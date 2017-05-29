16:18 29 мая 2017 0

Меренков оправдан по одной из двух статей, ему сократили срок и разрешили руководить предприятиями страница Александра Меренкова в соцсети Faceboоk

Облсуд оправдал экс-директора страховой компании «Северная Казна» по одной из статей и признал виновным по другой. Общее наказание — 1,1 год лишения свободы в колонии-поселении.

Суд снял обвинение в покушении на мошенничество в связи с отсутствием состава преступления, рассказали «URA.RU» в пресс-службе областного суда. За Меренковым сохранено право на реабилитацию по этой статье. Также с него снят запрет на занимание в течение двух лет руководящих должностей. Однако по статье 172.1 суд признал экс-топ-менеджера виновным. Меренков проведет 1,1 год в колонии-поселении.

Бывший глава страховой компании «Северная казна» Александр Меренков в середине марта был приговорен к трем годам колонии общего режима. Также Меренкову был назначен штраф 300 тысяч рублей, и ему на два года запретили занимать управленческие должности в сфере коммерции.

Суд установил, что Меренков вносил в финансовые документы положительную информацию о финансовом состоянии компании, в то время как это не соответствовало действительности. Представлял лживые сведения в Центробанк РФ. Также в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года Меренков, будучи осведомленным о назначении в страховую компанию временной администрации, попытался продать недвижимость на сумму свыше 98 млн рублей: нежилые помещения в Екатеринбурге и Верхней Пышме, подземную автостоянку. А его знакомый заключил от имени страховой компании с организацией договоры купли-продажи недвижимого имущества без фактической их оплаты, после чего сдал документы в уполномоченные органы для регистрации перехода права собственности на имущество. В апреле 2015 года Центробанк отозвал лицензию у «Северной казны» — одной из крупнейших компаний на региональном рынке, которая занимала 26-е место в общефедеральном рейтинге по объему привлеченных страховых взносов. После этого началось расследование дела Меренкова, которое и закончилось приговором с реальным сроком наказания.

Это вызвало бурю возмущения в бизнес-среде — многие предприниматели считали, что Меренков действовал в своей ситуации совершенно логично. После приговора известный в городе юрист и защитник прав потребителей Андрей Артемьев создал на портале Change.org петицию с требованием пересмотреть приговор. Апелляцию на приговор рассматривала судебная коллегия облсуда в течение трех заседаний.