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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Пермского края
18:13  24 мая 2017 0

Единороссы из мести запретили пермским депутатам-оппозиционерам ездить на служебных авто

Закладка капсулы Кафедральный собор Рождества Христова Челябинск, вип авто, дубровский борис, двойная сплошная
Депутаты остались без служебных машинФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двум депутатам пермского Заксобрания от фракции ЛДПР запретили пользоваться служебными автомобилями.

«Под угрозой все запланированные поездки и прием граждан на нескольких территориях», — написал у себя в Facebook глава Прикамского отделения ЛДПР Олег Постников.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в «Единой России», так либерал-демократы наказаны аппаратом парламента за свою «деструктивную позицию».

Конфликт между прикамскими отделениями «ЕР» и ЛДПР начался после выборов в Заксобрание. Единороссы полностью распределили в свою пользу членство в комитетах, а также ставки депутатов, работающих на освобожденной основе. В ответ ЛДПР пообещали внимательно следить за расходами членов «партии власти».

Данил Бардин
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