси Мэннинг, она же Бредли Мэннинг (шпион сменил пол после ареста) был (а) приговорен (а) к 35 годам американской тюрьмы в 2013 году за передачу организации Ассанжа документов и видеофайлов, касающихся военных действий США в Ираке в 2009—2010 годах.

Семен Гринберг
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